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Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту. ФОТОрепортаж

Терміново ремонту потребує авто для виїзду на Бахмутський напрямок.

Про це у Facebook повідомив Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.

"Машина наша потребує термінового ремонту. Ми збираємо на терміновий ремонт для виїзду на Бахмутський напрямок. Це подарунок друзів литовців (вони цінують добре ставлення до їхньої техніки) і тепер після короткої, але довгої експлуатації треба її ремонтувати. Ми їдемо там, де потрібна допомога на фронті. Тому зараз це найбільша проблема.

Ремонт. Запчастини дешеві, ремонт швидкий, але це вже 4 машина що потребує ремонту. Наші кошти в ремонт ми теж вкладаємо. Допоможіть терміново закрити питання. Звіт обіцяю!" - зазначив він.

Реквізити для допомоги:

4323 3570 2640 0172

Читайте: Захисникам України на Бахмутському напрямку терміново потрібні аптечки IFAK, - волонтер Якимчук


Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 01
Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 02
Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 03
Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 04
Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 05
Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту 06

Автор: 

допомога (8446) волонтери (1339) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+7
Перепрошую, а МО на той рахунок нічого сказати не хоче? Міністр Рєзніков? Чи то не на часі? Такими дрібницями вони не займаються, в них все глобально - яйця по 17, пластикові пляшки з позолотою, картопля з Марса...
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08.03.2023 10:20 Відповісти
+5
І капуста, як з доларовими листами.
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08.03.2023 10:36 Відповісти
+1
...і тепер після короткої, але довгої експлуатації...
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08.03.2023 10:07 Відповісти
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...і тепер після короткої, але довгої експлуатації...
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08.03.2023 10:07 Відповісти
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08.03.2023 10:15 Відповісти
Эксплуатация была щадящей, но изнурительной - это же элементарно!
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08.03.2023 13:26 Відповісти
Треба до президента звернутися
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08.03.2023 10:10 Відповісти
Перепрошую, а МО на той рахунок нічого сказати не хоче? Міністр Рєзніков? Чи то не на часі? Такими дрібницями вони не займаються, в них все глобально - яйця по 17, пластикові пляшки з позолотою, картопля з Марса...
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08.03.2023 10:20 Відповісти
І капуста, як з доларовими листами.
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08.03.2023 10:36 Відповісти
Гниди привладні зажили гроші на допомогу Захисникам України!!
А могли б обмежити вполовину свої бюджети на утримання Стефанчука-Зеленського-ШмигалЯ, гірше не було б!!
Один Резніков тільки заощадив на ЗСУ 100 млрдгрн!!
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08.03.2023 11:10 Відповісти
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08.03.2023 15:27 Відповісти
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08.03.2023 17:34 Відповісти
 
 