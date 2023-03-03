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Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ. ФОТО

Настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі Сумської області негласно співпрацював з ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Священника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

"За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили:

- мобільні телефони із доказами листування з фсб;
- проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ 01
Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ 02

Автор: 

затримання (4350) священник (159) Сумська область (3820) УПЦ МП (1212)


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Топ коментарі
+33
тоже мені новина... бери любого з УПЦ МП, буде колоборант або агент ФСБ
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03.03.2023 14:32
+32
Ну, і коли чекати визнання РПЦ та їх посібників екстремістською організацією?
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03.03.2023 14:29
+25
Это не УПЦ МП, а ФСБ МП. Там погоны почти под каждой рясой. Зато на Пороха за Томос зелень уголовные дела завела.
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03.03.2023 14:37
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Ну, і коли чекати визнання РПЦ та їх посібників екстремістською організацією?
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03.03.2023 14:29 Відповісти
тоже мені новина... бери любого з УПЦ МП, буде колоборант або агент ФСБ
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03.03.2023 14:32 Відповісти
Это не УПЦ МП, а ФСБ МП. Там погоны почти под каждой рясой. Зато на Пороха за Томос зелень уголовные дела завела.
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03.03.2023 14:37 Відповісти
І знову, навряд чи з боку єрархів РПЦвУ буде якась адекватна реакція.
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03.03.2023 14:33 Відповісти
а якої реакції ви чекаєте від агентів фсб ???
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03.03.2023 14:54 Відповісти
Что там Баканов, Арахамия, Верещук и Тимошенко говорили?

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03.03.2023 14:34 Відповісти
Довго ще ця терористична організація буде вільно почуватися в Україні? Скільки ще злочинів ця погань має вчинити, аби з нею розібралися раз і назавжди? Всіх служителів цієї терористичної організації заарештувати та на обмін - свинособаки їх заберуть. Прихожан та адептів секти відсторонити від посад в державних структурах, системі освіти і т.п.
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03.03.2023 14:35 Відповісти
А потом удивляемся, почему это кацапы наступают. Товарищ РПЦэшник спокойно собрал разведданные в тылу, составил расстрельные списки, скорректировл арту и оп, ты уже в русском мире причащаешься путинкой в компании несовершеннолетних мальчиков. Всё все знают, все все понимают, но найти управу не могут.
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03.03.2023 14:37 Відповісти
На тех, кто начинал процесс уничтожения этого рассадника, с Подачи Портнова в конце 2019 года СБУ Баканова и ГБР Портнова завели уголовные дела "за разжигание межрелигиозной ненависти". Вот и результат.
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03.03.2023 14:44 Відповісти
В камеру к вагнеровцам и пусть исповедуют/имеют друг друга !
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03.03.2023 14:41 Відповісти
упц мп це терорестична органі3ація і підлягае ліквідаціі
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03.03.2023 14:41 Відповісти
На Буковині священик УПЦ МП https://risu.ua/na-bukovini-svyashchenik-upc-mp-ne-vidkriv-hram-dlya-pohoronu-zagiblogo-************** не відкрив храм для похорону загиблого воїна
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03.03.2023 14:48 Відповісти
не жаль було б і приклад від автомата пошкодити об рило того моспархатного попа-урода.
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03.03.2023 14:50 Відповісти
другий рік війни
і більшість не може припинити мп в Україні
а закон про собачок за кермом є
продаж всього що залишилось в державній власності є
8271, кріпацький, є
а може слуги за *****???? проти народу???
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03.03.2023 14:55 Відповісти
на гіляку кацапського фсб/кгб попа-3.14дераса !!!
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03.03.2023 14:56 Відповісти
а чому мордяку замазали сектанту?
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03.03.2023 14:58 Відповісти
розповідали що піп мп на рівненщині в грамотках за здоров'я, казав щоб писали звання та де служить у ЗСУ..
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03.03.2023 15:00 Відповісти
Зеленский, значит закрыть во время войны украинские патриотические телеканалы 5й прямый еспрессо, это - "начаси"..
а "неначаси" - закрыть рассадник русского мира, шпионские центры, очаги скабеевской роспропаганды, ФСБшный филиал кремлёвской "церкви" масковский пархат, принёсший ещё неисследованный до конца, но сокрушительный урон Украине...
чи опять - "какаяразница"?
и почему иуда Бакланов (чи аматор чи засланец?) на свободе?,
и Портнов, по спискам которого убиты десятки если не сотни патриотов Украины, доси живой?
чи самое главное для сладкого сна, чтобы Беню и дермака, опекунов Найвэлычнившивого не трогали?
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Сжальтесь над попами РПЦ МП, посадите их в автобусы и нах, за поребрик. Потому как пацаны вернувшиеся с фронта устроят им чистилище - с чанами и смолой.
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03.03.2023 15:14 Відповісти
НА КРЕСТ ПОСАДИТЬ ИУДУ
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03.03.2023 15:16 Відповісти
"...негласно співпрацював з ФСБ". Це ж не те, що гласно. Пом'якшує вину раба мп.
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03.03.2023 15:19 Відповісти
Нічого дивного ось такі настанови дають своїй пастві:
https://www.tiktok.com/@gryazkryg/video/7202980755293719813?_r=1&_t=8a8V1TAreYH
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03.03.2023 16:05 Відповісти
 
 