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Новини Фото Війна
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Затримано ще двох зрадників, які допомагали ворогу на Харківщині та Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За даними СБУ, зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів.

Крім цього, він допомагав "розквартировувати" рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.

Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини.

Однак українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила прихильницю "русского мира" у власних лавах

Затримано ще двох зрадників, які допомагали ворогу на Харківщині та Донеччині, - СБУ 01

"Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР". На цій "посаді" зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася "залягти на дно" і таким чином сподівалась уникнути правосуддя.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Затримано ще двох зрадників, які допомагали ворогу на Харківщині та Донеччині, - СБУ 02

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Читайте: Чергову прихильницю "русского мира", яка підтримувала окупацію Ізюму, викрито на Харківщині, - прокуратура

Заходи з викриття і затримання колаборантів проводили співробітники СБУ Харківської, Вінницької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

СБУ (12918) Харківщина (6054) Донецька область (8744) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+5
Для чого оте все затримання, потім ще годуй в СІЗО Не простіше було пристрелити за те, що
"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
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04.03.2023 10:38
+4
зайдіть дл офісу президента.там можете пару фур таких загрузити
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04.03.2023 10:51
+3
Щоб так ОПу пошмонали.
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04.03.2023 10:49
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Для чого оте все затримання, потім ще годуй в СІЗО Не простіше було пристрелити за те, що
"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
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04.03.2023 10:38 Відповісти
Щоб так ОПу пошмонали.
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04.03.2023 10:49 Відповісти
Біба і Боба - два долбоjoба.
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04.03.2023 10:51 Відповісти
зайдіть дл офісу президента.там можете пару фур таких загрузити
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04.03.2023 10:51 Відповісти
для тебе бачу е..всі кто до 19 а нам нет.. зрадника до берези хоть з від кравчука хоть від піаниста кому ти смокчеш музикальний інструмент
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04.03.2023 19:30 Відповісти
Вреда от бабёнки, которая помогала дерибанить бюджет расии в пользу тамошних льготников я не вижу, одна польза
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04.03.2023 11:01 Відповісти
это все хорошо, но рубите щупальца, а голова и туловище сидят в другом месте
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04.03.2023 11:39 Відповісти
Розумію гнів людей, які кажуть "...застрелити при затриманні", але не поділяю, бо не треба вподоблятись дикунам, та і партнери не зрозуміють...
Те ж саме можу сказати і про заблюрені пики "сочувствующих" - не треба, бо є презупмція невинуватості, і винуватість особи визначає тільки суд. А до цього, навіть відверта наволоч є підозрюваним або обвинуваченим і має право на нерозголошення відомостей про себе.
Але, що мене, перепрошую, "кумарить" так це те, в яких розслаблених позах перебувають затримані, руки в боки чи в кишенях, сидять розвалившись... Є взагалі дикі, з точки зору безпеки співробітників, фото, де підозрюваний знаходиться за спиною у співробітника, обвішаного зброєю.
Чого чекає керівництво?
Поки якийсь покидьок вихопить зброю (з тої ж кобури на стегні у "спеца") і наробить лиха??!!
Чи на наручниках економлять?
Може волонтерам включитись та купити наручники?
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04.03.2023 11:39 Відповісти
Пошукайте в оп та владних кабінетах Там знайдеться багато таких Затримаєте підуть на угоду зі слідством дадуть на ЗСУ декілька мільйонів іх відпустять А з тих затриманих ніякої користі тільки збитки
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04.03.2023 12:54 Відповісти
Бабенку,желательно, сразу постричь наголо по-французки,дабы все видели"кто есть кто"
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04.03.2023 13:34 Відповісти
 
 