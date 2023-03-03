Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали. ФОТО
Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців. Йому загрожує до 8 років за ґратами.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що чоловік роздобував особисті дані зниклих на передовій військовослужбовців. Далі за допомоги дублікатів сім-карт він оформлював кредити та переказував отримані гроші на свої банківські рахунки або розраховувався через термінали.
"За попередніми даними, таким способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.
Його затримали й повідомили про підозру в шахрайстві та незаконному поводженні з боєприпасами. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може банк і не в долі а кадровий відділ в/ч - точно
Чи й надалі надає,тільки другому ублюдку?
Але питання в кого і як він ті дані роздобував.
.
может Найвеличнившивый, по совету "друзей", бень-дермаков, уже оформил на себя "торговую марку чи авторские права"?