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Новини Фото Війна
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Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка - без жертв.

"На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді пошкоджено 3 будинки в Тоненькому; Сєверне зазнало авіаракетного удару, Кам'янка - артобстрілу, Красногорівка - обстріляна з артилерії і танків. Авдіївка за ніч тричі потрапляла під артобстріли - влучання по території трьох вулиць та промзоні. На ранок відбувся артобстріл по житловому кварталу і авіаракетний удар по території АКХЗ", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку у Бахмуті пошкоджено 18 багатоповерхівок та приватний будинок, поранено 1 людину. Ще 1 людина поранена у Залізному Торецької громади. У Костянтинівській ТГ пошкоджено 3 будинки: у Костянтинівці, Іванопіллі та Диліївці. 14 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської ТГ зруйновано 3 будинки і 10 пошкоджено. Пошкоджено декілька приватних будинків у Сіверську, зафіксовано 7 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Також читайте: Ворог завдав ракетних ударів по Дружківці, Лиману та Краматорську, Вугледар під інтенсивними обстрілами, - ОВА. ФОТО

Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 01
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 02
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 03
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 04
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 05
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 06
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 07
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 08
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 09
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Авдіївки та вдарив ракетою по коксохіму, - ОВА 10

Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5.

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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