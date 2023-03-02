УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 259 9

На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ. ФОТОрепортаж

У прикордонних районах Сумської області співробітники СБУ затримали чергового інформатора ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні. 

Після повномасштабного вторгення зловмисник почав збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону. Він намагався виявити дислокацію оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який "наводив" ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТО

"Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану "зеленку". Розвіддані агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів", - зазначили у спецслужбі.

Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили паспорт громадянина РФ,  мобільні телефони,
прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди висилають частину дипломатів РФ через спроби росіян працевлаштовувати шпигунів

На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ 01
На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ 02
На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ 03
На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12918) Сумська область (3820) ФСБ (1457) шпигунство (1012)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один "нєтакой" сруззкій поплавився.
показати весь коментар
02.03.2023 16:56 Відповісти
в гроб
показати весь коментар
02.03.2023 16:57 Відповісти
Сподіваємось його хоч пристрелили, якщо не змогли повісити по причині відсутності мотузки 🤔🧐😁
показати весь коментар
02.03.2023 16:58 Відповісти
блаЗЄнські зняли заборону на в'їзд кацапам-чоловікам. Ще й посвідку на проживання видали.
показати весь коментар
02.03.2023 17:00 Відповісти
До Кобзона на концерт його.
показати весь коментар
02.03.2023 17:06 Відповісти
що, от так зі стрічками прямо ходив по позиціям?
показати весь коментар
02.03.2023 17:06 Відповісти
Так. I ще в кожнiй руцi по паспорту тримав.
показати весь коментар
02.03.2023 17:23 Відповісти
a 4omu vin 6e zyvyj?
dopytaty- i do Kobzona
показати весь коментар
02.03.2023 17:13 Відповісти
і хто ж такий "зелений" дозволив громадянам параші призивного віку їздити в Україну? Прям не знаю...
показати весь коментар
02.03.2023 17:50 Відповісти
 
 