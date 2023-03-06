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Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні.

Зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення.

"Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом. При цьому частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо. За регулярну "данину" рашисти надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там вони вирішили розширити власну "мережу".

Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

За даними СБУ, підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення.

Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 01
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 02
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 03
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 04
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 05
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 06
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 07
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 08
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 09
Ліквідовано мережу підпільних казино, які під час окупації Херсону працювали на адміністрацію Сальдо, - СБУ 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке "перекинуло" в РФ майже 3 млрд грн

У ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, правоохоронці виявили:

- добову виручку - майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;

- понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;

- мережеве та серверне обладнання;

- фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій;

- чорнові записи із клієнтською базою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1,5 та 1,1 млн грн, решта перебувають під домашнім арештом.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Автор: 

Житомир (582) казино (216) Київ (19649) Сальдо Володимир (81) СБУ (12969) Херсон (3436) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+9
Так отправить их за джекпотом на минное поле,тоже рулетка..
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06.03.2023 16:58 Відповісти
+8
Підпільні казино можуть працювати лише на ОПу президента.
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06.03.2023 16:59 Відповісти
+6
а вдруг они там в очко рубились?
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06.03.2023 17:03 Відповісти
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Так отправить их за джекпотом на минное поле,тоже рулетка..
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06.03.2023 16:58 Відповісти
Підпільні казино можуть працювати лише на ОПу президента.
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06.03.2023 16:59 Відповісти
А если работают в пользу рашистов то пусть работают,правильно?
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06.03.2023 17:04 Відповісти
Ні, звичайно - правильно, тільки на ОПу президента.
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06.03.2023 17:11 Відповісти
Працюють не лише підпільні казино
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06.03.2023 18:57 Відповісти
Треба було працювати на Бориса Баума і ніхто їх не чіпав би.
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06.03.2023 17:00 Відповісти
Я чогось не здивований. Бо в Україні бєспрєдєл був, є і буде. Думалось може кров війни захлине тих бєспрєдєльщіков, а нє. Таки нічого не зміниться.
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06.03.2023 17:01 Відповісти
представляю себе как во время боев за Херсон в этом казино там сидели какие то дураки, куртили рулетку и играли покер человеческая тупость реально безгранична
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06.03.2023 17:02 Відповісти
а вдруг они там в очко рубились?
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06.03.2023 17:03 Відповісти
Возможно что накал и ситуация которая была в городе приводили даже и к таким перепетиям
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06.03.2023 17:06 Відповісти
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06.03.2023 17:07 Відповісти
ze prosto zinizm....🤬
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06.03.2023 18:51 Відповісти
А было так подпольно, по домашнему
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06.03.2023 17:02 Відповісти
Заробляли чимало, відтак, трохи поділяться з суддею та отримають максимум "умовне" ще й зможуть конфісковане повернути. В судах України без проблем забезпечать "будь-який каприз за ваші гроші".
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06.03.2023 17:03 Відповісти
СБУ і казино Карле ! Мля я думав весь час , що есб/у повинно шпигунів і терористів ліквідовувати .Ну тут ясно поліція в сонячних окулярах ходить
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06.03.2023 17:07 Відповісти
В Києві діючі гральні зали вони "не помічають"?
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06.03.2023 17:27 Відповісти
ТАК А ГДЕ ФАМИЛИИ ПРАВОХРАНИТЕЛЕЙ И ИХ СЕМЕЙ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ, КОГДА РАБОТАЛИ КАЗИНО !!!???
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06.03.2023 17:38 Відповісти
Цієї ху@ти по всій країні на кожному кроці. Погано шукаєте. Або знаходите тільки тих, що долю не заносять
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06.03.2023 17:53 Відповісти
Це їх ніяк Резніков не може знайти разом з воєнкомами, стоять із піднятими рукам, виключно інваліди 1 і 2 групи, спинальники та з обмеженим зором і слухом!!

Скільти сотень тисяч по Україні таких «обмежено придатних» числяться по військоматах!!
Яка особа на посаді керовника в Мінобороні, такі і наслідки для України, але він, індивідуально, ні при чому!!
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27.06.2023 12:09 Відповісти
Ну місцеві мусора звісно що не причому. Ніхто не міг подумати, що вони там роблять і в комендантський час також.
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07.01.2024 18:25 Відповісти
 
 