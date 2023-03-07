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СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України.

У 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився в захопленій частині Луганської області.

У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили в розшук.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився в Києві, де сподівався "загубитися".

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Триває розслідування.

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СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства 01
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства 02
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства 03
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства 04

Автор: 

затримання (4355) СБУ (12969) державна зрада (1716) дезертирство (300)


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Топ коментарі
+11
Ну нехоче прокацаплене падло жити в лугандонії...
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07.03.2023 13:59 Відповісти
+8
в Криму 99% сбушників залишилося
списки, будем надіятися, не "загубилися"!!!
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07.03.2023 14:15 Відповісти
+8
У 2014 сепарів у Донецьку та Луганську могли придушити в один момент (була зазделегідь передбачена така ситуація та були зазделегідь сплановані заходи), однак тотальна зрада ментів та сбушників (до 90%) призвела до окупації ОРДЛО рашкою.
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07.03.2023 14:37 Відповісти
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Ну нехоче прокацаплене падло жити в лугандонії...
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07.03.2023 13:59 Відповісти
Та не "загубитися" він сподівався, а на сприяння "таваріщєй па аружию". Та на швидкий прихід "сваіх".
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07.03.2023 14:00 Відповісти
в Криму 99% сбушників залишилося
списки, будем надіятися, не "загубилися"!!!
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07.03.2023 14:15 Відповісти
Згодом .....
це в 2023 чи в 2015-му?
якщо 2023 - молодці!
якщо 2015 - профани!
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07.03.2023 14:01 Відповісти
На гіляку наволоч.
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07.03.2023 14:06 Відповісти
У 2014 сепарів у Донецьку та Луганську могли придушити в один момент (була зазделегідь передбачена така ситуація та були зазделегідь сплановані заходи), однак тотальна зрада ментів та сбушників (до 90%) призвела до окупації ОРДЛО рашкою.
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07.03.2023 14:37 Відповісти
++
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07.03.2023 14:57 Відповісти
посадить на цепь, дать кирку-лопату и пусть в первых рядах разминирует с коллегами Херсонщину, пока жив.. - у крыс, говорят, хороший нюх на взрывчатку
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07.03.2023 15:54 Відповісти
Невже баканов знайшовся?
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07.03.2023 16:53 Відповісти
зрадники заслуговують на страту. і це скрізь!
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07.03.2023 16:56 Відповісти
Меня просто разбирает любопытство чего это все гамно лезет в Украину? Получили то что хотели, кацапы свободно давали свое гражданство, так нет им все равно сюда надо. У меня на работе есть два таких беженца - ждуна Путина, им задаешь этот вопрос мычат что то непонятное в ответ.
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07.03.2023 17:14 Відповісти
 
 