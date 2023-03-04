Командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр Владислав Катруша загинув під Вугледаром. ФОТО
23 лютого 2023 року поблизу м.Вугледар Волоноваського району Донецької області загинув командир відділення мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБР ім.Чорних Запорожців Владислав Катруша.
Про це повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіки в пам"яті, назавжди в серці кожного українця подвиг Героїв...Вічна пам"ять, командире...Щирі співчуття родині та близьким Владислава Петровича...Прощання з Владиславом Катрушею відбудеться в неділю, 5 березня, о 10.45 на Майдані Свободи у Броварах, церемонія відспівування - об 11.30 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул.Героїв України, 22-а)", - йдеться у повідомленні.
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У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!