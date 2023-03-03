Вперше за 8 років Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання. ФОТОрепортаж

Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів в парному катанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

"На змаганнях, що тривають в Калгарі (Канада), українці підкорили публіку чудовим прокатом своєї довільної композиції під пісню "Halo" у виконанні Бейонсе. Вони показали практично бездоганне катання програми, поставленої їхнім тренером Пилипом Залевським та хореографом Олексієм Олійником, чисто і якісно виконавши всі елементи", - йдеться в повідомленні.

Судді оцінили їхній прокат у 100.92 балів, що стало кращим результатом фігуристів у цьому сезоні. Підсумкова сума балів, набраних фігуристами, становить 159.39.

Зазначається, що участь у фіналі юніорського Гран прі відкрила для них двері у вищий ешелон юніорського парного катання.

"Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юніорський чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях", - зазначив Іван Хобта на пресконференції.

"Ми дуже раді, що нарешті показали два чистих прокати (короткої та довільної програм)", - додала Сєрова.

Переможцями ЧС-2023 у Калгарі стала пара зі США Софія Барам та Даніель Тюменцев. Срібло - за представниками Австралії - Анастасією Голубєвою та Гектором Джотопулос Муром.

Для України це перша за вісім років медаль з юніорського чемпіонату світу з фігурного катання. Востаннє у 2015 році Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли третє місце у танцях на льоду.

Водночас у парному катанні на юніорському чемпіонаті світу востаннє українські спортсмени були у першій трійці у 2000 році. Тоді Олена Савченко та Станіслав Морозов завоювали золото, а Юлія Обертас та Дмитро Паламарчук взяли срібло.

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