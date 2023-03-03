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Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали. ФОТО

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що чоловік роздобував особисті дані зниклих на передовій військовослужбовців. Далі за допомоги дублікатів сім-карт він оформлював кредити та переказував отримані гроші на свої банківські рахунки або розраховувався через термінали.

Читайте: З початку повномасштабної війни в Україні вважаються зниклими 349 дітей, - Офіс Генпрокурора

"За попередніми даними, таким способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Також дивіться: Кіберфахівці викрили шахраїв, які видавали себе за чиновників місцевої влади і "збирали гроші для ЗСУ", - СБУ. ФОТОрепортаж

Його затримали й повідомили про підозру в шахрайстві та незаконному поводженні з боєприпасами. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали 01
Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали 02
Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали 03
Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали 04

Автор: 

кредит (3850) Кривий Ріг (1362) шахрайство (1100) зниклий безвісти (209) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+30
Банки в доле 100%. Нихера не проверяют.
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03.03.2023 13:26
+30
А того(тих) хто надавав анкетні дані військовослужбовців,також затримали?
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
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03.03.2023 13:27
+23
Банки не дадуть позику без нормальних документів. Він стопудово брав гроші у мутних кредитних контор які зараз на кожному кроці.
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03.03.2023 13:28
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Банки в доле 100%. Нихера не проверяют.
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03.03.2023 13:26 Відповісти
Банки не дадуть позику без нормальних документів. Він стопудово брав гроші у мутних кредитних контор які зараз на кожному кроці.
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03.03.2023 13:28 Відповісти
Всі ці кредитні контори давно повинні бути під забороною, але, вочевидь, ними займаються вливові люди, відтак, ці контори продовжують грабувати людей.
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Для того, щоб взяти кредит не обов'язково ходити до банку. Достатньо зайти в акаунт приват24 чи ощад24/7. А судячи з написаного він це робив за допомогою дублікатів сім карт.
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03.03.2023 13:37 Відповісти
ок, звідки персональні данні військовослужбовців, їх номери телефонів тощо?

може банк і не в долі а кадровий відділ в/ч - точно
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03.03.2023 13:49 Відповісти
Ну незнаю... Яж не займався шахрайством Лишень озвучив свою думку...
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03.03.2023 13:52 Відповісти
А може це хвалена ''дія'' така дірява?
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03.03.2023 13:59 Відповісти
Навіть з дублікатом сім карти не зможеш зайти, там ще кажуть, пароль є, але це не точно.
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03.03.2023 13:56 Відповісти
Пароль є, але людина його може забути. На такий випадок приходить СМС з тимчасовим паролем і якщо ти отримав його на зареєстрований в банку телефонний номер то це є підтвердженням особи. Може шось помінялось в цьому плані, але колись був такий механізм. Ніколи не приходилось таке робити.
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03.03.2023 14:05 Відповісти
то треба цього афериста цим "швидкогрошам" і віддати . вони його покарають дієвіше за суд і тюрму. виправиться на всі 100%
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03.03.2023 16:17 Відповісти
Та гадаю,що там і ТЦКашники в долі,бо як він міг отримувати персональні данні військових?
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03.03.2023 13:35 Відповісти
А того(тих) хто надавав анкетні дані військовослужбовців,також затримали?
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
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03.03.2023 13:27 Відповісти
Просто МРАЗЬ!!!!
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03.03.2023 13:29 Відповісти
Паскуда. Там не запобіжний захід, а нехай ним міни розміновують. Хоч один раз в житті користь принесе.
Але питання в кого і як він ті дані роздобував.
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03.03.2023 13:29 Відповісти
Кому известно что конкретные военнослужащие пропали без вести? Военкомату? Министерству обороны?
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03.03.2023 13:30 Відповісти
У нас будь-яку базу данних можна знайти в мережі, бо їх захистом ніхто особливо не переймається, а люди, які мають до них доступ за гроші "зіллють" будь-яку інформацію і не нестимуть жодної відповідальності.
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03.03.2023 13:37 Відповісти
в фейсбуці купа сторінок з пошуком зниклих без вісти військових.
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03.03.2023 14:06 Відповісти
За это нужно не судить, а отправлять в одноразовые саперы. И бюджету легче и хоть какая-то польза от таких га@донов.
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03.03.2023 13:30 Відповісти
На передову його , він в тюрмі так само шкодити буде
.
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03.03.2023 13:32 Відповісти
.. а на передовій він буде сумлінно воювати!!??? Для Вас передова...ще зона покарання?
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03.03.2023 13:46 Відповісти
haj okopy rye😑
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03.03.2023 13:51 Відповісти
Його примусять або пристрелять
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03.03.2023 17:55 Відповісти
Кривой Рог - это уже бренд
может Найвеличнившивый, по совету "друзей", бень-дермаков, уже оформил на себя "торговую марку чи авторские права"?

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03.03.2023 13:39 Відповісти
Вже писали за %, щоб отримати виплату за загиблого воїна, відібране житло у біженців по мутних схемах, тепер ось це. А безліч колл-центрів у Дніпрі? Це тільки початок, це все буде тільки набирати обертів, бо у каламутній воді рибу ловлять. Одного спіймали, може даха не мав. Правоохрєнітельниє органи у нас відсутні.
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03.03.2023 13:42 Відповісти
І ця мразота ще жива?
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03.03.2023 13:44 Відповісти
граната як психологічна гарантія впевненості ?
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03.03.2023 13:47 Відповісти
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03.03.2023 13:50 Відповісти
Для цього потрібна інформація та документи відповідно в цьому приймали участь і інші вихідці з Кривого Рогу.
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03.03.2023 13:55 Відповісти
А тих хто зливав інфу затримали?
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03.03.2023 14:14 Відповісти
не вірю, що він сам працював. інфу хтось зливав точно
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03.03.2023 14:16 Відповісти
За таке треба пожиттєве давати, а не якісь там рок
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03.03.2023 15:31 Відповісти
Вже більше року війна цю погань і таких як він розстріл на місці.
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03.03.2023 15:33 Відповісти
Богат Кривой Рог талантами специфическими. А он из какого квартала?
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03.03.2023 16:24 Відповісти
всі шахраї з кривого рогу-зеленський. 95 квартал ще й цей шахрай.
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03.03.2023 17:09 Відповісти
 
 