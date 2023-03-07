УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6325 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 971 58

Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

П’ятьох військовозабов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ 01

Двох чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли. Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ 02

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису. ФОТО

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерувано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) кордон (4820) мобілізація (3117) Закарпатська область (2077)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Ух ти, затримали! А два батальйони ''монако'', та ''відень'' про**бали!
показати весь коментар
07.03.2023 17:32 Відповісти
+21
Вот готовые подводники диверсанты,теперь послать их с взрывчаткой через Днепр.
показати весь коментар
07.03.2023 17:20 Відповісти
+12
Зато смелые. Тиса в это время года - не хухры-мухры
показати весь коментар
07.03.2023 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот готовые подводники диверсанты,теперь послать их с взрывчаткой через Днепр.
показати весь коментар
07.03.2023 17:20 Відповісти
ну... як бачимо, їх бойовий вихід провалився
показати весь коментар
07.03.2023 17:22 Відповісти
Так с фугасами за плечами будут плыть намного аккуратней и незаметней.
показати весь коментар
07.03.2023 17:24 Відповісти
Зато смелые. Тиса в это время года - не хухры-мухры
показати весь коментар
07.03.2023 17:29 Відповісти
Срочно наградіть іх мєдалькамі "Герой України"
показати весь коментар
08.03.2023 14:48 Відповісти
а туроператор що?
показати весь коментар
07.03.2023 17:21 Відповісти
Туроператор по всей видимости подставной от ментов .Ловит уклонистов так сказать на на живца
показати весь коментар
07.03.2023 18:00 Відповісти
Довбні якісь.
показати весь коментар
07.03.2023 17:22 Відповісти
Оно конечн, Тиса не Урал но эти двое решили реконструировать Чапаева и Петьку. Жаль пулеметчика на берегу не оказалось, для полной реконструкции.
показати весь коментар
07.03.2023 17:31 Відповісти
Так пулеметчик на берегу то был, наш но решил с цветочками поздравить уклонистов с 8 марта, как год назад
показати весь коментар
08.03.2023 14:52 Відповісти
Ух ти, затримали! А два батальйони ''монако'', та ''відень'' про**бали!
показати весь коментар
07.03.2023 17:32 Відповісти
Бо ті пробашляши, а ці хотіли мімо каси, а це для погранців і далі вгору по ланцюгу хабарів, втрачена вигода.
показати весь коментар
07.03.2023 21:47 Відповісти
Файні кандидати для служби в ЗСУ!
показати весь коментар
07.03.2023 17:35 Відповісти
Морские котики!
показати весь коментар
07.03.2023 17:38 Відповісти
Як раз ці кандидати на колоборантів , а не в ЗСУ. Нафіг вони в ЗСУ .
показати весь коментар
07.03.2023 17:42 Відповісти
того штимпеля негайно в опу - там всі верховні!
показати весь коментар
07.03.2023 17:35 Відповісти
Ви тренуєте з США, куди записатись ?
показати весь коментар
07.03.2023 17:58 Відповісти
штимпелів не беру...
показати весь коментар
07.03.2023 18:15 Відповісти
Цікаво, отого найдрібнішого з нижнього фото теж визнали б придатним? Там явно видно, що той ще дистрофік, який і ваги бронежилета не витримає. Таке точно жоден командир не захоче брати у свій підрозділ.
показати весь коментар
07.03.2023 17:36 Відповісти
То зеленський! 1,5 м зросту якраз у Віслюка.
показати весь коментар
07.03.2023 17:40 Відповісти
шюткі перестать шютить!
ну загубився, военний...
показати весь коментар
07.03.2023 17:46 Відповісти
то проводник
показати весь коментар
07.03.2023 18:13 Відповісти
Буде "подружкой"
показати весь коментар
08.03.2023 14:54 Відповісти
ремонтувати бронетехніку, в любу щілину пролізе
показати весь коментар
07.03.2023 19:36 Відповісти
Цікаво, є історії тих, хто не заплатив грошей баригам і самотужки втік через кордон (окрім місцевих)
показати весь коментар
07.03.2023 17:37 Відповісти
талановиті хлопці й сміливі..., жаль що дурні...
показати весь коментар
07.03.2023 17:38 Відповісти
Всіх на важкі роботи --прибирання завалів , та штамп в паспорті негромадянин ! Що б курвам ні пенсій в майбутньому , ні закордонних паспортів , ні свого бізнесу нічого . Це просто істоти .
показати весь коментар
07.03.2023 17:40 Відповісти
Совок головного мозку.Читаючи подібні перли,розумію що десь пуйло правий,і таки деякі з українців дійсно з кацапами ментально "адінарот"
показати весь коментар
07.03.2023 17:50 Відповісти
Тут є такі, які пропонували "загороджувальні загони" з кулеметами та показові страти тих, хто боїться воювати. Мабуть, ще й за "концтаборами" сумують...
показати весь коментар
07.03.2023 17:58 Відповісти
Добре. Тоді дайте їм канахвєт.
показати весь коментар
07.03.2023 18:03 Відповісти
Тобто , одні гинуть за Україну , а інші на заробітки , подалі від війни ? А після нашої перемоги повернуться з -за кордонів , і життя вдалося ? Ви -пристосуванці довбані , буде вам тільки сором .
показати весь коментар
07.03.2023 18:10 Відповісти
Є фізично слабкі люди та панікери не здатні контролювати страх - їх можна мобілізувати для потреб армії в тилу, де вони зможуть бути корисними. А ті, хто вважає, що людину можна кинути у в'язницю чи розстріляти через те, що їй не пощастило народитися слабкою та заляканою, нічим не краще за адептів сталіна, х****, режиму Північної Кореї, Білорусі і т.п.
показати весь коментар
07.03.2023 18:39 Відповісти
Де я написала розстріляти ? Не маніпулюй !
показати весь коментар
07.03.2023 20:28 Відповісти
Я і не зазначав, що саме ви таке пропонуєте, просто навів приклад того, що часто пропонують застосовувати і з чим категорично не погоджуюсь.
показати весь коментар
07.03.2023 20:38 Відповісти
Прийшли три нульовочки - такі " розумні -розумні " , а ми такі тут " дурні -дурні "сидимо на сайті . Так , і де б ми без вас ..
показати весь коментар
07.03.2023 21:05 Відповісти
На якій підстві пані вирішила,що ці люди взагалі повернуться,як тільки в них буде змога виїхати?Думаєте вони мріють жити у фактично рашці 2.0,та з такими як ви?
показати весь коментар
07.03.2023 19:07 Відповісти
Бот Тoхісus пішов лісом ! Рашки -2 не буде .
показати весь коментар
07.03.2023 19:33 Відповісти
1.Закриття опозиційних ТВ каналів.
2.Провладна монобільшість у парламенті.
3.Каста недоторканих,які поза законом.
4.Ігнорування Прав Людини та
порушення Конституції її Гарантом
5.Корупція на всіх шабелях влади,надання імунітету від закону особисто президентом.
6.Розкрадання коштів,які йдуть на військові потреби.
показати весь коментар
07.03.2023 20:20 Відповісти
Toxicus --я за пана Порошенка , та його команду завжди була і буду . А то що ти написав , напиши зелеботам , або подай в суд на Боневтіка .
показати весь коментар
07.03.2023 20:26 Відповісти
Напиши це Боневтіку .
показати весь коментар
07.03.2023 20:29 Відповісти
Бачу знову дівчат ображають безяєчні особини.
Ховаються за спинами справжніх чоловіків.
показати весь коментар
07.03.2023 21:14 Відповісти
Вона вже тут
показати весь коментар
08.03.2023 16:50 Відповісти
Наталья , вы уже достигли климатического возраста ? Судя по кровожадности да.
показати весь коментар
07.03.2023 20:16 Відповісти
готові бойові плавці, залишилося лише їм дельфінів підібрати...

