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У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести. ФОТОрепортаж

Опозиція Грузії обіцяє перейти до щоденних протестів, що триватимуть "до перемоги".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала "напруженою" і доходило до локальних зіткнень між поліцією та учаниками мітингу. Протестувальники застосували проти поліції коктейлі Молотова, кількох демонстрантів затримали.

Читайте: Після прийняття закону про "іноагентів" парламентом Грузії у Тбілісі почалися масові заворушення. Президентка Зурабішвілі готує звернення

Мітингарі намагалися прорватися до парламенту, але змогли подолати лише металеву огорожу.

Після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже усіх учасників з-під будівлі. І мітинг, по суті, завершився, хоча окремі групи мітингарів, а також невелика частина поліцейських лишалися у центрі до ранку.

Опозиція, що заявляє про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків, оголосила про завершення поточного протесту та анонсувала новий. Колишній лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест під парламентом у середу.

Дивіться: США погрожують санкціями за розгін протестувальників у Грузії, які вже почали застосовувати коктейлі Молотова. ВIДЕО

"О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", - заявив Меліа.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 01
У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 02
У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 03
У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 04
У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 05
У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести 06

Автор: 

Грузія (1852) протест (2402)


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Топ коментарі
+32
Вочевидь, у народа до грузинської влади більше претензій; цей законопроект - останній камінець, що зрушив лавину.

До речі, у нас теж критики майдану "забувають", що українці були обурені донецькою владою за багато різних гріхів, а не лише через відмову від асоціації з ЄС.
Відмова від ЄС та побиття студентів - це був останній камінець.
показати весь коментар
08.03.2023 08:48 Відповісти
+24
а у нас проглотуються всі забаганки боневтіка, чи єрмака
і під словами війна, не на часі вони підм,яли під себе медіа
крадуть, брешуть і крадуть, у солдата забирають, собі дають.
солдата за все на нари, собі нульову відповідальність, навіть за держзраду
чи може хтось чув на марафоні про зраду, про яйця по 170 за кіло
про фляги????
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08.03.2023 08:48 Відповісти
+21
Українці мають звернути увагу на ДІВЕРСАНТІВ ВО ВЛАДІ - це чиновники міністерства освіти України , які отримують зарплатню від українців І НЕХТУЮТЬ істориею України

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZU55b87Fo41jfJHCWpLHg-4Xq-OIKgb67qyDHTiwOHcVFQWQv5eCv4gcxxrEm5H2EzvsZicbA1QMSbGhsD_4MKo4ekW0Re_nlCSAQl4zNxxnM63E5-CAoPhkAZvOCnvt5i6HbuD5DqR6xL7ithO7cjthvaRGhQ0l-EOiNr43tCnkA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02ND34fb2ftBRMkt5hFQv5M7jHrztRDvgp81zVFtzovreUD5K4mDRNwey7d1ZTxbhdl?__cft__[0]=AZU55b87Fo41jfJHCWpLHg-4Xq-OIKgb67qyDHTiwOHcVFQWQv5eCv4gcxxrEm5H2EzvsZicbA1QMSbGhsD_4MKo4ekW0Re_nlCSAQl4zNxxnM63E5-CAoPhkAZvOCnvt5i6HbuD5DqR6xL7ithO7cjthvaRGhQ0l-EOiNr43tCnkA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Це не кіно. Його справді вбили. І його передсмертними словами було «Слава Україні!»

Що ви подумали, українці? Мабуть між обуренням, бажанням помсти, жалем, болем і гордістю промайнуло: «Ми переможемо, герою. Ми розбудуємо Україну, щоб була її слава, про яку ти вигукнув перед смертю!»…

Я мушу вас засмутити. Поки ви займаєтеся самонавіюванням «ми переможемо», поки повторюєте мантри «їхні смерті не будуть даремні» - у цей час міністерство освіти готує Україні поразку.

