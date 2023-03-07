Доба на Донеччині: ворог обстріляв із "Торнадо" Костянтинівку, житлові квартали Авдіївки під авіаракетним ударом. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни обстріляли із "Торнадо" Костянтинівку - поранили 2 людей, пошкодили школу, 4 багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку інтенсивний вогонь ворог вів в Очеретинській громаді: пошкоджено щонайменше 5 будинків у Нетайловому та Тоненькому, зранку відбулись авіаракетні удари по Ласточкиному та Орлівці і артобстріли по Красногорівці та Кам'янці.

"Вночі росіяни обстріляли з артилерії Карлівку Новогродівської ТГ, пошкодили інфраструктурний об'єкт. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок відбулися 2 масовані артобстріли та авіаракетний удар - влучання у житлові квартали. У Мар'їнській ТГ під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Побєда і Костянтинівка", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено в Торецькій громаді. У Соледарській громаді зруйновано будинок у Міньківці, під обстрілами Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Никифорівка, Федорівка, Васюківка і Роздолівка. Гучно було у Часовоярській громаді.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено 5 будинків у Переїзному Званівської громади, зафіксовано 8 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 7.