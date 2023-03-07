Із чотирма бійцями диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 березня, бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасія та Аполона з почестями провели в останню путь у Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прощання з військовослужбовцями Максимом Михайловим (позивний "Непийпиво"), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасій") та Богданом Ляговим ("Аполлон") відбулося на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі.
Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки "бавовні" наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.
Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
Вічна пам'ять
Ця інформація змінює лише ставлення до ткаченко( Господи,скільки ще таких ткаченко буде, а ці хлопці нас залишили😪).
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
Коли вже українці почнуть вірити не белькотінню з зомбімарафону а власним очам?
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть оркам-окупантам !
Низький Уклін і Вдячність ! Світла Пам"ять хоробрим Українцям...🇺🇦
Про таких треба фільми знімати
а це ж козаки з Братства
Вічна Пам'ять і Подяка Героям !
Земля пухом Героям України.
Вічна память героям
Спочивайте у кращому світі.