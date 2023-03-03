Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка - без жертв.

"На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді пошкоджено 3 будинки в Тоненькому; Сєверне зазнало авіаракетного удару, Кам'янка - артобстрілу, Красногорівка - обстріляна з артилерії і танків. Авдіївка за ніч тричі потрапляла під артобстріли - влучання по території трьох вулиць та промзоні. На ранок відбувся артобстріл по житловому кварталу і авіаракетний удар по території АКХЗ", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку у Бахмуті пошкоджено 18 багатоповерхівок та приватний будинок, поранено 1 людину. Ще 1 людина поранена у Залізному Торецької громади. У Костянтинівській ТГ пошкоджено 3 будинки: у Костянтинівці, Іванопіллі та Диліївці. 14 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської ТГ зруйновано 3 будинки і 10 пошкоджено. Пошкоджено декілька приватних будинків у Сіверську, зафіксовано 7 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

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Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5.