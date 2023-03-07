У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об’єкти інфраструктури та блокпости, - Патрульна поліція. ФОТО

Двоє чоловіків у Києві фотографували об’єкти інфраструктури міста та блокпости. Правоохоронці їх затримали для з’ясування всіх обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Нещодавно на вулиці Резервній охоронці порядку помітили чоловіка, який побачивши поліцейських, помітно занервував та підозріло себе поводив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки в телефоні 26-річного киянина інспектори виявили додаток, через який він фотографував об'єкти інфраструктури міста та отримував за це винагороду.

"Інший випадок трапився на вулиці Богатирській. У 42-річного чоловіка патрульні виявили бінокль, записувальні прилади та фотоапарат, в якому були зображення блокпостів та військових об'єктів Києва", - додали у поліції.

В обох випадках правоохоронці доставили ймовірних порушників до управління поліції для встановлення всіх обставин.

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