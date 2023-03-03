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Новини Фото Війна
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Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув у Львів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, у Львові президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 05
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 02
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 03
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 04
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 05

Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Також повідомляється, що під час робочої поїздки до Львівської області Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 06
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 07
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 08

"Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", - сказав президент.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Як розповіли президенту, з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги українським захисникам налагоджено співпрацю медустанови з провідними фахівцями найкращих клінік США та Великої Британії щодо впровадження сучасних малоінвазивних та високотехнологічних оперативних втручань у галузі пластичної та реконструктивної хірургії, а також новітніх методів реабілітаційної медицини. Крім того, працівники медичної служби регулярно проводять заняття з тактичної медицини з чинними військовослужбовцями.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних Сил України.

Також читайте: Зеленський нагородив орденами і медалями 186 українських воїнів, серед них 74 - посмертно

Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 09
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 10
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 11
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 12
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 13
Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди 14

"Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв", - зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.

"Бажаю вам усім здоров'я та перемоги", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Львів (3087) нагорода (1276) поранення (2813) військовослужбовці (4800) Левітс Егілс (40)


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Топ коментарі
+32
А выплаты боевых, отобранные тобой у этих ребят, когда вернешь? В глаза им не стыдно смотреть?
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03.03.2023 12:55
+22
Награды вручает боевой четырежды уклонист....
Ну, не знаю.....
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03.03.2023 13:05
+17
Что "мудрый нарид" навыбирал на должность Верховного главкома во время войны - то и имеем. Живем как проголосовали.
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03.03.2023 13:09
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А выплаты боевых, отобранные тобой у этих ребят, когда вернешь? В глаза им не стыдно смотреть?
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03.03.2023 12:55 Відповісти
Т.е. на воровство миллиардов на армии, на свои телепередачи, на повышенные зарплаты себе и прочее зеленым барыгам хватает, а платить воинам, закрывших собой страну, им уже не хватает? Совсем охренели?
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03.03.2023 13:21 Відповісти
Ну, це йому подобається.
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03.03.2023 12:55 Відповісти
Відвідав затурканих запеденців. Чи як цей паяц нас висміював у своєму шоу для дебілів "вечерний квартал"?
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03.03.2023 13:00 Відповісти
Згідно останніх виборів, западенцям ця " діяльність" зебіла подобалася!
П.с. хоча, хто б ще з президентів, дав шанс на таке вигідне влаштування по європах і америках!
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03.03.2023 14:23 Відповісти
у Львові переміг Порох
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03.03.2023 15:24 Відповісти
Тому й ДИВНО, що живою зебібібзяниско зі Львова вилізло...
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03.03.2023 19:50 Відповісти
Награды вручает боевой четырежды уклонист....
Ну, не знаю.....
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03.03.2023 13:05 Відповісти
Что "мудрый нарид" навыбирал на должность Верховного главкома во время войны - то и имеем. Живем как проголосовали.
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03.03.2023 13:09 Відповісти
А чего скумбрия не в туристическом костюме? Война ж в стране!
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03.03.2023 13:10 Відповісти
Творча зустріч з читачами бійцями.
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03.03.2023 13:15 Відповісти
Мішені мали б бути надруковані на цих харях...
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03.03.2023 19:51 Відповісти
наконец-то додумался встреть гостей во Львове, а не тягать их в Киев.
короны поснимал что ли.
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03.03.2023 13:15 Відповісти
Выдайте это позорищу костюм с гардиропа 95 квартала,в котором **** по роялю лобал. ****** ******. Про поездку в США вообще молчу. ******* 73 процентных,кого,вы *****,выбрали.?
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03.03.2023 13:15 Відповісти
собі подібного довбойоба!
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Пусть в Бахмут поедет, тварь. Посмотрим как там, после того как он отказался выводить войска.
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03.03.2023 13:28 Відповісти
... у Генштабі слова Хрипатого ніщо і ніхто на них уваги не звертає! Його **отказался** нікого там не турбують. Не робіть з кукли Наполеона... !! Невже Ви думаєте, що воно щось розуміє в плануванні бойових дій, військовій тактиці.. постачанні... підготовці резерву..тощо!!?? Воно там НІЩО і тільки зветься Верховним!! Є припущення , що Главком та Генштаб і не все йому доводять... Військова наука дя хрипатого покидька...це квантова фізика... І ні першого ні другого він не осилить апрорі. І повірте...де наступати..чи відступати... точно не він вирішує! Він тільки ОЗВУЧУЄ... сам не розуміючи про що мова!
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03.03.2023 13:58 Відповісти
А яйцем там він не отримав? Так як колись януковоч!
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Ну, його ж тепер на франківщині боготворять! Не той тепер Миргород( с)
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03.03.2023 14:25 Відповісти
А наразі той факт, що південь України був захоплений ледве не за один день, взагалі є залізобетонним доказом, що відбувся злочинний зговір оманських з кремлем. Не соромно щодо цих фактів перед справжніми військовими..
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03.03.2023 13:33 Відповісти
Насрать,впереди выборы!!!Какой стыд и у кого?
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03.03.2023 13:35 Відповісти
А військовим не соромно з ним ручкатися??
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03.03.2023 14:26 Відповісти
Чекаю на відос де хтось з поранених плює зюзі проміж глаз за всі його дії чи точніше злочинну бездіяльність до підготовки країни до вторгнення
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03.03.2023 13:36 Відповісти
Колись декілька військових не потисли Пороху руку, коли той був у військах.
Цікаво, цього разу хтось на подібне наважився, враховуючи кількість нарікань?
Майже переконаний, ні. Військові в госпіталі думають не про те, щоб поставити на місце піс@кограя, а про те, як отримати виплати...
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03.03.2023 14:04 Відповісти
Скорішого Вам одужання, рідненькі наші захисники!
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03.03.2023 13:52 Відповісти
Нагороди це добре, але що з протезуванням та лікуванням важкопоранених бійців? Чому виділяється чимало коштів на марафони, дороги, премії високопосадовців, полонених рашистів, комфортабельні в'язниці, але досі військові змушені просити допомоги у волонтерів, коли мова йде про дороговартісне лікування та протезування?
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03.03.2023 13:54 Відповісти
смотри смотри в глаза гнида, но глаза отводит, что благодаря вашим договорнякам с народом произошло и происходит
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03.03.2023 14:13 Відповісти
Чи знайдеться хоч один сміливець, хто плюне Зе у харю і скаже: це тобі, падлюка, за зданий Херсон та Маріуполь
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03.03.2023 14:29 Відповісти
Чому БоНеВтік? ЯїхЖдал
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03.03.2023 14:59 Відповісти
Похоже двойник. Настоящий только с Ермаком ходит.
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03.03.2023 16:10 Відповісти
Найшвидшого одужання та повернення до нормального життя.
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03.03.2023 20:25 Відповісти
 
 