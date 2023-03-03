УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12741 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
14 505 60

Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто. ФОТОрепортаж

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ. 

Як зазначається, противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто.

"На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього", - йдеться у повідомленні.

В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту. Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, - Сирський

Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 01
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 02
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 03
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 04
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 05
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 06
Сирський відвідав підрозділи, які обороняють Бахмут: ворог накопичує сили і не полишає надії захопити місто 07

Автор: 

армія рф (17743) Бахмут (1562) Сирський Олександр (638)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Есть такое. В пиар-фильме Комарова Залужный вообще на заднем плане, а про легендарного "Марчелло", спасшего Николаев, Южноукраискую АЭС и Одессу - вообще тишина.

показати весь коментар
03.03.2023 15:17
+22
Піарять зелені Сирського як тільки можуть, щоб заглушити Залужного
показати весь коментар
03.03.2023 15:17
+14
"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників" - "рукалице",
Привіз яйця по 17 чи що??? Тут волонтери он пишуть кожен день - захистникам Бахмуту потрібні терміново (!!!) - Мавіки, тепловізори, купа медикаментів і т.д. і т.п.... А привозять якісь "подарунки"
показати весь коментар
03.03.2023 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть такое. В пиар-фильме Комарова Залужный вообще на заднем плане, а про легендарного "Марчелло", спасшего Николаев, Южноукраискую АЭС и Одессу - вообще тишина.

показати весь коментар
03.03.2023 15:17 Відповісти
а де про нагороди можна подивитися? Є посилання?
показати весь коментар
03.03.2023 15:19 Відповісти
В Гугле. Это не закрытая информация.

Награды

Звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ордена «Золотая Звезда» (5 апреля 2022) - за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-9 [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг (27 июля 2022 года) - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого III степени (14 марта 2015)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-a1-6 [6]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Медали Украины
показати весь коментар
03.03.2023 15:24 Відповісти
Будь ласка.
Звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ордена «Золотая Звезда»
(5 апреля 2022)
- за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-9 [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг
(27 июля 2022 года)
- за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени
(11 декабря 2022)
- за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (
18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

Вікіпедія вам у поміч.
показати весь коментар
03.03.2023 15:28 Відповісти
А чого він ватний?
показати весь коментар
03.03.2023 15:18 Відповісти
Залужного он устраивает. Это главное. Если бы не устраивал - уже бы попросил\потребовал уйти с должности.
показати весь коментар
03.03.2023 15:21 Відповісти
Это при условии, что Залужный способен принимать такие решения.
показати весь коментар
03.03.2023 15:23 Відповісти
Я считаю что способен. Я не поклонник ЗЕ-швали, но я считаю что никто из них, сейчас на Залужного давить не будет. Слишком высока цена ошибки.
показати весь коментар
03.03.2023 15:24 Відповісти
але підставляти під дискредитацію цілком здатні. В т.ч. зі здачею територій ворогу.
показати весь коментар
03.03.2023 15:43 Відповісти
Сырский сам, никакого решения не принимает. В лучшем случае консультация с Залужным, а возможно даже обсуждение несколькими людьми в погонах. Я за объективность.
показати весь коментар
03.03.2023 15:49 Відповісти
Генерал Кривонос рассказывал что Зеля и ОПа лезут в принятие решений. А недавно было сообщение про заседание ставки, так там докладывали Зеле по направлению Бахмута не Залужный или Шаптала, а именно Сырский напрямую. Это про объективность.
показати весь коментар
03.03.2023 15:55 Відповісти
пАжилой усатый шЮтник чи шо? На бутылке он может сидеть где угодно, это его личное дело. Костюм супермена или кого угодно тоже самое. Батальон никто в одиночку не может уничтожить, какбе очевидно. Но при чём весь этот бред к обсуждаемому вопросу?.. Или все адреса и пароли выдать? Говорит народ который на фронте и фактов гениальности Сырского мы пока не имеем, рулят другие. А в это время у нас мобики отправляются через 4-5 дня после мобилизации и гибнут под Бахмутом. Так может Сырскому и Наеву на пару заняться этими вопросами, вместо посещений, награждений и подобному гавнопиару, что скажет пИтрасян?
показати весь коментар
03.03.2023 15:34 Відповісти
ОБС? Надійне джерело.
показати весь коментар
03.03.2023 15:42 Відповісти
Що обидва в масьввоку навчились то і роблять.Називалось воно неофіційно паркетно-шаркаючим ото хлопці і двіжують як уміють.
показати весь коментар
03.03.2023 16:11 Відповісти
Kogda Sirski rukovodil lucej kontraatakoj Balakleji eto bil ne on mnogije tak pisali,a vot teper kogda trudno ,uze imeno on odin vinovat.Mne takoje nenravistia,neznaju ja etogo Sirskogo no nado bit objektivnim
показати весь коментар
03.03.2023 15:29 Відповісти
там грызня идет не по децки , зе- ***** оооооочень хотят снять залужного и заменить управляемым сырским , боятся СТРАШНО за свои места , схемы , закупки , но больше всего им страшно что Залужный набирает ОГРОМНУЮ популярность , а это прямая угроза потери власти.
показати весь коментар
03.03.2023 15:27 Відповісти
Про зе-шваль полностью согласен, где то читал, что организовали опрос какой был бы рейтинг у партии Залужного, при том что такая партия отсутствует! Но я думаю зе шваль не тронет Залужного. Слишком дорогая цена может быть за это решение.
показати весь коментар
03.03.2023 15:47 Відповісти
Піарять зелені Сирського як тільки можуть, щоб заглушити Залужного
показати весь коментар
03.03.2023 15:17 Відповісти
на промо поехать хотел бы, конечно, САМ дермак, но, по разным причинам , решили продвигать пока что Сирського
показати весь коментар
03.03.2023 15:17 Відповісти
Піар Сирського іде повним ходом, не дарма він учень Іловайського вояки Хомчака, не добре це все, коли він останній раз приїздив в Соледар, ЗСУ зразу з нього вийшли
показати весь коментар
03.03.2023 15:17 Відповісти
Піар на здачі міст не робится якщо наші залишать Бахмут після його приїзду це буде мінус в його карму
показати весь коментар
03.03.2023 15:44 Відповісти
Що ти, блін, несеш... Сирський командував наступальною операцією на Харківщині, коли звільнили третину області, він один з найкращих українських генералів.
показати весь коментар
03.03.2023 17:03 Відповісти
"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників" - "рукалице",
Привіз яйця по 17 чи що??? Тут волонтери он пишуть кожен день - захистникам Бахмуту потрібні терміново (!!!) - Мавіки, тепловізори, купа медикаментів і т.д. і т.п.... А привозять якісь "подарунки"
показати весь коментар
03.03.2023 15:18 Відповісти
Как немцам под сталинградом, ящики с медалями и газеты сбрасывали, а им есть нечего было.
показати весь коментар
03.03.2023 15:32 Відповісти
Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками...

