Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

П’ятьох військовозабов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двох чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли. Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.

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На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерувано до суду.