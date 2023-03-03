На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передовій потрібні квадрокоптери та нічні приціли.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронт дуже потрібні дрони і тепловізори! Тривають кровопролитні бої, наші бійці героїчно відбивають атаки окупантів. Дуже важка ситуація, багато втрат і дуже багато важко поранених воїнів. Бійці дуже просять про допомогу. Дуже прошу долучитися до збору, посилки на фронт відправляємо кожного дня.

Потрібно викупити два квадрокоптери Мавік 3 комбо - 230 т грн. Два квадрокоптери Мавік 3 -179 т грн. 4 нічних приціли - 167 т. Їх дуже чекають на фронті!!

За тиждень купила 6 дронів Мавік 3 комбо - 452 тис. грн. Вже все поїхало на фронт. Купила 8 тепловізорів - 412 т грн. Приціл - 39 400 грн. Рації - 68 т. Ліки - 8960 грн. М’які носилки 45 штук - 36 т грн", - зазначила вона.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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