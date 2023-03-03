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Новини Фото Війна
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Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

3 березня 2023 року вранці військові країни-агресора з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

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Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора 01
Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора 02
Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора 03
Зранку ворог вдарив по селу на Сумщині, загинув чоловік, - Офіс генпрокурора 04

Автор: 

обстріл (29006) Сумська область (3820) Офіс Генпрокурора (3272)


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Йо*ані недолюдки.
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03.03.2023 17:45 Відповісти
а как-нибудь поступить в ответ, вера не позволяет?
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03.03.2023 20:02 Відповісти
 
 