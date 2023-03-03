Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ. ФОТО

Настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі Сумської області негласно співпрацював з ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.



Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Священника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

"За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили:



- мобільні телефони із доказами листування з фсб;

- проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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