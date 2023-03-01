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Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки. ФОТО

Чотири автівки для 95-ї десантно-штурмової бригади придбано впродовж січня-лютого на гроші, зібрані учасниками концертного туру "Дорога до Перемоги".

Про це Цензор.НЕТ повідомила одна з організаторок туру - засновниця благодійного фонду "Майбутнє України 2050" Розалія Кирилюк.

За словами Кирилюк, у турі брали участь члени "Команди А" - ініціативи артистів, які свідомо залишилися в Україні, щоб бути з українським народом у найскладніші часи. Вони об’єдналися в творчу команду, щоб влаштовувати благодійні концерти на підтримку ВПО, медиків, дітей, військових і всіх жителів України.

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Серед учасників "Команди А" - Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару, Анна Добриднєва, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергій Мироненко.

Концерти туру відбулися у 13 населених пунктах: Києві, Яготині, Переяславі, Глибокому, Борисполі, Синьківці, Черняхові, Звягелі, Іванкові, Попільні, Брусилові, Ружині, Радомишлі.

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"На зібрані кошти були придбані 2 авто KIA SORENTO та 2 авто Nissan X Trail, - повідомили у Фонді. - Успіхи нашої об'єднаної роботи були презентовані на благодійному концерті у Житомирі, де ми мали можливість особисто передати авто командирам. Тепер ці автівки відправляться на фронт".

Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки 01
Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки 02
Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки 03

Автор: 

авто (6222) допомога (8427) шоу-бізнес (112) волонтери (1339) артисти (216) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Матвієнко Ніна (4)


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будь-яка моральна людина давно би прибрала та вже й забула (у цей час) усі натяки на "Своє Велике" ганьбище.. але не "наш" Найвеличнівшивий та його підлабузники
за машинки Оборонцям України - подяка
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01.03.2023 08:37 Відповісти
И тут это "велике крадівництво зе"...
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01.03.2023 08:42 Відповісти
Велика подяка "Команді А" - Ніні Матвієнко, Аурікі Ротару, Анні Добриднєвій, Амадор Лопесу, Артуру Боссо, Сергію Мироненко та іншим.
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01.03.2023 08:49 Відповісти
Це добре. Але цікаво, а що передали ЗСУ придворні дупотруси, стендапери, співуни, актори, дорогі спортсмени на продаж , які вільно гастролюють світом з концертами "на підтримку армії"? Квитки дуже задорого, а на виході, як Клопотенко "я готую для армії". Багато з них піарились на ТРО, а по факту гастролі без кордонів. Гидко це все.
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01.03.2023 08:54 Відповісти
Респект!
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01.03.2023 08:59 Відповісти
Достойний вчинок!
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01.03.2023 09:06 Відповісти
Матвієнко не було ?
Ні в кого було спитати,чи ми ще зі своїми братами воюємо,чи вже немає серед кацапської орди її родичів,чи ще вигідна ця війна олігархам ?
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01.03.2023 09:50 Відповісти
Невже дурненька "матвієнко" прозріла? Не вірю. Не можна з неї вибити ґебнюцьку сутність.
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01.03.2023 10:47 Відповісти
Житомирський академічний український музично-драматичний театр. . Програма Президента України "Велика реставрація" . Вересень 2021 р. 122 мільйони гривень.
Житомирський обласний театр ляльок . Програма Президента України "Велика реставрація"
Вересень 2021 р. 61 млн.грн.
А потім верещуки верещали "закрийте небо!"
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01.03.2023 10:55 Відповісти
 
 