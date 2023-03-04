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Новини Фото Окуповані території
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В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - "Жовта стрічка". ФОТОрепортаж

За минулий тиждень понад 250 активістів приєдналися до руху опору "Жовта стрічка" в окупованому Криму.

Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Криму активно долучаються до руху "Жовта стрічка", незважаючи на жорстокі репресії та небезпеку. За минулий тиждень до нас приєдналося понад 250 активістів" - йдеться у повідомленні.

В "Жовтій стрічці" зазначають, що українці Криму продовжує чинити опір російській окупації та боротися за визволення своєї малої Батьківщини.

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"Стати частиною руху легко - друкуй плакати, поширюй містом, фотографуй та надсилай нам через чат-бот "Разом"", - додали в "Жовтій стрічці".

В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 01
В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 02
В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 03
В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 04
В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 05
В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - Жовта стрічка 06

Автор: 

Крим (14183) партизани (193)


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Топ коментарі
+4
Якби ж ще окрім намальованих жовтих стрічок ще на жовтій мотузці, хоть інколи, представників поліції, військових чи кого з адміністрації вішали на стовпах. Було б реально видно спротив. А так, це більше на дулю в кармані схоже, як на мене.
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04.03.2023 12:16
+4
Славно, хлопці!
Головне почати і не зупинятись!
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04.03.2023 12:35
+3
Дев'ять років шукали жовту фарбу ?!
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04.03.2023 12:27
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Якби ж ще окрім намальованих жовтих стрічок ще на жовтій мотузці, хоть інколи, представників поліції, військових чи кого з адміністрації вішали на стовпах. Було б реально видно спротив. А так, це більше на дулю в кармані схоже, як на мене.
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04.03.2023 12:16 Відповісти
Нам без вашої допомоги - ніяк. Приїжджайте, покажете: що і як треба робити.
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04.03.2023 15:08 Відповісти
Дуже далеко до Німеччини. Не дійду.
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04.03.2023 15:20 Відповісти
Ні, не Німеччина) На прапорець не дивіться, то впн. Мова ж про Крим.
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04.03.2023 17:59 Відповісти
А яким чином до Криму?
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04.03.2023 18:01 Відповісти
Ви же роздаєте поради: як треба боротися з окупантами. Невже сами дорогу не знайдете? Може Укрзалізниця квіток до Криму продасть?
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04.03.2023 21:43 Відповісти
Знаєш, чому роздаю поради по Криму? Бо я сам звідти. Просто я не міг там продовжувати жити разом з нечистю, тому довелось їхати та кардинально міняти життя. Багато з тих хто живе там і начебто позиціонує себе проукраїнським по факту ними не є. Це звичайні пристосуванці. Зараз вони кажуть в бесідах по телефону що нам співчувають але не хочуть ні в якому разі щоб війна прийшла на півострів. Щоб якось домовились, бо, кажуть, в нас діти. Інші, ми вже старі і якщо згорить хата то де ми будемо жити. Тіпа, хай вже все так і залишається, аби на наших вулицях не стріляли. Тобто вас вже це лихо зачепило, а нас за що? Ось такі кримські патріоти й малюють цю жовту дулю в кишені. На більше вони не згодні.
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04.03.2023 21:56 Відповісти
Duze dobre👍
Ale pyl´nujte, druzi, 6ob vam kasaby 6pyguniv ne zaslaly
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04.03.2023 12:20 Відповісти
Нічого доброго, крисчане смажене почуяли. Хто заважав кацапам звізди дати раніше???

Тепер на чужому горбу до Раю хочуть в'їхати
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04.03.2023 12:47 Відповісти
Дев'ять років шукали жовту фарбу ?!
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04.03.2023 12:27 Відповісти
Не дев'ять років, а чекали моменту, коли вже ЗСУ будуть ближче
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04.03.2023 12:30 Відповісти
Не треба було чекати, а дати копняка раніше.

То просто відчули різницю - як жили при Україні і як при парасії
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04.03.2023 12:48 Відповісти
Украина написано на русском. фсбшная петушня хочет внедриться, но не хватает мозгов написать букву - "ї".
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04.03.2023 12:29 Відповісти
А если б была буква і, ти бы похвалил эфэсбэшную петушню за сообразительность?
Других вариантов, без участия петушни,у тебя нет?..
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04.03.2023 12:38 Відповісти
Встретились бы в реальной жизни, я бы хотел услышать как ты скажешь "паляниця"...
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04.03.2023 13:05 Відповісти
Славно, хлопці!
Головне почати і не зупинятись!
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04.03.2023 12:35 Відповісти
Хто список пише?

Накрити одним ударом?

Флешмоб:
1. 6 березня надрукуйте або намалюйте половинку серця будь-якого кольору та сфотографуйтеся з нею на фоні вашого міста.
2. Опублікуйте фото в соцмережах та тегніть акаунт нашого руху в Instagtam: @yellowribbonua
3. Додайте до фото хештег #ЄдинеСерцеУкраїни.

Дуже зручно для декого.
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04.03.2023 12:50 Відповісти
 
 