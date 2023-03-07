Залужний обговорив з колегами із США, Великої Британії та Польщі ситуацію у Бахмуті та постачання військової допомоги Україні. ФОТО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з колегами із США, Великої Британії та Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег:

Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі;

Начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна;

Начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака;

Командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто.

Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", - написав Залужний.

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На зустрічи ретельно обговорили постачання військової допомоги Україні - озброєння та боєприпасів, а також підготовку українських військових.

"Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - зазначив головком ЗСУ.

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