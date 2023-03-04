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В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - "Жовта стрічка". ФОТОрепортаж
За минулий тиждень понад 250 активістів приєдналися до руху опору "Жовта стрічка" в окупованому Криму.
Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Криму активно долучаються до руху "Жовта стрічка", незважаючи на жорстокі репресії та небезпеку. За минулий тиждень до нас приєдналося понад 250 активістів" - йдеться у повідомленні.
В "Жовтій стрічці" зазначають, що українці Криму продовжує чинити опір російській окупації та боротися за визволення своєї малої Батьківщини.
"Стати частиною руху легко - друкуй плакати, поширюй містом, фотографуй та надсилай нам через чат-бот "Разом"", - додали в "Жовтій стрічці".
Топ коментарі
+4 Михаил Дужик #512165
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+4 vigo
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+3 Євген Зайцев
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Ale pyl´nujte, druzi, 6ob vam kasaby 6pyguniv ne zaslaly
Тепер на чужому горбу до Раю хочуть в'їхати
То просто відчули різницю - як жили при Україні і як при парасії
Других вариантов, без участия петушни,у тебя нет?..
Головне почати і не зупинятись!
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