Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту. ФОТОрепортаж
Терміново ремонту потребує авто для виїзду на Бахмутський напрямок.
Про це у Facebook повідомив Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.
"Машина наша потребує термінового ремонту. Ми збираємо на терміновий ремонт для виїзду на Бахмутський напрямок. Це подарунок друзів литовців (вони цінують добре ставлення до їхньої техніки) і тепер після короткої, але довгої експлуатації треба її ремонтувати. Ми їдемо там, де потрібна допомога на фронті. Тому зараз це найбільша проблема.
Ремонт. Запчастини дешеві, ремонт швидкий, але це вже 4 машина що потребує ремонту. Наші кошти в ремонт ми теж вкладаємо. Допоможіть терміново закрити питання. Звіт обіцяю!" - зазначив він.
Реквізити для допомоги:
4323 3570 2640 0172
Топ коментарі
+7 Gal
показати весь коментар08.03.2023 10:20 Відповісти Посилання
+5 Огусто
показати весь коментар08.03.2023 10:36 Відповісти Посилання
+1 Ласкавий звір
показати весь коментар08.03.2023 10:07 Відповісти Посилання
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А могли б обмежити вполовину свої бюджети на утримання Стефанчука-Зеленського-ШмигалЯ, гірше не було б!!
Один Резніков тільки заощадив на ЗСУ 100 млрдгрн!!