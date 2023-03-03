На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам на передовій потрібні квадрокоптери та нічні приціли.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронт дуже потрібні дрони і тепловізори! Тривають кровопролитні бої, наші бійці героїчно відбивають атаки окупантів. Дуже важка ситуація, багато втрат і дуже багато важко поранених воїнів. Бійці дуже просять про допомогу. Дуже прошу долучитися до збору, посилки на фронт відправляємо кожного дня.
Потрібно викупити два квадрокоптери Мавік 3 комбо - 230 т грн. Два квадрокоптери Мавік 3 -179 т грн. 4 нічних приціли - 167 т. Їх дуже чекають на фронті!!
За тиждень купила 6 дронів Мавік 3 комбо - 452 тис. грн. Вже все поїхало на фронт. Купила 8 тепловізорів - 412 т грн. Приціл - 39 400 грн. Рації - 68 т. Ліки - 8960 грн. М’які носилки 45 штук - 36 т грн", - зазначила вона.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Кому війна, а кому мати рідна.
Для чого витрачати шаленні гроші з бюджету на заробітчан Стефанчука-Зеленського-Шмигаля, якщо все Українці закуповують для забезпечення Захисникам України за власні кошти!!