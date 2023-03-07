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Із чотирма бійцями диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 березня, бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасія та Аполона з почестями провели в останню путь у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання з військовослужбовцями Максимом Михайловим (позивний "Непийпиво"), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасій") та Богданом Ляговим ("Аполлон") відбулося на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі. 

Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки "бавовні" наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.

Також читайте: 7 березня в Києві поховають чотирьох бійців диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року

Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 01
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 02
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 03
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 04
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 05
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 06
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 07
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 08
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 09
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 10
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 11
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 12
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 13
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 14
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 15
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 16
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 17
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 18
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 19
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 20
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 21
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 22
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 23
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 24
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 25
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 26
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 27
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 28
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 29
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 30
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 31
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 32
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 33
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 34
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 35
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 36
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 37
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 38
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 39
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 40
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 41
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 42
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 43
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 44
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 45
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 46
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 47
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 48
Із чотирма бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві 49

Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Братство (15) Брянськ (134) диверсія (356) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+35
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07.03.2023 16:20 Відповісти
+24
Ткаченку і йому подібним українським гнидам - ганьба!
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07.03.2023 16:41 Відповісти
+24
пора відспівати ткаченка
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07.03.2023 16:53 Відповісти
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Ткаченко в останню мить скасував рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.
https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
Вічна пам'ять
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07.03.2023 16:15 Відповісти
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07.03.2023 16:20 Відповісти
Петицію щоб ткаченка усунули написати чи не поможе, як думаєте?
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07.03.2023 16:28 Відповісти
пора відспівати ткаченка
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07.03.2023 16:53 Відповісти
Хіба ткаченко вирішує наше ставлення до загиблих? Як би їх відспівували навіть на вулиці, хіба це щось би змінило? НАША ВДЯЧНІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. КОЖНА МАТИ МОЛИТЬ ГОСПОДА ЗА НИХ.
Ця інформація змінює лише ставлення до ткаченко( Господи,скільки ще таких ткаченко буде, а ці хлопці нас залишили😪).
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07.03.2023 16:32 Відповісти
ткаченко це виродок - слуга московського патріархату та бєні, завдяки таким "ткаченкам"-хахлам-малоросам, купленим за 30 бєніних *********, або за дешевий серіал, або за кіло гречки, Україна й досі не в сім'ї європейських народів й не в НАТО. Українцям просто треба нарешті визначитися, вони хочуть НЕприкольної правди, неприємних, але чесних висновків, важкої роботи та зрештою європейського майбутнього для себе та своїх дітей, чи підслащеної "прикольної" фейкової щоденної "марафонної" брехні для імбіцилів та зрештою власних дітей в еміграції, країну без майбутнього та клоуна в тєлєкє, який гнусавою пикою буде рекламувати черговий сезон "сКатов" по каналу "расєя адін", на кнопкє "марафона єдінства"???
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08.03.2023 00:20 Відповісти
Героям слава і ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ. А для всіх живих прошу у Господа пам'яті, терпіння і ЗБРОЇ.
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07.03.2023 16:17 Відповісти
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
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07.03.2023 18:25 Відповісти
Песня подобрана, аж мороз по коже. Слава Героям!
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08.03.2023 21:00 Відповісти
Вічна Память,Родині СПІВЧУТЯ
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07.03.2023 16:20 Відповісти
Спочатку малороська ***** Ткаченко пише сльозливий допис про розстріляного героя, а вже через лічені години забороняє відспівувати загиблих воїнів у Лаврі І перефразовуючи цю цинічну потвору: "зелений режим нічим не відрізняється від російського"
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07.03.2023 16:25 Відповісти
Ткаченку і йому подібним українським гнидам - ганьба!
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07.03.2023 16:41 Відповісти
"Пізнаєте їх по плодах ( справах) їхніх.
Коли вже українці почнуть вірити не белькотінню з зомбімарафону а власним очам?
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07.03.2023 22:34 Відповісти
С.У.М.
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07.03.2023 16:35 Відповісти
Помста рускомировцю зеленому мародери ткаченка за плювок на тіла полеглих воїнів буде?
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07.03.2023 16:44 Відповісти
Слава Героям! Вічна пам'ять!
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07.03.2023 16:44 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! ВІЧНИЙ СПОКІЙ !
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07.03.2023 16:52 Відповісти
Ткаченко мразь лицемерная,гнида зеленая.
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07.03.2023 17:34 Відповісти
Герої не вмирають ! Вони приєднуються до лав Небесної Сотні і звідти підтримують Земних Воїнів України ! Тому і має Країна подвійний Захист ! Тому і переможе !
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть оркам-окупантам !
Низький Уклін і Вдячність ! Світла Пам"ять хоробрим Українцям...🇺🇦
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07.03.2023 17:48 Відповісти
З загибеллю цих чотирьох Героїв якось закінчилася й "бавовна" у трьох сусідніх ******** росії...Якої було досхочу за їх життя! Мабуть майстрами свого діла ці хлопці були неперевершеними, Десь попадалася інфа, що загинули вони за наводкою зрадника...Вічна слава вам, Герої!
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07.03.2023 17:52 Відповісти
Дехто пише, що потрапили на мінне поле. Там біля кордону кацапи зараз інтенсивно мінують територію.
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07.03.2023 18:07 Відповісти
цілком можливо, друзів дугіна у нас є немало
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07.03.2023 22:37 Відповісти
Справжні козаки були.
Про таких треба фільми знімати
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07.03.2023 18:07 Відповісти
Страшний біль і сльози, йдуть найкращі. Героям слава!
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07.03.2023 18:08 Відповісти
Вічна пам"ять і слава Героям! Козаки -відчайдухи, Лицарі долгу і честі перед Вітчизною... найкращі сини України, низько схиляємо голови перед вашим подвигом...
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07.03.2023 18:37 Відповісти
хтось казав зле про Корчинського
а це ж козаки з Братства

Вічна Пам'ять і Подяка Героям !
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07.03.2023 18:50 Відповісти
У Свободі, яку очолює тянибок, теж немало достойних людей
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07.03.2023 22:40 Відповісти
Треба "дякувати" ОП і дЄрмаку за неодноразову здачу наших розвідників кацапам.
Земля пухом Героям України.
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07.03.2023 18:54 Відповісти
Здали хлопців зєлєнскіє мразі.
Вічна память героям
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07.03.2023 20:53 Відповісти
Світла пам'ять Героям !
Спочивайте у кращому світі.
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07.03.2023 20:55 Відповісти
чому вони диверсанти? Вони Герої,розвідники!
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07.03.2023 21:19 Відповісти
Який біль та сум від загибелі молодих та кращих! Вічна пам'ять та подяка! Слава Україні!
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07.03.2023 21:46 Відповісти
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07.03.2023 22:38 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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08.03.2023 16:02 Відповісти
Дякуємо за захист!!! Героям Слава!!! 💛💙💔
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08.03.2023 22:10 Відповісти
 
 