3 березня я з друзями-однодумцями пікетували МОН і мали нагоду поспілкуватися з міністерським начальством. Це був Всесвітній день письменника і ми з письменниками вирішили так відзначити наше професійне свято - піти до МОНу і висловити наш осуд їхнім антиукраїнським діям. Ми не згодні з усуненням Історії України. Ми не згодні з усуненням питань з української літератури - це все іспити на громадянство, які тепер не здають. Ми не згодні, щоб наші діти вчити московську літературу.

Як тільки ми подали заявку на пікет, мені подзвонили з СБУ.

- Пані Ларисо, запрошуємо на розмову.

А на другий день знову подзвонили:

- Пані Ларисо, це поліція, ми з приводу вашого пікету.

Розмови були кількохгодинні, де я обгрунтовувала необхідність пікету:

- Ми не можемо не піти, - казала я службам. - Ви ж ловите диверсантів? А що робити з диверсантами в міністерських кріслах?

Співробітники обох служб змушені були слухати годинами мою лекцію про історію диверсійної роботи Міністерства освіти з 2015 по 2023 рік, бо саме стільки продовжується мій з МОНом «службовий роман», який почався за минулої влади і продовжується за теперішньої.

Розмови закінчидися тим, що 3 березня ми таки вийшли на пікетування МОНу. А СБУ і поліція нас охороняли від провокацій. Ми би не чинили безчинства, бо на акцію прийшли Шевченківські лауреати, професура, кандидати і доктори філологічних наук, кандидати і доктори історичних наук, науковці з окопів, які зараз на ротації, письменники і студенти-історики. Гарна публіка. Розумна, глибока, патріотична, інтелігентна. Цвіт нації.

До нас вийшло керівництво МОНу.

Ми спілкувалися з очільниками директоратів, наче перед нами були не люди-керівники освіти, а віртуальний помічник Яна.

Розмова засвідчила, яка ментальна прірва лежить між нами, нашим баченням України, україноцентричної освіти, як основи нашої Перемоги - і їхнє повне несприйняття такої моделі освіти.

Отож, поки московити убивають наших бззахисних полонених, а ми обурюємося, пишемо звернення, дописи і заклики до міжнародних спільнот, наше міністерство освіти у нас під носом:

1. Не збирається вилучати російську літературу з освітніх програм. Нагадаю, в сусідніх країнах московських письменників учні в школах не вчать. А ми вчимо літературу вбивць. І будемо вчити далі.

2. Міністерство не буде моніторити ситуацію з московською мовою в школах на уроках і на перервах. Воно вважає, що все йде по плану. Звідки взялася така армія зросійщених дітей переселенців, які не можуть до купи на уроках зліпити два українських слова - віртуальний помічник Яна не розуміє, про що мова.

3. Міністерство не буде моніторити ситуацію з мовою у вишах. Віртуальний помічник Яна вважає, що там усе ок. На питання, якщо все ок, чому тоді в Україні піднялася така хвиля збурення, коли Києво-Могилянська Академія оголосила правило не спілкуватися московською і на перервах у стінах академії - керівники МОНу голосом віртуального помічника Яни сказали «Слава ЗСУ».

4. Міністерство не збирається будувати україноцентричну освіту в Україні - вони орієнтуються на англійську мову і європейський світогляд. Отже, якщо раніше в освіті орієнтувалися на московський світогляд, то й тепер на український орієнтуватися не збираються.

5. Міністерство не розбиралося і не працювало над кадровими та методологічними помилками, чому руками вчителів проводяться на окупованих територіях референдуми чи перехід цілими шкільними колективами на московські освітні програми. Голосом віртуального помічника Яни міністерські керОвніки кажуть, щоб ми не вигадували, таких учителів мізерний відсоток…

Коротше, дорогі мої українці. Ця збройна війна почалася тому, що ми спочатку програли освітній і культурний фронт. Та Міністерство освіти і далі робить усе, щоб ми його програвали. І не шкарлет-міністр один там винен - він пішак у руках вищого керівництва і це керівництво Уряд і його очільник Шмигаль. Та й Шмигаль теж не автономний. Над ним теж є керівництво - Президент. Усі вони одна команда. І дії їхні узгоджені. Так, наш президент виголошує патріотичні промови, просить зброю, презентує Україну за кордоном і говорить про перемогу, а в тилу закладають руками освіти українську поразку. Ми програємо освітній фронт. Програємо, почуйте мене. І це цілеспрямована узгоджена політика.

Ви можете, дорогі українці, скільки завгодно промовляти мантри на честь загиблих героїв, що все в нас буде добре, що ми не забудемо тощо…

Забудете. Ми ж забули попередніх героїв УПА. Ми ж забули попередніх героїв 20-х років минулого століття. І цих забудемо. МОН уже робить усе, щоб ви забули. Його методи точнісінько такі, як більшовицького міністерства. І це ж було спрацювало. І знову спрацює. Бо хіба ви якось із цим боретеся? "А що ми можемо"… Отож… Тому, готуйтеся забувати.

А чиновники тим часом гарно кричатимуть, вони навчилися: «Слава Україні! Героям слава! До перемоги! Ура!»
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08.03.2023 09:07 Відповісти
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08.03.2023 08:39 Відповісти
Технологія спуску енергії протесту в унітаз добре розроблена у фсб.

грузинам палатки треба ставити в усіх містах , мабудь, і требувати розпуску цього парламенту від презідента.
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08.03.2023 08:56 Відповісти
Там президент більш декоративна посада.
Після Міхо вони поміняли Конституцію, тепер керує прем'єр-міністр, а то ще та прокацапська *****.
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08.03.2023 08:59 Відповісти
Презідент - гарант Конституції , так що мае право розпустити парламент
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08.03.2023 09:08 Відповісти
ЗЕЛЯ и ЕРМАК сейчас не отрывают глаз от новостей с ГРУЗИИ , они понимают что то что сейчас происходит в Грузии для них лишь цветочки ...............
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08.03.2023 12:13 Відповісти
цікаво,а які цілі перемоги?..це відміна закону,чи парламент у відставку і нові вибори..
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08.03.2023 08:40 Відповісти
Тупа русня, тупі кремлівські грузинські цуценята з цим тупим "законом". Результат очевидний.
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08.03.2023 08:43 Відповісти
Вочевидь, у народа до грузинської влади більше претензій; цей законопроект - останній камінець, що зрушив лавину.

До речі, у нас теж критики майдану "забувають", що українці були обурені донецькою владою за багато різних гріхів, а не лише через відмову від асоціації з ЄС.
Відмова від ЄС та побиття студентів - це був останній камінець.
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08.03.2023 08:48 Відповісти
+💯
Закон спрацював як тригер.
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08.03.2023 09:03 Відповісти
я дуже добре пам'ятаю закони 16 січня 2014 року..
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08.03.2023 09:09 Відповісти
Да, давайте на протесты как на сиесту после обеда. Поможет, гарантирую, пример Беларуси налицо будет. Гениально, кацапы подкупили даже оппозицию, не могут же быть там настолько тупыми и не обучаемыми.

