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Залужний обговорив з колегами із США, Великої Британії та Польщі ситуацію у Бахмуті та постачання військової допомоги Україні. ФОТО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з колегами із США, Великої Британії та Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

Залужний обговорив з колегами із США, Великої Британії та Польщі ситуацію у Бахмуті та постачання військової допомоги Україні 01

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег:

  • Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі;
  • Начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна;
  • Начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака;
  • Командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто.

Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", - написав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: Конфлікту між Зеленським і Залужним щодо Бахмуту немає, це російські вкиди

Залужний обговорив з колегами із США, Великої Британії та Польщі ситуацію у Бахмуті та постачання військової допомоги Україні 02

На зустрічи ретельно обговорили постачання військової допомоги Україні - озброєння та боєприпасів, а також підготовку українських військових. 

"Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - зазначив головком ЗСУ.

Також читайте: Україна має перемогти, це наша місія, і крапка, - голова Генштабу Війська Польського Анджейчак

Автор: 

Каволі Крістофер (62) Агуто Антоніо (5) Залужний Валерій (726) Анджейчак Раймунд (5) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+21
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07.03.2023 21:14 Відповісти
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07.03.2023 21:22 Відповісти
+17
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07.03.2023 21:16 Відповісти
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07.03.2023 21:14 Відповісти
Круто!
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07.03.2023 21:14 Відповісти
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07.03.2023 21:16 Відповісти
надія нації
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07.03.2023 21:15 Відповісти
Кто Залужный? Да не спешите, вы так. Зная как вы меняете на лету свое мнение, все может завтра измениться. Ну если Залужный будет делать так, как вы ему скажите, то конечно. А вообще у нас уже одна надежда нации есть. Куда девать то будем эту надежду)
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07.03.2023 21:22 Відповісти
Ту надію відправити туди звідки прийшла.
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09.03.2023 01:04 Відповісти
Кріт цього разу не вліз поміж людей.
Це добре.
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07.03.2023 21:17 Відповісти
Никакие кроты, суслики и хомячки не помешают Залужному в 2029 стать новым президентом ))
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07.03.2023 21:22 Відповісти
Колись я також була оптимісткою.(
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07.03.2023 21:27 Відповісти
не, реально он классный
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07.03.2023 21:42 Відповісти
Класний. Але я сумніваюсь в мудрості електорату.
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07.03.2023 22:00 Відповісти
Це вже схоже на «ставку»!)
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07.03.2023 21:19 Відповісти
Добре що д'єрмака там не було.
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07.03.2023 21:22 Відповісти
Добре але дуже дивно,як це все мимо нього проскочило...
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08.03.2023 18:19 Відповісти
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07.03.2023 21:22 Відповісти
Моцні козаки.Швидко замутять двіж.🇺🇦🇺🇦👍
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07.03.2023 21:34 Відповісти
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07.03.2023 21:35 Відповісти
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07.03.2023 21:36 Відповісти
Хорошие пацаны!
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07.03.2023 21:35 Відповісти
Бережи Вас Бог - хлопці!
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07.03.2023 22:07 Відповісти
Вони приіхали не просто на зустріч!!Напевно обговорювали і планували весняну компанію!!
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08.03.2023 14:14 Відповісти
 
 