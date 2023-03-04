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Ворог вдарив зі "Смерчів" по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні ввечері росіяни ударили "Смерчами" по Камишівці Новогродівської ТГ - пошкоджено медичний заклад, без постраждалих.

"На Донецькому напрямку 8 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді: у Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному. Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській - Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку зранку поранено 1 людину в Часовому Яру. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків. У Соледарській громаді під вогнем Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка та Міньківка.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

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Ворог вдарив зі Смерчів по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА 01
Ворог вдарив зі Смерчів по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА 02
Ворог вдарив зі Смерчів по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА 03
Ворог вдарив зі Смерчів по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА 04
Ворог вдарив зі Смерчів по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА 05

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.03.2023 11:09 Відповісти
І поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою.
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04.03.2023 11:36 Відповісти
500 електронщиків, радіофізиків, матеріалознавців на десяти виробничих лініях ракет Вільха заміняють 50 тис. солдат на полі бою.
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04.03.2023 15:04 Відповісти
Кожен факультет автоматики, електротехніки, радіотехніки це два десятка професорів, доцентів і кандидатів і десятки толкових випусників. Але керують країною телевізійні і юридичні балаболи, які вміють тільки ганяти нулі по банківських рахунках і піхоту у м'ясорубку. Влада Сороса і Хабада це паразитизм і геноцид.
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04.03.2023 15:37 Відповісти
 
 