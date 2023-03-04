Затримано ще двох зрадників, які допомагали ворогу на Харківщині та Донеччині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За даними СБУ, зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів.
Крім цього, він допомагав "розквартировувати" рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.
Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини.
Однак українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.
"Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР". На цій "посаді" зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів", - йдеться у повідомленні.
Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася "залягти на дно" і таким чином сподівалась уникнути правосуддя.
У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.
Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.
Заходи з викриття і затримання колаборантів проводили співробітники СБУ Харківської, Вінницької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.
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"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
Те ж саме можу сказати і про заблюрені пики "сочувствующих" - не треба, бо є презупмція невинуватості, і винуватість особи визначає тільки суд. А до цього, навіть відверта наволоч є підозрюваним або обвинуваченим і має право на нерозголошення відомостей про себе.
Але, що мене, перепрошую, "кумарить" так це те, в яких розслаблених позах перебувають затримані, руки в боки чи в кишенях, сидять розвалившись... Є взагалі дикі, з точки зору безпеки співробітників, фото, де підозрюваний знаходиться за спиною у співробітника, обвішаного зброєю.
Чого чекає керівництво?
Поки якийсь покидьок вихопить зброю (з тої ж кобури на стегні у "спеца") і наробить лиха??!!
Чи на наручниках економлять?
Може волонтерам включитись та купити наручники?