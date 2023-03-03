Протягом 3 березня російські окупанти випустили по Нікопольському району близько сотні снарядів, - облрада. ФОТО

Російські окупанти завдали ударів по громадах Нікопольщини з важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.

"Нікопольщина – знову під ворожим вогнем. Протягом дня район зазнав семи ворожих атак: з важкої артилерії російські окупанти били по Марганецькій та Мирівській громадах, випустивши близько сотні снарядів. На щастя, без постраждалих", - йдеться у дописі.

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В Марганецькій громаді агресор поцілив по соціальному закладу. Також унаслідок обстрілу потрощено майже три десятки будівель, з яких 17 – це приватні будинки, ще 12 – господарські споруди. Одну господарську споруду знищено вщент. Зачепило й три легкові автівки, газогін, електромережі.В Марганецькій громаді агресор поцілив по соціальному закладу. Також унаслідок обстрілу потрощено майже три десятки будівель, з яких 17 – це приватні будинки, ще 12 – господарські споруди. Одну господарську споруду знищено вщент. Зачепило й три легкові автівки, газогін, електромережі.

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