Із чотирма бійцями диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 березня, бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасія та Аполона з почестями провели в останню путь у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання з військовослужбовцями Максимом Михайловим (позивний "Непийпиво"), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасій") та Богданом Ляговим ("Аполлон") відбулося на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі.

Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки "бавовні" наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.

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Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук