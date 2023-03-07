Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей.

"При цьому у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків.

У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

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Також у фігуранта вилучено рашистську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.