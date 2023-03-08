Доба на Донеччині: ракетний удар по Мемрику, обстріли Авдіївки, Красногорівки, Кам’янки, Курахового, Костянтинівки, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти не припиняють обстрілювали населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного. Але ситуація залишається напруженою", - йдеться в повідомленні.

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської ТГ, пошкоджено 3 будинку. А зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській — Курахове і Курахівка.

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"На Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці: внаслідок 5 обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу. Гучно було на околицях Часовоярської й Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Васюківці та 4 у Федорівці", - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.



