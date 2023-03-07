СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира, який вісім років переховувався від слідства. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України.

У 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився в захопленій частині Луганської області.

У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили в розшук.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився в Києві, де сподівався "загубитися".

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Триває розслідування.

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