СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства. ФОТОрепортаж
Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України.
У 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився в захопленій частині Луганської області.
У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили в розшук.
Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився в Києві, де сподівався "загубитися".
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.
Триває розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
списки, будем надіятися, не "загубилися"!!!
це в 2023 чи в 2015-му?
якщо 2023 - молодці!
якщо 2015 - профани!