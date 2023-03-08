У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести. ФОТОрепортаж

Опозиція Грузії обіцяє перейти до щоденних протестів, що триватимуть "до перемоги".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала "напруженою" і доходило до локальних зіткнень між поліцією та учаниками мітингу. Протестувальники застосували проти поліції коктейлі Молотова, кількох демонстрантів затримали.

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Мітингарі намагалися прорватися до парламенту, але змогли подолати лише металеву огорожу.

Після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже усіх учасників з-під будівлі. І мітинг, по суті, завершився, хоча окремі групи мітингарів, а також невелика частина поліцейських лишалися у центрі до ранку.

Опозиція, що заявляє про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків, оголосила про завершення поточного протесту та анонсувала новий. Колишній лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест під парламентом у середу.

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"О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", - заявив Меліа.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.











