Повідомлено про підозру п’ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми РФ і штурмували міста на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще п’ятьох учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ними є бойовики терористичної організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу ЗС РФ.

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

Одним із фігурантів виявився бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР".

У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. А після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині.

"Ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої "народної міліції "ДНР", де їх призначили на "посади" стрільців. Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій", - йдеться у повідомленні.

Також серед підозрюваних - бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до складу "2-го батальйону ДНР".

На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу рашистів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині.

Ще один фігурант - мешканець Горлівки, який у 2020 році приєднався до незаконного збройного формування "ДНР". Його направили служити у танковий батальйон на "посаду" навідника.

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За даними СБУ, у лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де разом з рашистами обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за 6-ма статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 111 (державна зрада);

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Полтавської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.