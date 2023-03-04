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Командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр Владислав Катруша загинув під Вугледаром. ФОТО

23 лютого 2023 року поблизу м.Вугледар Волоноваського району Донецької області загинув командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБР ім.Чорних Запорожців Владислав Катруша.

Про це повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіки в пам"яті, назавжди в серці кожного українця подвиг Героїв...Вічна пам"ять, командире...Щирі співчуття родині та близьким Владислава Петровича...Прощання з Владиславом Катрушею відбудеться в неділю, 5 березня, о 10.45 на Майдані Свободи у Броварах, церемонія відспівування - об 11.30 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул.Героїв України, 22-а)", - йдеться у повідомленні.

Командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр Владислав Катруша загинув під Вугледаром 01

Також читайте: Захищаючи Україну, у бою під Бахмутом загинув старший солдат Віталій Бахир. ФОТО

Автор: 

пам’ять (1190) втрати (4435) 72 окрема механізована бригада (246)


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Топ коментарі
+45
Справжній Українець, Командир, Воїн, Патріот. Вічна Пам'ять.
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04.03.2023 12:01
+22
R.I.P.
😪😪😪
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04.03.2023 12:07
+16
😰 smilyvyj Geroj, spo4yvaj z myrom....ukrainzi ne zabudut´ svoih zahisnykiv i pomstjat´sja za vas
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04.03.2023 12:07
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Справжній Українець, Командир, Воїн, Патріот. Вічна Пам'ять.
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04.03.2023 12:01 Відповісти
R.I.P.
😪😪😪
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04.03.2023 12:07 Відповісти
😰 smilyvyj Geroj, spo4yvaj z myrom....ukrainzi ne zabudut´ svoih zahisnykiv i pomstjat´sja za vas
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04.03.2023 12:07 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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04.03.2023 12:46 Відповісти
С.У.М.
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04.03.2023 13:34 Відповісти
Вічеа память. Герої не вмирають.
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04.03.2023 13:47 Відповісти
Героям Слава !
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04.03.2023 13:57 Відповісти
Вічна пам'ять.
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04.03.2023 15:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/03/04/u-boyu-pid-bahmutom-zagynuv-partiyecz-yevrosolidarnosti-vitalij-kabachok/ Під час оборони Бахмуту загинув партієць «Євросолідарності» Віталій Кабачок
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.

Вічна пам'ять!
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04.03.2023 16:40 Відповісти
Вічна пам'ять нашим героям, які віддали життя за Україну.
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05.03.2023 09:16 Відповісти
 
 