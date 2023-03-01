Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки. ФОТО
Чотири автівки для 95-ї десантно-штурмової бригади придбано впродовж січня-лютого на гроші, зібрані учасниками концертного туру "Дорога до Перемоги".
Про це Цензор.НЕТ повідомила одна з організаторок туру - засновниця благодійного фонду "Майбутнє України 2050" Розалія Кирилюк.
За словами Кирилюк, у турі брали участь члени "Команди А" - ініціативи артистів, які свідомо залишилися в Україні, щоб бути з українським народом у найскладніші часи. Вони об’єдналися в творчу команду, щоб влаштовувати благодійні концерти на підтримку ВПО, медиків, дітей, військових і всіх жителів України.
Серед учасників "Команди А" - Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару, Анна Добриднєва, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергій Мироненко.
Концерти туру відбулися у 13 населених пунктах: Києві, Яготині, Переяславі, Глибокому, Борисполі, Синьківці, Черняхові, Звягелі, Іванкові, Попільні, Брусилові, Ружині, Радомишлі.
"На зібрані кошти були придбані 2 авто KIA SORENTO та 2 авто Nissan X Trail, - повідомили у Фонді. - Успіхи нашої об'єднаної роботи були презентовані на благодійному концерті у Житомирі, де ми мали можливість особисто передати авто командирам. Тепер ці автівки відправляться на фронт".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за машинки Оборонцям України - подяка
Ні в кого було спитати,чи ми ще зі своїми братами воюємо,чи вже немає серед кацапської орди її родичів,чи ще вигідна ця війна олігархам ?
Житомирський обласний театр ляльок . Програма Президента України "Велика реставрація"
Вересень 2021 р. 61 млн.грн.
А потім верещуки верещали "закрийте небо!"