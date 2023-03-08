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У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко. ФОТО

Намагаючись приховати свої злочини, рашисти знесли в окупованому Маріуполі чергову багатоповерхівку. У її підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка. 

"Вулиця Новоросійська 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше - в будівельне сміття. Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі водії автобусів страйкують через невиплату заробітної плати,  - Андрющенко

У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко 01
У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко 02

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6748) смерть (6778) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+24
Жах який((. Все що залишилось від людей - у смітник викинули. ***, вони точно НЕ люди. Істоти..
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08.03.2023 13:05 Відповісти
+16
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.03.2023 13:13 Відповісти
+11
підвал 9 поверхівки не можна використовувати як бомбоховище ...Бідні маріупольці невже за такий злочин не буде кари ? Відморозок з ядерною ялдою робе що хоче .І я дивуюсь як венгрія Австмія Швейцарія щось там пробують казати про якісь відносини ..Якби з ними місцями географічно помінятись можна було .Щоб Будапешт був на місці Маріуполя
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08.03.2023 13:16 Відповісти
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Что значит было?
На месте рашистов я бы давно от тел избавился...
А Мариуполь теперь вообще можно сносить весь... Это уже не город, а памятник.
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08.03.2023 13:03 Відповісти
Як від них позбавишся, коли майже все місто в таких будинках, які стали братською могилою для цивільних, які там шукали захисту від снарядів рашистів і щоб дістатися цих підвалів, потрібно ні багато ні мало розчистити усе місто яке цілком перетворили на руїни
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08.03.2023 13:08 Відповісти
Який памятник, це цвинтар.
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08.03.2023 16:19 Відповісти
поки українці доберуться в Маріуполь, там вже доказів і розвалів не буде.
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09.03.2023 09:13 Відповісти
Жах який((. Все що залишилось від людей - у смітник викинули. ***, вони точно НЕ люди. Істоти..
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08.03.2023 13:05 Відповісти
Нежить.
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08.03.2023 13:11 Відповісти
а ООН менее 9000тыс. насчитал..Только в Марике 150..
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08.03.2023 13:11 Відповісти
оон це прогнила організація її потрібно на смітник історії викинути і забути..
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08.03.2023 14:03 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.03.2023 13:13 Відповісти
підвал 9 поверхівки не можна використовувати як бомбоховище ...Бідні маріупольці невже за такий злочин не буде кари ? Відморозок з ядерною ялдою робе що хоче .І я дивуюсь як венгрія Австмія Швейцарія щось там пробують казати про якісь відносини ..Якби з ними місцями географічно помінятись можна було .Щоб Будапешт був на місці Маріуполя
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08.03.2023 13:16 Відповісти
Вот тебе и цена крикам путен прейди... пришел ***... жаль почти вся вата выехала с домбаса и выжидает среди нас... это ничем хорошим не сулит
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08.03.2023 13:50 Відповісти
Не так все і погано з цією ватою - у мене родич по жінчиній лінії є, ватний, що ппц, до крику з ним бувало сперечався.

Зараз по-перше, вже нічого не каже про те, яка раїся гарна.
По-друге, він сам багато чого переосмислив в поглядах. І сам в свою чергу розругався зі своїми родичами-росіянами, бо вони ще більші дятли.

Короче, зараз він бандеровець-початківець.

Думаю, такий він не один - думаю, багато хто з нашої вати щось докумекав.
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08.03.2023 14:04 Відповісти
ото ж те і прикро, що тільки кацапські бомби змогли таких змушити замислитись над тим хто він є, і де його батьківщина. А страждає весь народ український завдяки таким вівцям ((. Замислилися б після відторгнення криму, то може і не було б підгрунтя для псів кацапських.
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08.03.2023 14:32 Відповісти
А мій двоюрідний брат, якому ще й 60 не має, скурвився. Сам з Мерефи, під Харковом, але кілька років назад все спродав і переїхав в Бахмут, до своєї кінченої мамці, щоб її "догодувати..." Рік назад писав мені, що уже її терпіти не може, наскільки вона була хвора кацапським міром, говорив, що піде в тероборону... Він же військовий пенсіонер, падло, спец по мостобудуванню, але в ЗСУ під всякими приводами зась. Коротше, оце й досі сидять вони отам в Бахмуті серед 4000 ждунів, і щоб він не говорив, зрозуміло, що напевно він такий же, як вся та вата. Радий, що вони там і лишились, добре, що не приперлись в наше село. Біс з ними.
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08.03.2023 15:17 Відповісти
Будувати на кістках - таке нелюди робили завжди. Популярне місто для релокейту - понавезені десятитисячники, це все ми вже проходили. Було б добре, щоб прилітало частіше у цей едем.
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08.03.2023 14:18 Відповісти
можливо, й шкода, але скільки серед цих нещасних, які навесні 19 року йшли на вибори зі словами "хоть паржем"...? поржалі, ***...
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08.03.2023 15:01 Відповісти
Це поганий підхід. Як думаєте скільки з того бидла що вмерло під час голодомору були раніше за комуністів, меншовиків, та батька Махна?

