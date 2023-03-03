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Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до п’яти.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, які загинули внаслідок учорашнього ракетного удару по п‘ятиповерховому житловому будинку, на жаль, вже зросла до п‘яти. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Куртєв також зазначив, що ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано.

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Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада 01
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада 02
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада 03
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада 04
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада 05

Автор: 

Запоріжжя (2290) ракети (4056) смерть (6776)


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Топ коментарі
+7
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03.03.2023 11:03
+5
а что по этому поводу думают гидрант и дерьмак оманские? очень интересно было бы узнать их никому не нужное мнение за 5 минут до весны...
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03.03.2023 10:54
+4
Вовачка вчора грізно помахало кулачком та обіцяло відповідь і на цьому всьо.
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03.03.2023 10:57
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Цілили в телевежу, а потрапило в будинок. Рукожопи.
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03.03.2023 10:54 Відповісти
а что по этому поводу думают гидрант и дерьмак оманские? очень интересно было бы узнать их никому не нужное мнение за 5 минут до весны...
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03.03.2023 10:54 Відповісти
Вовачка вчора грізно помахало кулачком та обіцяло відповідь і на цьому всьо.
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03.03.2023 10:57 Відповісти
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03.03.2023 11:03 Відповісти
СМИ публикуя ХРЕНЬ высказанную ,космического масштаба ,типа той на кануне вторжения майских шашлыков, почему не становятся соучастниками ? Как могут пропасть без вести люди? А ничего ,что выехать могли и не увидеть новость? Нет? Да плевал Куртьев на людей,он сейчас захватывает 5 гор больницу ,он все телеграмы каналы трухи забиты новостью. ОН трындит что людей некуда расселить,а детсады,стоят а занальная школа на Хортице,а профилактории ,а санатории обанкроченные проданные за безсценок ,а турбазы,это некуда? ТВАРИ с обеих сторон других слов нет.
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03.03.2023 11:05 Відповісти
Куртєв з зеленої секти. За розкрадання гуманітарки так і не відповів.
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03.03.2023 11:13 Відповісти
ах да, порох лично повырубувал деревья, а не ахметовский холуй в угоду другому местному холую беспредельщику
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03.03.2023 11:24 Відповісти
*** ****** у нас президент за парк в обласном центре отвечает? ты ж сам повыбирал это говно местное
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03.03.2023 11:29 Відповісти
А разве не твой дружок Кальцев за этим стоит?
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03.03.2023 11:28 Відповісти
Ой, так ща уже Пети нет чуть ли не 4 года. Шож там не благоустроили все? Как же так?
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Ну зональна школа комсомолу ще з 90х років у приватній власності і судовій тяганині. Та й ви бачили її? Вона ще 10 років тому була руїною
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03.03.2023 11:31 Відповісти
Твоя власть уже четыре года у корыта. У нее спрашивал? Или все Петя виноват?
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03.03.2023 11:37 Відповісти
Да уж поболее, чем разминирование Чонгара и Баканов - нач. СБУ. Но вам же хоть в глаза ссы - все зелина роса.
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03.03.2023 11:49 Відповісти
 
 