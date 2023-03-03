Ворог завдав ракетного удару по Куп’янську, зруйновано адмінбудівлю і медзаклад, - ОВА. ФОТО

Минулої доби ворог із артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйновано адміністративну будівлю та заклад охорони здоров'я.

Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

"У с. Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка", - зазначає Синєгубов.

Він також нагадує, що в області тривають заходи із розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

"На лінії зіткнення продовжуються активні бойові дії. Сили оборони України дають відсіч російським загарбникам та завдають їм відчутних втрат", - резюмує очільник регіону.

Також читайте: Росіяни обстріляли село під Куп’янськом: загинула жінка



