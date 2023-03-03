Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто. ФОТОрепортаж

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

Як зазначається, противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто.

"На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього", - йдеться у повідомленні.

В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту. Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму.

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