Мирные митинги не работают по той причине, что ФСБ давным-давно сделало механизм провокаций, когда титушки любой мирный митинг превратят с одной стороны в чудовищное нападение, а с другой стороны никакой угрозы для мусоров, т.к. тех предупредят по команде, что сейчас титушки сделают провокацию с бессмысленным штурмом бетонной коробки, откуда их потом легко выбить. Это надо признать, понять, что избежать такого сценария невозможно, и поэтому сразу идти на силовой сценарий. Чтобы мусора за жизнь свою боялись. Когда по ним будут стрелять хотя бы из ружей или дронами атаковать, скидывая сверху дымовухи, те же молотовы, огнетушители с перцевой начинкой и многое другое. А если они приедут на БМП или танке, которому гражданские ничего не сделают, то просто по слитым адресам мест жительства этих мусоров отправится. Своих жен они танком защитить не смогут. Сделать им проектором прямую трансляцию с телефона, чтобы они поняли, либо уводят танки назад, либо сейчас им покажут, что сделают с их семьями прямо у них на глазах. Вот этот язык мусора кацапские понимают. Все остальное не работает и работать даже не может, мусора будут служить тем, кто им платит, а олигархи и кацапы платят им очень много. Пока не почувствуют животный страх в ногах, то они не отступят.
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08.03.2023 08:45 Відповісти
а у нас проглотуються всі забаганки боневтіка, чи єрмака
і під словами війна, не на часі вони підм,яли під себе медіа
крадуть, брешуть і крадуть, у солдата забирають, собі дають.
солдата за все на нари, собі нульову відповідальність, навіть за держзраду
чи може хтось чув на марафоні про зраду, про яйця по 170 за кіло
про фляги????
показати весь коментар
08.03.2023 08:48 Відповісти
Ваші пропозиції?
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08.03.2023 08:49 Відповісти
Всьому свій час і зеленій шоблі ще доведеться відповісти і за Чонгар і за прохід через Чорнобиль і за зрадників в СБУ, яких позаводив квартальщик Баканов і за просраний Вангергейт , ще до 24 лютого, і за анонсовані шашлики , замість будувати укріплення , за не надання коштів з бюджету для ЗСУ ( мов це піар , як молов Гетьманцев за 3 дні до вторгнення русні ), бо потрібно будувати дороги(читай набивати зелені свої кармани) і за Єрмака з Татаровим в обоймі влади,яких туди ніхто не обирав і за розведення і за "просто перестать стрілять" і ще багато чого. Всьому свій час і пам`ять не є короткою.
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08.03.2023 09:25 Відповісти
99,9%
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08.03.2023 09:55 Відповісти
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08.03.2023 08:53 Відповісти
Попробуйте роззброїти і витіснити спецназ, тоді зможете потрапити до парламенту і провести громадянські арешти.
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08.03.2023 08:56 Відповісти
то грузини хочуть в ЕС та НАТО? овва
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08.03.2023 09:01 Відповісти
Українці мають звернути увагу на ДІВЕРСАНТІВ ВО ВЛАДІ - це чиновники міністерства освіти України , які отримують зарплатню від українців І НЕХТУЮТЬ істориею України

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZU55b87Fo41jfJHCWpLHg-4Xq-OIKgb67qyDHTiwOHcVFQWQv5eCv4gcxxrEm5H2EzvsZicbA1QMSbGhsD_4MKo4ekW0Re_nlCSAQl4zNxxnM63E5-CAoPhkAZvOCnvt5i6HbuD5DqR6xL7ithO7cjthvaRGhQ0l-EOiNr43tCnkA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02ND34fb2ftBRMkt5hFQv5M7jHrztRDvgp81zVFtzovreUD5K4mDRNwey7d1ZTxbhdl?__cft__[0]=AZU55b87Fo41jfJHCWpLHg-4Xq-OIKgb67qyDHTiwOHcVFQWQv5eCv4gcxxrEm5H2EzvsZicbA1QMSbGhsD_4MKo4ekW0Re_nlCSAQl4zNxxnM63E5-CAoPhkAZvOCnvt5i6HbuD5DqR6xL7ithO7cjthvaRGhQ0l-EOiNr43tCnkA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Це не кіно. Його справді вбили. І його передсмертними словами було «Слава Україні!»

Що ви подумали, українці? Мабуть між обуренням, бажанням помсти, жалем, болем і гордістю промайнуло: «Ми переможемо, герою. Ми розбудуємо Україну, щоб була її слава, про яку ти вигукнув перед смертю!»…

Я мушу вас засмутити. Поки ви займаєтеся самонавіюванням «ми переможемо», поки повторюєте мантри «їхні смерті не будуть даремні» - у цей час міністерство освіти готує Україні поразку.

