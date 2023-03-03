Автівки з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

Під час чергового виїзду на виклик на території деокупованої Херсонщини поліцейські та автомобіль з волонтерами із Кривого Рогу потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, службовий поліцейський автомобіль зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, від автівки волонтерів залишилася лише купа металу.

"Усе сталося в селі Зміївка Бериславського району, де під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу. По прибуттю на місце поліцейські повідомили, що вони та ще один автомобіль потрапили під щільний обстріл, було пряме влучання снаряду в автівку. Після цього зі слідчо-оперативною групою зник зв'язок. Тоді травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку.

За цим фактом поліцією Херсонщини розпочато провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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