Авто для виїзду на Бахмутський напрямок потребує термінового ремонту. ФОТОрепортаж

Терміново ремонту потребує авто для виїзду на Бахмутський напрямок.

Про це у Facebook повідомив Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.

"Машина наша потребує термінового ремонту. Ми збираємо на терміновий ремонт для виїзду на Бахмутський напрямок. Це подарунок друзів литовців (вони цінують добре ставлення до їхньої техніки) і тепер після короткої, але довгої експлуатації треба її ремонтувати. Ми їдемо там, де потрібна допомога на фронті. Тому зараз це найбільша проблема.

Ремонт. Запчастини дешеві, ремонт швидкий, але це вже 4 машина що потребує ремонту. Наші кошти в ремонт ми теж вкладаємо. Допоможіть терміново закрити питання. Звіт обіцяю!" - зазначив він.

Реквізити для допомоги:

4323 3570 2640 0172

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