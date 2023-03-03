Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС. ФОТО

У поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині виявили пасажира, який намагався приховано ввезти з Румунії 2,2 млн гривень готівкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Інспектор прикордонної служби звернув увагу на знервовану поведінку одного з пасажирів легковика, який прямував з Румунії до України. У результаті подальшого спільно з митниками огляду особи, прикордонники виявили на тілі чоловіка готівку понад 2,2 мільйона гривень, прикріплені харчовою плівку.

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Походження грошей подорожній пояснити не зміг. Наразі стосовно нього складено протокол про порушення митних правил, гроші вилучено до рішення суду.

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