Ауди, БМВ, Ролексы, Дукати ..!?
Меньшего эти Герои не заслуживают !
Или, как всегда - грамота, командирские часы и пистолет...?
показати весь коментар
03.03.2023 15:18 Відповісти
Може замість генерала підвезти туди снарядів міномети зо 100 ********* .
показати весь коментар
03.03.2023 15:18 Відповісти
Господа, я допускаю что Сырский может нравится не всем. Но главное сейчас, чтоб он устраивал Залужного. Пока что они работают вместе, значит Залужного все устраивает. Сомневаясь в способностях генштаба, это вода на мельницу врага.
показати весь коментар
03.03.2023 15:19 Відповісти
Посада рівня Сирського, а він, на хвилиночку, командувач Сухопутних сил ЗСУ,- це прерогатива виключно Президента України! Лише він один може його як призначати, так і знвмати! І генерал Залужний у цьому питанні абсолютно нічого не може зробити! А як на мене - то Єрмак скоріше вмовить Зе зняти Залужного, аніж Сирського!
показати весь коментар
03.03.2023 16:51 Відповісти
Гаспада в Парижэ.
показати весь коментар
04.03.2023 10:44 Відповісти
Залужний не може їздити по гарячим точкам. Це недопустимо з причин безпеки. Тому поїхав інший генерал. Це правильно.
показати весь коментар
03.03.2023 15:20 Відповісти
при чому тут може не може,ви шо не бачите оманський чорт хоче Залужного посунути бо той фігура самостійна а Сирський ні.сирський це хомчак2 = хомчак1 =беня.
показати весь коментар
03.03.2023 15:25 Відповісти
його можна називати "бєнін сирок" ))
показати весь коментар
03.03.2023 15:50 Відповісти
Сирський - командувач східного ОК, дятел. Це його напрямок
Ось коли він поїде до військ під Білорусь або на західний ОК , напишеш що його просувають, тупень
показати весь коментар
03.03.2023 16:55 Відповісти
Для поїздки у гарячу точку Сирський-логічна кандидатура. Нічого більше за цим не стоїть.
показати весь коментар
03.03.2023 15:28 Відповісти
Справді логічно,- поїздка командувача східним напрямком,на схід .
Тільки чому нам це подають,як непересічну подію,ледь не щодня ?
показати весь коментар
03.03.2023 15:37 Відповісти
Ого!! Скільки диванного воінства набігло... ідіть в сраку стретєги...
показати весь коментар
03.03.2023 15:31 Відповісти
Є замовлення - хлопці відробляють. Або просто корисні ідіоти. Таких тут теж багато...
показати весь коментар
03.03.2023 15:45 Відповісти
Ну і навіщо вчиняти такий сир-бор, приїхав так приїхав. Будемо судити по результатам.
показати весь коментар
03.03.2023 16:03 Відповісти
Читайте "ЗЄ знов піарить Сирського, щоб затінити Залужного".
показати весь коментар
03.03.2023 16:18 Відповісти
Хлопці його називають "хрунь", інші епітети зайві, як-то кажуть.
показати весь коментар
03.03.2023 16:42 Відповісти
Отже, сьогодні-завтра Бахмут здадуть.
показати весь коментар
03.03.2023 17:08 Відповісти
Схоже на те. Головне щоб не тримали місто за рахунок великих втрат...
показати весь коментар
03.03.2023 18:13 Відповісти
Да он просто гений....Селедки командующему
показати весь коментар
03.03.2023 19:29 Відповісти
А КТО ЕМУ ПОДГЛАЗ ДАЛ !?)
показати весь коментар
03.03.2023 22:29 Відповісти
кацап сыров уже приезжал перед соледаром...
показати весь коментар
04.03.2023 01:31 Відповісти
Шойта лица у пацанов не веселые.Посмотрите фотки..Непредвзято...Там лица не уставшие,а предчувстующие чтото нехорошее.Если че,я тут рядом.
показати весь коментар
04.03.2023 10:48 Відповісти
дела видимо плохи, он приезжал в Лисичанск перед отступлением
показати весь коментар
04.03.2023 11:25 Відповісти
 
 