3 березня я з друзями-однодумцями пікетували МОН і мали нагоду поспілкуватися з міністерським начальством. Це був Всесвітній день письменника і ми з письменниками вирішили так відзначити наше професійне свято - піти до МОНу і висловити наш осуд їхнім антиукраїнським діям. Ми не згодні з усуненням Історії України. Ми не згодні з усуненням питань з української літератури - це все іспити на громадянство, які тепер не здають. Ми не згодні, щоб наші діти вчити московську літературу.

Як тільки ми подали заявку на пікет, мені подзвонили з СБУ.

- Пані Ларисо, запрошуємо на розмову.

А на другий день знову подзвонили:

- Пані Ларисо, це поліція, ми з приводу вашого пікету.

Розмови були кількохгодинні, де я обгрунтовувала необхідність пікету:

- Ми не можемо не піти, - казала я службам. - Ви ж ловите диверсантів? А що робити з диверсантами в міністерських кріслах?

Співробітники обох служб змушені були слухати годинами мою лекцію про історію диверсійної роботи Міністерства освіти з 2015 по 2023 рік, бо саме стільки продовжується мій з МОНом «службовий роман», який почався за минулої влади і продовжується за теперішньої.

Розмови закінчидися тим, що 3 березня ми таки вийшли на пікетування МОНу. А СБУ і поліція нас охороняли від провокацій. Ми би не чинили безчинства, бо на акцію прийшли Шевченківські лауреати, професура, кандидати і доктори філологічних наук, кандидати і доктори історичних наук, науковці з окопів, які зараз на ротації, письменники і студенти-історики. Гарна публіка. Розумна, глибока, патріотична, інтелігентна. Цвіт нації.

До нас вийшло керівництво МОНу.

Ми спілкувалися з очільниками директоратів, наче перед нами були не люди-керівники освіти, а віртуальний помічник Яна.

Розмова засвідчила, яка ментальна прірва лежить між нами, нашим баченням України, україноцентричної освіти, як основи нашої Перемоги - і їхнє повне несприйняття такої моделі освіти.

Отож, поки московити убивають наших бззахисних полонених, а ми обурюємося, пишемо звернення, дописи і заклики до міжнародних спільнот, наше міністерство освіти у нас під носом:

1. Не збирається вилучати російську літературу з освітніх програм. Нагадаю, в сусідніх країнах московських письменників учні в школах не вчать. А ми вчимо літературу вбивць. І будемо вчити далі.

2. Міністерство не буде моніторити ситуацію з московською мовою в школах на уроках і на перервах. Воно вважає, що все йде по плану. Звідки взялася така армія зросійщених дітей переселенців, які не можуть до купи на уроках зліпити два українських слова - віртуальний помічник Яна не розуміє, про що мова.

3. Міністерство не буде моніторити ситуацію з мовою у вишах. Віртуальний помічник Яна вважає, що там усе ок. На питання, якщо все ок, чому тоді в Україні піднялася така хвиля збурення, коли Києво-Могилянська Академія оголосила правило не спілкуватися московською і на перервах у стінах академії - керівники МОНу голосом віртуального помічника Яни сказали «Слава ЗСУ».

4. Міністерство не збирається будувати україноцентричну освіту в Україні - вони орієнтуються на англійську мову і європейський світогляд. Отже, якщо раніше в освіті орієнтувалися на московський світогляд, то й тепер на український орієнтуватися не збираються.

