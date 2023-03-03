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11 022 11

Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Селидівського міського відділу Державної міграційної служби, який видає російські паспорти в Бердянському районі Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після початку російського повномасштабного вторгнення до України посадовець добровільно перейшов на бік загарбника. Він перебрався з вільної від загарбників території Донецької області до захопленого Бердянська. Зрадник активно сприяв незаконному становленню міграційної служби РФ. Зокрема організовував роботу пункту приймання документів на отримання російського громадянства.

Згодом за свою зраду він отримав посаду начальника окупаційної структури в "УВД по г. Бердянск и Бердянскому району", де й керує процесом роздачі паспортів нині.

"Також фігурант став обличчям паспортизації РФ на захоплених територіях України: він активно схиляє до державної зради місцеве населення, надає коментарі пропагандистським ЗМІ, особисто вручає паспорти", - зазначають у ДБР.

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Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР 01
Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР 02
Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР 03
Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР 04

Колишньому держслужбовцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Автор: 

Бердянськ (470) паспорт (1158) ДБР (3540) підозра (781)


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Топ коментарі
+16
Вахахахаха)))у меня такой же знакомый был с купянска)))пришли рюсьге,встречал с цветами,чуть *** им на радостях не сосал (хотя не факт),мне звонил,хотя мы не общались года 3, говорил типо (ну шо бандеровец ***** вам пришла,наконец то руське пацаны пришли).кстати у него бабка с Ростова,дед петух откуда то с урала.короче,учился он в Харькове,вел неплохой бизнес,квартира в Харькове ,дом двух этажный в купянске,две машины)))))короче ,после освобождения купянска,на этой ******** уголовное дело,светит лет 10,оно ******* с руцькеми на расесю,ща узнаю ,что эту дуру отправили жить в Верхоянск,это в Якутии,там дали деревянную хибару обоссаную,жрать нема,как жить нема,начал искать работу ,взяли чорнорабом за 30 к,и хохлом предателем называют,,Украина имущество конфисковала😄это я к тому ,что у этого петуха с фото судьба будет не лучше,инфа сотка,правда если не завалят собаку раньше времени
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03.03.2023 12:13
+7
Так, а для чого гниді іпало запікселили?
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03.03.2023 11:57
+7
так в тому то і фуйня!! шо там ТАКИХ 80% - ПАНАЄХАВШІХ!! все українське ім чуже, вони - УЗКІЄ!! от вони і своїх зустрічають!! укр. влада 30 років соплі жувала, починаючи з кондома штопаного кравчукчі, а тре було робити як прибалти, інститутція "негромадянства"!!!!!!!! а тепер маємо, шо маємо, як казав червонопузий кравчукча!! 😡😡
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03.03.2023 12:37
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І достає із широких штанин...
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03.03.2023 11:55 Відповісти
Так, а для чого гниді іпало запікселили?
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03.03.2023 11:57 Відповісти
какого бена морду не показывают --- эта ж **** на кацап тв наверно давала интервью
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03.03.2023 12:05 Відповісти
откуда этот дебилизм ЗАКРЫВАТЬ МОРДЫ
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03.03.2023 12:06 Відповісти
та да: єслі кто-то коє-гдє у нас порой...
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03.03.2023 12:10 Відповісти
Вахахахаха)))у меня такой же знакомый был с купянска)))пришли рюсьге,встречал с цветами,чуть *** им на радостях не сосал (хотя не факт),мне звонил,хотя мы не общались года 3, говорил типо (ну шо бандеровец ***** вам пришла,наконец то руське пацаны пришли).кстати у него бабка с Ростова,дед петух откуда то с урала.короче,учился он в Харькове,вел неплохой бизнес,квартира в Харькове ,дом двух этажный в купянске,две машины)))))короче ,после освобождения купянска,на этой ******** уголовное дело,светит лет 10,оно ******* с руцькеми на расесю,ща узнаю ,что эту дуру отправили жить в Верхоянск,это в Якутии,там дали деревянную хибару обоссаную,жрать нема,как жить нема,начал искать работу ,взяли чорнорабом за 30 к,и хохлом предателем называют,,Украина имущество конфисковала😄это я к тому ,что у этого петуха с фото судьба будет не лучше,инфа сотка,правда если не завалят собаку раньше времени
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03.03.2023 12:13 Відповісти
повчальна історія 👍
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03.03.2023 12:17 Відповісти
так в тому то і фуйня!! шо там ТАКИХ 80% - ПАНАЄХАВШІХ!! все українське ім чуже, вони - УЗКІЄ!! от вони і своїх зустрічають!! укр. влада 30 років соплі жувала, починаючи з кондома штопаного кравчукчі, а тре було робити як прибалти, інститутція "негромадянства"!!!!!!!! а тепер маємо, шо маємо, як казав червонопузий кравчукча!! 😡😡
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03.03.2023 12:37 Відповісти
Кому потрібні фото з замальованим ...блом?
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03.03.2023 13:38 Відповісти
Воєнний стан. Нахіба ви йому рило прикрили?!
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03.03.2023 14:08 Відповісти
Рыло покажите.
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03.03.2023 15:44 Відповісти
 
 