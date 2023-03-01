Пасажирський та вантажний потяги зіткнулися в Греції. Загиблих та травмованих - десятки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Греції у ніч проти 1 березня зіштовхнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Наразі відомо про 36 загиблих, 66 людей перебувають в лікарнях. Ще 6 осіб вважають зниклими безвісти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Пасажирський потяг з 350 пасажирами прямував з Афін до північного міста Салоніки. Він лоб у лоб зіткнувся з вантажним потягом. Ті, хто вижив, кажуть, що зіткнення було схоже на землетрус.

"Це було дуже потужне зіткнення", - сказав регіональний губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

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За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, і перші два вагони загорілися і були "майже повністю знищені".

Міністерство закордонних справ з'ясовує, чи є серед постраждалих українці. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. "Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", - написав він у твіттері.

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Ніколенко додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.

Грецькі ЗМІ називають аварію найбільшою залізничною катастрофою в історії країни.

Причини аварії невідомі.

У Греції оголосили триденну жалобу.





















