Командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр Владислав Катруша загинув під Вугледаром. ФОТО

23 лютого 2023 року поблизу м.Вугледар Волоноваського району Донецької області загинув командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБР ім.Чорних Запорожців Владислав Катруша.

Про це повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіки в пам"яті, назавжди в серці кожного українця подвиг Героїв...Вічна пам"ять, командире...Щирі співчуття родині та близьким Владислава Петровича...Прощання з Владиславом Катрушею відбудеться в неділю, 5 березня, о 10.45 на Майдані Свободи у Броварах, церемонія відспівування - об 11.30 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул.Героїв України, 22-а)", - йдеться у повідомленні.

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