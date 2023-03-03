Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
3 березня 2023 року вранці військові країни-агресора з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
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Володимир Горбатько #555706
показати весь коментар03.03.2023 17:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bel Amor #551006
показати весь коментар03.03.2023 20:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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