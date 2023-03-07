Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО
П’ятьох військовозабов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Двох чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли. Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.
Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.
На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерувано до суду.
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2.Провладна монобільшість у парламенті.
3.Каста недоторканих,які поза законом.
4.Ігнорування Прав Людини та
порушення Конституції її Гарантом
5.Корупція на всіх шабелях влади,надання імунітету від закону особисто президентом.
6.Розкрадання коштів,які йдуть на військові потреби.
Ховаються за спинами справжніх чоловіків.
цікаво а батальони монако, відень та дубаї зйо*увалися теж під водою чи внаглу, як пшонка через митний контроль буром проперли?
чи як янукович куширями пролізли...
2. "Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли" тоді як довідалися що вони "планували незаконно перетнути кордон"?
Щось хапання громадян без жодних законних підстав набирає в нас все ширшого розмаху. Натомість апалчєнци днр спокійно живуть в Києві роками.
Зміна поглядів на державу відбулась, коли дійсно армія відбила Київ, і побачив, що програма державних медичних гарантій почала працювати.