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Новини Фото Війна
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На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передовій потрібні квадрокоптери та нічні приціли.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронт дуже потрібні дрони і тепловізори! Тривають кровопролитні бої, наші бійці героїчно відбивають атаки окупантів.  Дуже важка ситуація, багато втрат і дуже багато важко поранених воїнів. Бійці дуже просять про допомогу. Дуже прошу долучитися до збору, посилки на фронт відправляємо кожного дня.

Потрібно викупити два квадрокоптери Мавік 3 комбо - 230 т грн. Два квадрокоптери Мавік 3 -179 т грн. 4 нічних приціли - 167 т. Їх дуже чекають на фронті!!

За тиждень купила 6 дронів Мавік 3 комбо - 452 тис. грн. Вже все поїхало на фронт. Купила 8 тепловізорів - 412 т грн. Приціл - 39 400 грн. Рації - 68 т. Ліки - 8960 грн. М’які носилки 45 штук - 36 т грн", - зазначила вона.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 01
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 02
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 03
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 04
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 05
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 06
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 07
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 08
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 09
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 10
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 11
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 12
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 13
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 14
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 15
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 16
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 17
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 18
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 19
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова 20

Автор: 

допомога (8428) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+15
Причина и следствие. В 2019 году облученное Г+Г стадо массово попёрлось вкидывать бюллетени за клоуна. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,*****. Теперь сидят и ушами хлопают.
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02.03.2023 18:07
+13
Все держиться на волонтерах, МО наче і не існувало в природі в Україні
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02.03.2023 18:37
+11
Про наших гнид в МО мы все и так знаем, но в данный момент это никак не поможет нашим бойцам в Бахмуте.
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02.03.2023 17:26
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02.03.2023 16:52 Відповісти
А в цей самий час МО забило х#й на замовлення літньої форми у війська.
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02.03.2023 17:22 Відповісти
Про наших гнид в МО мы все и так знаем, но в данный момент это никак не поможет нашим бойцам в Бахмуте.
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02.03.2023 17:26 Відповісти
Причина и следствие. В 2019 году облученное Г+Г стадо массово попёрлось вкидывать бюллетени за клоуна. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,*****. Теперь сидят и ушами хлопают.
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02.03.2023 18:07 Відповісти
Ага, а нашей зелёной плесени нужен дерьмарофон и подряды на ремонт дорог для фитнес ̶д̶ы̶р̶о̶к̶ подружек...
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02.03.2023 17:47 Відповісти
++
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02.03.2023 17:24 Відповісти
Нащо переплачувати та брати комбо? Мавік-3 та окремо аккуми стоять дешевше.
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02.03.2023 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AzM9Ud4u9tU МАДЯР показав які саме і по якій вартості слід купляти дрони для ЗСУ
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03.03.2023 08:38 Відповісти
Багато чого у МО є, але вони це все перепродують. Наживаються ******. Піймати хоч одного поца звідти і показово наказати так, щоб хто задумав би це знову зробити, тільки від думки обісрався.
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02.03.2023 17:27 Відповісти
Все держиться на волонтерах, МО наче і не існувало в природі в Україні
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02.03.2023 18:37 Відповісти
ФОПи і ТОВи у рахунках на оплату це волонтери?
Кому війна, а кому мати рідна.
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03.03.2023 13:02 Відповісти
двояке відчуття від таких запитів. тиждень тому звернулися до мене по допомогу від співвробітників партнера, які воюють . питали зібрати 230К на дрон. ми запропонували їм звернутися з запитом від військової частини до офіційного фонду щоб усе було прозоро і дрон дали б їм - але вони відмовили з запитом під тим приводом що офіційна частина то одне але вони - то інше і не контактують... як таке можливо?махновщина якась...
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02.03.2023 19:58 Відповісти
Вже +
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02.03.2023 20:23 Відповісти
"Українським захисникам на передовій потрібні квадрокоптери та нічні приціли" - взагалі-то, держава може щось купити для захисників, чи тільки яйця по 17, а солярку по 82 може продавати?
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03.03.2023 09:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FNTvOuszBak Зі спецслужб в армію США/ Американська «дідівщина»/ Хто такі дріл сержанти?
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03.03.2023 09:06 Відповісти
Яка користь з привладних, крім корупційних скандалів та зради національних інтересів та іміджу України, під час кривавої московської війни ???
Для чого витрачати шаленні гроші з бюджету на заробітчан Стефанчука-Зеленського-Шмигаля, якщо все Українці закуповують для забезпечення Захисникам України за власні кошти!!
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03.03.2023 09:49 Відповісти
+
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03.03.2023 10:35 Відповісти
+500 грн, приват
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03.03.2023 11:06 Відповісти
Щодо потреби в озброєнні і тд звертатися до подоляка, бо він недавно розповідав про обов'язок перед державою. От хай і виконує, хай покаже приклад.
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03.03.2023 19:03 Відповісти
+
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03.03.2023 21:36 Відповісти
 
 