цікаво а батальони монако, відень та дубаї зйо*увалися теж під водою чи внаглу, як пшонка через митний контроль буром проперли?

чи як янукович куширями пролізли...
показати весь коментар
07.03.2023 17:42 Відповісти
12 000 намагалися втекти... Це зловили десь десять відсотків... А скільки по схематозу виїхало???
показати весь коментар
07.03.2023 17:58 Відповісти
Хлопці просто здавали залік з плавання. А ножиці по металу? Та на березі знайшли; хотіли здати у Бюро знахідок.
показати весь коментар
07.03.2023 18:00 Відповісти
1. В Україні не заборонено носити кусачки і гідрокостюм, якщо нема факту спроби перетину кордону (знаходження на забороненій території) - нема законних підстав їх затримувати.

2. "Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли" тоді як довідалися що вони "планували незаконно перетнути кордон"?

Щось хапання громадян без жодних законних підстав набирає в нас все ширшого розмаху. Натомість апалчєнци днр спокійно живуть в Києві роками.
показати весь коментар
07.03.2023 18:17 Відповісти
ЗІ не те щоб я дуже опікувався порушниками кордону але мене турбує стрімке згортання прав людини, нам ще бракує щоб громадяни стали сприймати власну державу як ворога
показати весь коментар
07.03.2023 18:43 Відповісти
Я до 2022 теж сприймав державу як ворога. Ніякої допомоги. Вчишся, лікуєшся, вирішуєш питання тільки за свій рахунок. Держава тільки висмоктує податки, які йдуть невідомо куди, чинуші ставлять штучні заборони і теж смокчуть побори. Держава може лише безкоштовно запроторити за грати, де теж треба платити щоб не били, або в спецінтернат, де умови наближені до в'язничних, якщо не гірші. В Україні я залишався лише через хвору матір, яка вивела мене в люди.
Зміна поглядів на державу відбулась, коли дійсно армія відбила Київ, і побачив, що програма державних медичних гарантій почала працювати.
показати весь коментар
08.03.2023 12:37 Відповісти
Ой , біда, біда, Юзіка з Лисим затримали отже горе А насправді цікаво , скільки, для цього потрібно прикордонників, щоб мишь не проскочила . Може досить гратися, оголосіть скільки це коштує , щоб люди , платили та вільно пересувалися. А то як то воно щось не те . Одних арештовують , а другий вільно тікають .
показати весь коментар
07.03.2023 18:43 Відповісти
Ой Тата , от токо не треба , столько патриотичного пафоса , расскажите это вашим депутатам в Раде . Хто и де воюює
показати весь коментар
07.03.2023 18:58 Відповісти
Провокатор .
показати весь коментар
07.03.2023 21:00 Відповісти
штимпелю б ще плоську голову - що б кухель пива рівно стояв
показати весь коментар
07.03.2023 20:23 Відповісти
йому б ще плоську голову, що б кухель пива рівно стояв...
показати весь коментар
07.03.2023 20:25 Відповісти
 
 