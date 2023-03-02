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Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Козацьке на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"До села Козацьке Бериславського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі.

Через підлу ворожу атаку поранення дістали 9 цивільних, серед них – учень 10 класу. 16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу.

Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 01
Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 02
Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 03
Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 04
Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 05
Росіяни атакували пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, поранено 9 осіб, зокрема 16-річного підлітка, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (29006) Херсонська область (5851)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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02.03.2023 17:11 Відповісти
Це потрібно одразу у світові ЗМІ !
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02.03.2023 18:16 Відповісти
 
 