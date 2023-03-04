Ворог вдарив зі "Смерчів" по селу на Донеччині, Авдіївка під артобстрілом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні ввечері росіяни ударили "Смерчами" по Камишівці Новогродівської ТГ - пошкоджено медичний заклад, без постраждалих.

"На Донецькому напрямку 8 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді: у Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному. Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській - Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку зранку поранено 1 людину в Часовому Яру. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків. У Соледарській громаді під вогнем Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка та Міньківка.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

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Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.