Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС. ФОТО
У поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині виявили пасажира, який намагався приховано ввезти з Румунії 2,2 млн гривень готівкою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Інспектор прикордонної служби звернув увагу на знервовану поведінку одного з пасажирів легковика, який прямував з Румунії до України. У результаті подальшого спільно з митниками огляду особи, прикордонники виявили на тілі чоловіка готівку понад 2,2 мільйона гривень, прикріплені харчовою плівку.
Походження грошей подорожній пояснити не зміг. Наразі стосовно нього складено протокол про порушення митних правил, гроші вилучено до рішення суду.
Топ коментарі
+8 ZoV KobZona
показати весь коментар03.03.2023 17:04 Посилання
+7 Александр Чуднивец #474549
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+7 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар03.03.2023 17:06 Посилання
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В доларах міг би і пронести , можливо ....
а просто так ввезти 50 000 дол.сша или грн экв. нельзя.
Он же типа инвестор, а не кровосися.
то одного на мільйон, зловили
а 465 з 465 які в ВР не питають походження грошей