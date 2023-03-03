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Новини Фото Війна
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Автівки з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

Під час чергового виїзду на виклик на території деокупованої Херсонщини поліцейські та автомобіль з волонтерами із Кривого Рогу потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, службовий поліцейський автомобіль зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, від автівки волонтерів залишилася лише купа металу.

"Усе сталося в селі Зміївка Бериславського району, де під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу. По прибуттю на місце поліцейські повідомили, що вони та ще один автомобіль потрапили під щільний обстріл, було пряме влучання снаряду в автівку. Після цього зі слідчо-оперативною групою зник зв'язок. Тоді травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку.

За цим фактом поліцією Херсонщини розпочато провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Також читайте: Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА

Автівки з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині, є поранені, - Нацполіція 01
Автівки з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині, є поранені, - Нацполіція 02

Автор: 

обстріл (29006) Нацполіція (15261) волонтери (1339) Херсонська область (5851)


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Да Бог, чтобы все раненные остались живы. На правом берегу в прибрежной зоне сейчас ад не меньше Бахмута или Марьинки.
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03.03.2023 14:32 Відповісти
пастка...((
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03.03.2023 14:42 Відповісти
Нет. Там коптеры орков висят и они палят почти по всему, что движется. Особенно по бусам. Или если собрались люди. Мы сами были проскочили, а ребят за нами, вывозивших людей с прибрежного села, накрыли минами. Удача что они "отделались" только контузией.
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03.03.2023 14:51 Відповісти
 
 