Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до п’яти.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, які загинули внаслідок учорашнього ракетного удару по п‘ятиповерховому житловому будинку, на жаль, вже зросла до п‘яти. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Куртєв також зазначив, що ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі рятувальники деблокували тіла ще двох людей