5. Міністерство не розбиралося і не працювало над кадровими та методологічними помилками, чому руками вчителів проводяться на окупованих територіях референдуми чи перехід цілими шкільними колективами на московські освітні програми. Голосом віртуального помічника Яни міністерські керОвніки кажуть, щоб ми не вигадували, таких учителів мізерний відсоток…

Коротше, дорогі мої українці. Ця збройна війна почалася тому, що ми спочатку програли освітній і культурний фронт. Та Міністерство освіти і далі робить усе, щоб ми його програвали. І не шкарлет-міністр один там винен - він пішак у руках вищого керівництва і це керівництво Уряд і його очільник Шмигаль. Та й Шмигаль теж не автономний. Над ним теж є керівництво - Президент. Усі вони одна команда. І дії їхні узгоджені. Так, наш президент виголошує патріотичні промови, просить зброю, презентує Україну за кордоном і говорить про перемогу, а в тилу закладають руками освіти українську поразку. Ми програємо освітній фронт. Програємо, почуйте мене. І це цілеспрямована узгоджена політика.

Ви можете, дорогі українці, скільки завгодно промовляти мантри на честь загиблих героїв, що все в нас буде добре, що ми не забудемо тощо…

Забудете. Ми ж забули попередніх героїв УПА. Ми ж забули попередніх героїв 20-х років минулого століття. І цих забудемо. МОН уже робить усе, щоб ви забули. Його методи точнісінько такі, як більшовицького міністерства. І це ж було спрацювало. І знову спрацює. Бо хіба ви якось із цим боретеся? "А що ми можемо"… Отож… Тому, готуйтеся забувати.

А чиновники тим часом гарно кричатимуть, вони навчилися: «Слава Україні! Героям слава! До перемоги! Ура!»
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08.03.2023 09:07 Відповісти
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08.03.2023 16:29 Відповісти
Тримайтеся, грузинські браття! Беріть приклад з України та влаштуйте їм справжній Майдан та йдіть до кінця до Перемоги! Владі ніколи не здолати грузинський народ
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08.03.2023 09:11 Відповісти
Грузиеи теж повірили популістам, що мрії можна досягти легко і просто, без титанічної праці, віддаяшивладв "харошим рєбятам" Бідзіни Іванішвілі - такого собі грузинського Коломойського. А олігархам і їх ставленикам Європи не треба, бо там олігархів нема,, к і умов для їх існування.
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08.03.2023 09:11 Відповісти
Зараз у світі неспокійно, мабудь зброя вже десь в дороз
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08.03.2023 09:13 Відповісти
Там вже так тепло, що вони в футболках?
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08.03.2023 09:18 Відповісти
+8 ---- +15
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08.03.2023 16:18 Відповісти
о вони там на короткий рукав вже ходять...блін треба в Грузію переїжджати...
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08.03.2023 09:22 Відповісти
.

не потрiбно нiкуди переiжджати, бо в Чернiвцях, або в Кам'янці вже майже так саме.)
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08.03.2023 16:24 Відповісти
Грузія впустила десь 1,5 млн. кацапів. Саме впевненість в підтримці цієї маси спонукала прокацапське керівництво Грузії на прийняття "закону про іноагентів". Якщо ця маса кацапів почне боротися з "націоналізмом" в Грузії разом з керівництвом країни то народ будуть дубасити "па руzкі"...
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08.03.2023 09:23 Відповісти
Давно пора. По-моему в бывшем совке уже пару лет революций не было.
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08.03.2023 09:34 Відповісти
Капець, грузинська влада повторює всі тіж помилки, що янукодло під час Майдану, один в один
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08.03.2023 09:39 Відповісти
Они уже наверно десятый раз избивают протестующих. Кстати при Саакашвили тоже так было, и не раз, еще до Януковича.
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08.03.2023 09:45 Відповісти
Ми ще будемо вчитися у Грузіі як треба народу працєвати з власною владою !
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08.03.2023 10:20 Відповісти
ну вобще-то это мы всех научили , и на сегодняшний день продолжаем всему миру показывать , ( к сожалению ) что произойдет с государством , если выбрать клоуна в президенты.
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08.03.2023 12:16 Відповісти
Всё ушло в канализацию. Сдулись. Грузинская мечта таки сбылась.
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08.03.2023 10:24 Відповісти
 
 