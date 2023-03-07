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Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей.

"При цьому у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків.

У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

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Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ 01
Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ 02
Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ 03
Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ 04

Також у фігуранта вилучено рашистську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Автор: 

обстріл (29141) СБУ (12969) колабораціонізм (1171) Дніпропетровська область (3854)


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Топ коментарі
+17
Цього дегенерата, зовнвшньо схожого на людину ротрібно прив'язати до надувного макету Хаймарс десь за містом і з його телеіону передати кацапам координати.
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07.03.2023 14:36 Відповісти
+8
Треба прив'язати його біля зруйнованого будинку на ж/м Перемога звечора з відповідною табличкою.
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07.03.2023 14:42 Відповісти
+7
Як на мене, то десь такі в слугах наріда і сидять, поголівно.
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07.03.2023 14:49 Відповісти
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Цього дегенерата, зовнвшньо схожого на людину ротрібно прив'язати до надувного макету Хаймарс десь за містом і з його телеіону передати кацапам координати.
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07.03.2023 14:36 Відповісти
Лучше связать его вниз головой и бить палками до тех пор пока из него конфеты не посыпятся..
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07.03.2023 15:18 Відповісти
Це вам Подоляк про конхвети підказав?
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07.03.2023 15:28 Відповісти
Не, фильмов насмотрелся..
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07.03.2023 16:16 Відповісти
за гроші та посаду колись у майбутньому..., звідки беруться такі дистильовані виродки..., невідомо...
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07.03.2023 14:40 Відповісти
Як на мене, то десь такі в слугах наріда і сидять, поголівно.
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07.03.2023 14:49 Відповісти
Совки не припускають, шо вєлікая кацапердія може програти. Цей шаблон зашитий у свідомості совків.
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07.03.2023 16:07 Відповісти
"...у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти". Воно дійсно гадало, що за це відсиплять більше *********? Здається, за це цього поца і здали. А могли і кувалдою...
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07.03.2023 14:41 Відповісти
Ага, вірте тому виродку. Кацапи ******** цивільні об'єкти ще активніше аніж військові
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07.03.2023 15:06 Відповісти
Треба прив'язати його біля зруйнованого будинку на ж/м Перемога звечора з відповідною табличкою.
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07.03.2023 14:42 Відповісти
Треба з ним як кацапи зробили з нашим військовим!!!
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07.03.2023 15:07 Відповісти
Нах*я воно нам живе?
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07.03.2023 15:12 Відповісти
Какими приборами для топо привязки он пользовался? Буссолем или гугл картами? Про места дислокации инфа еще правдоподобна, но про торговые центры... координаты которых в любой гугл карте?
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07.03.2023 15:20 Відповісти
Наскільки я знаю, гугл карти не дають інформацію про координати об'єктів в Україні нерезидентам з 24.02.22. Тобто, щоб бачити координати, треба мати зареєстрований до 24.02 обліковий запис гугл з прив'язаною до 24.02 українською сім-картою. Інакше координат немає.
Може зараз прийде якийсь черговий таріщ лєйтєнант із спєцаддєла ефесбе і щось з цього приводу скаже, подивимся. Бо ботів вагін на цензорі стало)
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07.03.2023 17:38 Відповісти
Допитати й розстріляти на хрін.
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07.03.2023 15:21 Відповісти
виродок паскудний! Розстрілюйте після допиту таку наволоч.
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07.03.2023 15:46 Відповісти
Раніше за це розстріл на місці ну а тепер по-європейськи дайте шоколадку і відпустіть.
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07.03.2023 15:49 Відповісти
На кол ********.
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07.03.2023 16:10 Відповісти
щас его гур наградит медалью
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07.03.2023 16:26 Відповісти
Граждане депутаты!

Пора бы вам уже понять, что в стране идёт война и огромную лепту, в разжигание и начало этой войны внесли именно сепаратисты и коллаборационисты , с которыми, к сожалению, власть и существующие законы практически не борются, за это расплачиваются своими жизнями наши героические воины.

Стране срочно нужен новый закон о борьбе с сепаратизмом и коллаборационизмом, чтобы наказания за эти преступления начинались с лишения свободы, сроком на 25 лет строго режима, с полной конфискацией имущества , с последующим лишением гражданства Украины !

Неужели это непонятно?
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07.03.2023 17:59 Відповісти
СБУ не желает проверить киевского журналиста https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker?page=1 Maxim Tucker, Kyiv
На рашистских пабликах уже несколько дней разгоняют версию, что это Украина взорвала Северные потоки. Сначала статьи шли без конкретики, а сегодня вот этот журналист уже прикрываясь серьезным изданием The Times https://www.thetimes.co.uk/article/west-nato-nord-stream-attacks-protect-ukraine-qsrqxvssw начал лить воду на их мельницу .
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08.03.2023 11:47 Відповісти
 
 