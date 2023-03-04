В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - "Жовта стрічка". ФОТОрепортаж

За минулий тиждень понад 250 активістів приєдналися до руху опору "Жовта стрічка" в окупованому Криму.

Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Криму активно долучаються до руху "Жовта стрічка", незважаючи на жорстокі репресії та небезпеку. За минулий тиждень до нас приєдналося понад 250 активістів" - йдеться у повідомленні.

В "Жовтій стрічці" зазначають, що українці Криму продовжує чинити опір російській окупації та боротися за визволення своєї малої Батьківщини.

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"Стати частиною руху легко - друкуй плакати, поширюй містом, фотографуй та надсилай нам через чат-бот "Разом"", - додали в "Жовтій стрічці".











