Кіберфахівці викрили шахраїв, які видавали себе за чиновників місцевої влади і "збирали гроші для ЗСУ", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ викрили злочинну організацію, яка займалася видурюванням грошей з українських бізнесменів. Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців "допомоги для ЗСУ".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 млн грн. У ході серії спецоперацій СБУ і Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати.



Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини.



"До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників.



Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства.



Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.



Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки. Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.



Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій частині сходу України.



Усім десятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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