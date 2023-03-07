УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6325 відвідувачів онлайн
Новини Фото
13 409 25

У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об’єкти інфраструктури та блокпости, - Патрульна поліція. ФОТО

Двоє чоловіків у Києві фотографували об’єкти інфраструктури міста та блокпости. Правоохоронці їх затримали для з’ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  патрульна поліція Києва.

"Нещодавно на вулиці Резервній охоронці порядку помітили чоловіка, який побачивши поліцейських, помітно занервував та підозріло себе поводив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки в телефоні 26-річного киянина інспектори виявили додаток, через який він фотографував об'єкти інфраструктури міста та отримував за це винагороду.

"Інший випадок трапився на вулиці Богатирській. У 42-річного чоловіка патрульні виявили бінокль, записувальні прилади та фотоапарат, в якому були зображення блокпостів та військових об'єктів Києва", - додали у поліції.

В обох випадках правоохоронці доставили ймовірних порушників до управління поліції для встановлення всіх обставин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на прикордонних територіях, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об’єкти інфраструктури та блокпости, - Патрульна поліція 01
У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об’єкти інфраструктури та блокпости, - Патрульна поліція 02
У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об’єкти інфраструктури та блокпости, - Патрульна поліція 03

Автор: 

Київ (19649) шпигунство (1014) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
07.03.2023 23:07 Відповісти
+16
Піймали а тепер і відпустять. І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти?! Тому що не боримось з коригувальниками. В раз у раз вже майже рік повторюється історією коригуванням. А влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...
показати весь коментар
07.03.2023 23:21 Відповісти
+15
Ну що сказати? Війна нн закінчилась, кацапи не здулись, як розказують у єдиному телемарафоні. Останні події свідчать про те, що вони навпаки активізувалися. Про вибори і рейтинги думати точно ще зарано. А ось чистити ворожу агентуру потрібно ще ретельніше. Притому всюди. І на вулицях, і у владних кабінетах. А тих зайців здалося б осліпити, щоб більше ніколи нічого не фотографували. Хоча і 20 років у тюрмі без вітамінів теж може зору позбавити. Але по двадцятці підозрюю їм не дадуть.
показати весь коментар
07.03.2023 23:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.03.2023 23:07 Відповісти
Я их узнал ! Это Биба и Боба - два советника х.йла !
показати весь коментар
07.03.2023 23:08 Відповісти
Не кажется ли вам что их место возле параши?
показати весь коментар
07.03.2023 23:10 Відповісти
Спочатку на пляшку, а лише тоді на парашу, щодо коригувальників під.аросійських в СІЗО зараз такі правила!
показати весь коментар
08.03.2023 17:59 Відповісти
Ну що сказати? Війна нн закінчилась, кацапи не здулись, як розказують у єдиному телемарафоні. Останні події свідчать про те, що вони навпаки активізувалися. Про вибори і рейтинги думати точно ще зарано. А ось чистити ворожу агентуру потрібно ще ретельніше. Притому всюди. І на вулицях, і у владних кабінетах. А тих зайців здалося б осліпити, щоб більше ніколи нічого не фотографували. Хоча і 20 років у тюрмі без вітамінів теж може зору позбавити. Але по двадцятці підозрюю їм не дадуть.
показати весь коментар
07.03.2023 23:13 Відповісти
Київ це рюzьгещелепне місто, тому нічого дивного.
показати весь коментар
07.03.2023 23:14 Відповісти
А это "понаехали сюда" или родились тут? А то у нас в последнее время у рожденных зашкваров больше, чем у "понаехали".
показати весь коментар
07.03.2023 23:16 Відповісти
"Понаехали" видели уже "русский мир", а киевляне некоторые может думают шо русский концлагерь лучше.
показати весь коментар
07.03.2023 23:41 Відповісти
Що тобі сказати, одного такого я здав СБУ, так він на авто з донецькими номерами був.
Зовсім берега попутав.
показати весь коментар
07.03.2023 23:45 Відповісти
Це 100% москвороті їблани.
показати весь коментар
08.03.2023 00:28 Відповісти
Піймали а тепер і відпустять. І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти?! Тому що не боримось з коригувальниками. В раз у раз вже майже рік повторюється історією коригуванням. А влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...
показати весь коментар
07.03.2023 23:21 Відповісти
та владі - ПОФУЙ, по ним не прилітає!! 😡😡😡😡
показати весь коментар
08.03.2023 04:04 Відповісти
шуфрич тоже фоткав і шо?
показати весь коментар
07.03.2023 23:28 Відповісти
И по морде получил
показати весь коментар
07.03.2023 23:34 Відповісти
Ни хрена Шуфрич не получил , баканов 👿🤢отпустил и Шуфрич в Раде возглавляет до сих пор КОМИТЕТ ПО СВОБОДЕ СЛОВА
показати весь коментар
08.03.2023 01:11 Відповісти
Пожизненное
показати весь коментар
07.03.2023 23:57 Відповісти
.. проживання на казлостані
показати весь коментар
08.03.2023 00:58 Відповісти
ВО ВРЕМЕНА ВСЕХ ВОЙН , ТАКИХ ВЫРОДКОВ ГНИД , диверсантов , ПРЕДАТЕЛЕЙ , МАРОДЕРОВ - просто вешали , но с ГНИДОЙ ЕРМАКОМ почти всех отпускают в ЕС , забыв забрать паспорт ! П…
показати весь коментар
08.03.2023 01:17 Відповісти
этих мальчиков надо просто отмудохать до потери ими пульса и оставить приходить в себя в луже...
показати весь коментар
08.03.2023 06:58 Відповісти
електорат зе-цирку гопників козломойського
показати весь коментар
08.03.2023 09:21 Відповісти
побуду "адвокатом диявола" - а мало людей проїзджає на авто з відеореєстраторами, які мають можливість фіксувати координати, повз об'єкти інфраструктури?
показати весь коментар
08.03.2023 09:23 Відповісти
а чи нема з березня минулого року, заборони на реєстратори у авто ? мені пам'ятається на кожному блок посту питали у Києві, чи є реєстратор.
показати весь коментар
08.03.2023 10:14 Відповісти
Не питали а знімали та ламали на очах, якщо він був включений
показати весь коментар
08.03.2023 18:17 Відповісти
чому одразу їх не повісили на стовбах?
показати весь коментар
09.03.2023 00:10 Відповісти
А правду сказал Байден "...на етой территории, которая називается Украина...". Ну нет государства. Шапито.
показати весь коментар
25.07.2023 10:41 Відповісти
 
 