Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув у Львів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, у Львові президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.











Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Також повідомляється, що під час робочої поїздки до Львівської області Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.







"Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", - сказав президент.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Як розповіли президенту, з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги українським захисникам налагоджено співпрацю медустанови з провідними фахівцями найкращих клінік США та Великої Британії щодо впровадження сучасних малоінвазивних та високотехнологічних оперативних втручань у галузі пластичної та реконструктивної хірургії, а також новітніх методів реабілітаційної медицини. Крім того, працівники медичної служби регулярно проводять заняття з тактичної медицини з чинними військовослужбовцями.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних Сил України.

Також читайте: Зеленський нагородив орденами і медалями 186 українських воїнів, серед них 74 - посмертно













"Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв", - зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.

"Бажаю вам усім здоров'я та перемоги", - додав він.