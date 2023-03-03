Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали. ФОТО

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що чоловік роздобував особисті дані зниклих на передовій військовослужбовців. Далі за допомоги дублікатів сім-карт він оформлював кредити та переказував отримані гроші на свої банківські рахунки або розраховувався через термінали.

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"За попередніми даними, таким способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

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Його затримали й повідомили про підозру в шахрайстві та незаконному поводженні з боєприпасами. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.







