Роздає російські паспорти мешканцям Бердянська та агітує їх отримувати: ще один зрадник отримав підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Селидівського міського відділу Державної міграційної служби, який видає російські паспорти в Бердянському районі Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після початку російського повномасштабного вторгнення до України посадовець добровільно перейшов на бік загарбника. Він перебрався з вільної від загарбників території Донецької області до захопленого Бердянська. Зрадник активно сприяв незаконному становленню міграційної служби РФ. Зокрема організовував роботу пункту приймання документів на отримання російського громадянства.

Згодом за свою зраду він отримав посаду начальника окупаційної структури в "УВД по г. Бердянск и Бердянскому району", де й керує процесом роздачі паспортів нині.

"Також фігурант став обличчям паспортизації РФ на захоплених територіях України: він активно схиляє до державної зради місцеве населення, надає коментарі пропагандистським ЗМІ, особисто вручає паспорти", - зазначають у ДБР.

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Колишньому держслужбовцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.