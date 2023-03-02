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На Херсонщині виявили тіла ще двох двох жителів, який росіяни закатували до смерті. ФОТО

херсон

У Херсонській області правоохоронці провели ексгумацію тіл двох чоловіків, яких закатували до смерті представники країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовців РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місце поховання замордованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл.При поверховому огляді трупів виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра.

На Херсонщині виявили тіла ще двох двох жителів, який росіяни закатували до смерті 01

"Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.

На Херсонщині виявили тіла ще двох двох жителів, який росіяни закатували до смерті 02

Автор: 

прокуратура (3697) Херсон (3418) Херсонська область (5851)


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02.03.2023 17:33 Відповісти
Nelzja prostit ili zabyt! I teh, kotoryh my segodnja ne uznajom/znajem- ne dolzhny zabyvat! Za vse prestuplenii moskalskaja neljud dolzhen otvetshat po polnoi! A samoje glavnoje- takoje myshlenije nado dovesti do kazdogo v mire svobodnyh ljudei! Jest takaja legenda shto vse russkije budut mestitsja pod odnu derevo. Da byt TOMU!
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02.03.2023 18:48 Відповісти
А колаборанти, які їх здали, може й досі на свободі. Або дадуть пару років умовно
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02.03.2023 19:22 Відповісти
ще двох двох жителів, який
ДВІ ПОМИЛКИ У ЗАГОЛОВКУ
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02.03.2023 19:39 Відповісти
русофобія ніколи не буде достатньою
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02.03.2023 19:47 Відповісти
 
 