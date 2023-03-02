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У Бородянці на Київщині виявили нове поховання вбитих росіянами трьох цивільних. ВІДЕО+ФОТО

У місті Бородянка Київської області знайшли нове поховання жертв російської окупації. В одній могилі виявили тіла трьох убитих чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що поховання зробив місцевий мешканець під час окупації, приблизно 8 березня 2022 року. Він разом із товаришем знаходив тіла місцевих мешканців, які були розстріляні окупантами, і мав змогу зробити тимчасве поховання.

"Коли вже росіяни зробили такий режим, що неможливо було пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся та повідомив Національну поліцію про те, що під час окупації зробив таке поховання", - пояснив Нєбитов.

Також дивіться: У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії . ФОТО

Один із вбитих чоловіків - 50-річний місцевий мешканець. Росіяни розстріляли його в автівці, після чого вона згоріла. Особи двох інших загиблих поки не встановлені. їх, ймовірно, застрелили в голову.

В одного чоловіка знайшли в кишені олівець, в іншого - гребінець та інші речі. За ними правоохоронці сподіваються встановити особи загиблих. Тіла ексгумували та відправлять на експертизи.

У Бородянці на Київщині виявили нове поховання вбитих росіянами трьох цивільних 01
У Бородянці на Київщині виявили нове поховання вбитих росіянами трьох цивільних 02

Нагадаємо, загалом на Київщині знайшли 1 373 загиблих, 279 людей вважаються зниклими безвісти. Із них 68 - мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області. Із 1 373 загиблих близько 700 були вбиті з вогнепальної зброї. Причина смерті ще 350 людей - мінно-вибухові поранення.

Читайте: Тіла близько 200 загиблих ідентифікували на визволених територіях Миколаївщини та Херсонщини

Автор: 

армія рф (17743) поховання (204) Нацполіція (15261) ексгумація (148) Нєбитов Андрій (191) Бородянка (82)


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чума на росію!
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02.03.2023 15:52 Відповісти
Там ще будуть жертви
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03.03.2023 10:45 Відповісти
Російські фашисти підло напали на Україну та вбивають безневинних, мирних людей. Вбивства вони виправдовують патологічними причинами, придуманими психічно хворими нелюдами. За вбивство мирних громадян України, дітей, за бомбардування будинків, шкіл, лікарень, пологових будинків та садків, ви будете прокляті назавжди. На військових злочинців, кого не уб\'ють в Україні, чекає Гаазький суд або Нюрнберзький процес 2 На інших чекає доля, гірша за Північну Корею.
Тих хто їх підтримує, бажаю пережите те, що переживають українці зараз...
Смерть російським окупантам!
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03.03.2023 16:02 Відповісти
 
 