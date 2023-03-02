На Херсонщині виявили тіла ще двох двох жителів, який росіяни закатували до смерті. ФОТО

У Херсонській області правоохоронці провели ексгумацію тіл двох чоловіків, яких закатували до смерті представники країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовців РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місце поховання замордованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл.При поверховому огляді трупів виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра.

"Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.