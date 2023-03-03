Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ. ФОТО
Настоятель одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі Сумської області негласно співпрацював з ФСБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.
Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
Священника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.
"За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості", - розповіли у Службі безпеки.
Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили:
- мобільні телефони із доказами листування з фсб;
- проросійську літературу.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і більшість не може припинити мп в Україні
а закон про собачок за кермом є
продаж всього що залишилось в державній власності є
8271, кріпацький, є
а може слуги за *****???? проти народу???
а "неначаси" - закрыть рассадник русского мира, шпионские центры, очаги скабеевской роспропаганды, ФСБшный филиал кремлёвской "церкви" масковский пархат, принёсший ещё неисследованный до конца, но сокрушительный урон Украине...
чи опять - "какаяразница"?
и почему иуда Бакланов (чи аматор чи засланец?) на свободе?,
и Портнов, по спискам которого убиты десятки если не сотни патриотов Украины, доси живой?
чи самое главное для сладкого сна, чтобы Беню и дермака, опекунов Найвэлычнившивого не трогали?
https://www.tiktok.com/@gryazkryg/video/7202980755293719813?_r=1&_t=8a8V1TAreYH