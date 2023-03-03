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Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС. ФОТО

У поромному пункті пропуску "Орлівка" на Одещині виявили пасажира, який намагався приховано ввезти з Румунії 2,2 млн гривень готівкою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС 01

Інспектор прикордонної служби звернув увагу на знервовану поведінку одного з пасажирів легковика, який прямував з Румунії до України. У результаті подальшого спільно з митниками огляду особи, прикордонники виявили на тілі чоловіка готівку понад 2,2 мільйона гривень, прикріплені харчовою плівку.

Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС 02

Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці виявили багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО

Чоловік намагався ввезти з Румунії 2,2 млн грн, сховавши готівку під одягом, - МВС 04

Походження грошей подорожній пояснити не зміг. Наразі стосовно нього складено протокол про порушення митних правил, гроші вилучено до рішення суду.

Також читайте: На кордоні з Польщею митники виявили у мікроавтобусі 9 млн грн готівки. ФОТО

Автор: 

кордон (4811) гроші (973) контрабанда (1825) МВС (3509) Одеська область (3277)


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Топ коментарі
+8
Скорее всего это украденные парашниками деньги с оккупированных территорий.
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03.03.2023 17:04
+7
Кошти передати на потреби ЗСУ...
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03.03.2023 16:56
+7
Це награбовані гроші з тимчасово окупованих територій. Про переміщення величезних сум колаборантами вже повідомляли неодноразово.
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03.03.2023 17:06
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Це всього навсього 55 тис. доларів 🙂
В доларах міг би і пронести , можливо ....
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03.03.2023 16:56 Відповісти
10 тыс или екв.
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Кошти передати на потреби ЗСУ...
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03.03.2023 16:56 Відповісти
А накера? Он же ввозит, а не вывозит. Какой смысл прятать? Задекларировал бы и легально ввез,
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03.03.2023 16:56 Відповісти
Це награбовані гроші з тимчасово окупованих територій. Про переміщення величезних сум колаборантами вже повідомляли неодноразово.
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03.03.2023 17:06 Відповісти
Ну возможно, тогда понятно желание не светиться.
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03.03.2023 17:09 Відповісти
по-моему если декларировать, надо объяснять происхождение?
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03.03.2023 21:43 Відповісти
Если декларируешь когда вывозишь, тогда надо если выше разрешенного максимума
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03.03.2023 22:12 Відповісти
ну вот, как он мог задекларировать, когда не мог объяснить происхождение денег?
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03.03.2023 22:30 Відповісти
Он же вьезжал в Украину, поэтому не должен был обьяснять происхождение. Я так понял если это деньги криминальные, украденные в Херсоне, то вообще не хотели показывать что они есть. А иначе вообще никто не требовал бы обьяснить откуда они.
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04.03.2023 07:06 Відповісти
ну конечно.... Вы хотите сказать что в Украину можно въехать с млрд гривен и никому ничего не объяснять?
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04.03.2023 22:14 Відповісти
2 млн.гривен которыми он обмотался это эквивалент 50 000 дол.сша. Если легально что то продал в Румынии то какие могут быть вообще вопросы у нашей таможни? У нас что запрет хождения украинской гривны в мире кроме как на территории Украины? Что то я о таком не слышал
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04.03.2023 22:28 Відповісти
ну так он же не мог доказать что "легально что то продал в Румынии"
а просто так ввезти 50 000 дол.сша или грн экв. нельзя.
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04.03.2023 22:36 Відповісти
Можно и не требуется никаких доказательств для украинской таможни, нужно только легально вывезти из Румынии и заполнить декларацию на ввоз в Украину.
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04.03.2023 22:48 Відповісти
ну чтоб заполнить декларацию, нужно доказать происхождение средств. А с этим у него и были проблемы)
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04.03.2023 22:58 Відповісти
Сколько еще раз написать, что законодательство Украины не требует доказательств происхождения средств при ввозе?
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04.03.2023 23:42 Відповісти
Только при вывозе сверх 10 тысяч требуется выписка с банка
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04.03.2023 23:44 Відповісти
Хотів в нас трошки економіку підняти -- не проконало .
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03.03.2023 16:57 Відповісти
Скорее всего это украденные парашниками деньги с оккупированных территорий.
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03.03.2023 17:04 Відповісти
Если быикупюры были разного достоинства то может меняли наши граждане на местную валюту. А все по 1000? Может таким сложным путем из хранилищ НБУ в Херсоне?
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03.03.2023 17:06 Відповісти
Может это естественное образование?
Он же типа инвестор, а не кровосися.
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03.03.2023 17:19 Відповісти
походження грошей?????
то одного на мільйон, зловили
а 465 з 465 які в ВР не питають походження грошей
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03.03.2023 17:39 Відповісти
А де він у Румунії набрав стільки гривень?
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03.03.2023 19:11 Відповісти
Фраза: "Происхождение денег путник объяснить не смог" сделала мой вечер
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03.03.2023 19:49 Відповісти
Тю..а мені купюри якось не нра..новеньки тисячкі..неюзані..банківської немає, гумка..а номери які? Нові пачки за номерами нацбанк відстежить..
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03.03.2023 20:44 Відповісти
 
 