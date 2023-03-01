Пасажирський та вантажний потяги зіткнулися в Греції. Загиблих та травмованих - десятки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Греції у ніч проти 1 березня зіштовхнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Наразі відомо про 36 загиблих, 66 людей перебувають в лікарнях. Ще 6 осіб вважають зниклими безвісти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Пасажирський потяг з 350 пасажирами прямував з Афін до північного міста Салоніки. Він лоб у лоб зіткнувся з вантажним потягом. Ті, хто вижив, кажуть, що зіткнення було схоже на землетрус.
"Це було дуже потужне зіткнення", - сказав регіональний губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.
За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, і перші два вагони загорілися і були "майже повністю знищені".
Міністерство закордонних справ з'ясовує, чи є серед постраждалих українці. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. "Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", - написав він у твіттері.
Ніколенко додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.
Грецькі ЗМІ називають аварію найбільшою залізничною катастрофою в історії країни.
Причини аварії невідомі.
У Греції оголосили триденну жалобу.
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Погибшх, конечно, жаль.
Европейская система управления движением поездов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. European Train Control System, сокращённо ETCS; букв. «европейская система управления поездами») - комплекс единых стандартов, разработанных в рамках международного сотрудничества для железнодорожной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 автоматики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 телемеханики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5 связи и диспетчерского контроля. ETCS призвана ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) европейских стран, обеспечив тем самым беспрепятственное и безопасное железнодорожное сообщение на европейском континентеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-_78fe739a65388842-1 [1] . С 2004 года внедрение ETCS обязательно на всех новых и реконструируемых трансъевропейских железнодорожных коридорах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейского союза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-2004/50/EC-2 [2] . Является также компонентом сигнализации и управления в составе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1 Европейской системы управления железнодорожным движением https://en.wikipedia.org/wiki/European_Rail_Traffic_Management_System [en] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. European Rail Traffic Management System, сокращённо ERTMS).