Є в нашого населення проблема - воно не розбирається в політиці, але не треба через це перекладати вину із росіян на їх жертву - українців.
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08.03.2023 15:57 Відповісти
Не треба муйню писати - ті міста де до влади прийшли слуги залишились кацапами майже не зруйнованими як на Півночі Україні, це факт. Маріупіль це місто Ахметова і опзж, так там було давно, тому місто зрівняли з землею, бо це ще конкурент Кацапії по випуску металопрокату і портовим перевезенням на Азові.
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08.03.2023 16:23 Відповісти
Валєра!Повертаю твої слова тобі: "Не треба муйню писати" Тобі прізвище Атрошенко що-небудь говорить? Він Кличка підтримує і не давав "зеленим" розкрадать Чернігів Але ж Чернігів віносно небагато поруйнований - хоч і сидів під артобстрілами та бомбардуваннями більше місяця - коли ще кацапи ні бомби ні ракети з снарядами не рахували!
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10.03.2023 17:16 Відповісти
Те що Чернігів не бомбили це дійсно муйня, бомбили більше ніж в Харкові, так що пишу адекватні речі.

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30.03.2023 14:38 Відповісти
Молодець! Вмієш користуваться Інтернет От тільки я був біля дому на нижньому знімку через десять хвилин після вибуху - коли там трупи збирали і поранених в машини вантажили А навпроти готелю "Україна" (верхній знімок) ми з дружиною мобільні телефони заряджали весь березень Так що не треба мені розказувать - скільки хто кого бомбив
Сам "обляпався" - "Не треба муйню писати - ті міста де до влади прийшли слуги залишились кацапами майже не зруйнованими як на Півночі Україні, це факт. Маріупіль це місто Ахметова і опзж, так там було давно, тому місто зрівняли з землею, бо це ще конкурент Кацапії по випуску металопрокату і портовим перевезенням на Азові".
А я не писав що Чернігів не бомбили - просто порівняно з Маріуполем центр міста постраждав менше - кацапи хотіли його взять цілим - бо там вузол залізничний і мости (автомобільний та залізничний) ще цілими залишалися А це ще один шлях на Київ Розбили найсильніше передмістя Подусівку та Новоселівку з Киїнкою - бо там лінія оборони ішла І саме звідти тримали під обстрілом об"їзну дорогу з півночі на Київ - не давали кацапам спокійно техніку пересувать в бік Кєва
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30.03.2023 14:53 Відповісти
- "Не треба муйню писати - ті міста де до влади прийшли слуги залишились кацапами майже не зруйнованими як на Півночі Україні, це факт.

Дякую дядя, підтвердив мої слова.
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30.03.2023 15:09 Відповісти
"Їж - не обляпайся, "племінничку"!" Я ж тебе, "швидкодристучого", процитував!
Значить, Атрощенко, по-твоєму - це "слуга" Він буде "дуже радий" твоїй "класифікації"!
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30.03.2023 15:20 Відповісти
Інформація в ЗМІ не закрита, користуйтесь

https://kanaldim.tv/chernigiv-pislya-rosijskyh-bombarduvan-700-zagyblyh-zhyteliv-10-tysyach-vtratyly-zhytlo-foto/ Чернігів після російських бомбардувань: 700 загиблих жителів, 10 тисяч - втратили житло (ФОТО)
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30.03.2023 14:41 Відповісти
Я можу нагнуться - щоб запропонувать тобі цьомнуть мене в "міжжоп"я"! Я там ногами ходжу! І власними очима бачу!
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30.03.2023 14:57 Відповісти
залиште собі свої звички щось і десь цьомати

Щось на особисте вас дуже тягне
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30.03.2023 15:11 Відповісти
Ну не я ж тут "муйню" пишу - а ти Бо я бачив усе що творилося власними очима А ти просто читав у Інтернет
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30.03.2023 15:22 Відповісти
Чого ж, я бачу що в Харкові коїться і можу зрівняти з Черніговом і щось мені підказує, що Чернігів більше постраджав ніж Харків, бо це факт.
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30.03.2023 15:28 Відповісти
Чернігів цілий, чи ціліше Харкова ?
Про що галіма дитяча суперечка.
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30.03.2023 15:27 Відповісти
От про це я й кажу І цю суперечку затіяв саме ти Своєю "класифікацією" руйнувань міст саме з-за того хто в місті був при владі На що я тобі і вказав відразу А ти "срач" розвів та продовжив
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30.03.2023 15:37 Відповісти
І в чому проблема чи неправда, чи є симпатія до Зе цирка.
Зе влада це пркремлівська політична сила, була, є і буде, тільки наївні цього не розуміють.
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30.03.2023 15:42 Відповісти
У тебе "тимчасове затьмарення розуму"? Піди проспись - може мине Ще мене в "адепти Блазня" не вписували!
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30.03.2023 15:50 Відповісти
Не треба з хворої голови на здоровою перекладати.
Кажу ще раз - ті міста на Півночі де були підприємства Фірташа і підпорядковувалися Зе владі були цілими і не зруйнованими при наступі кацапів.
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30.03.2023 16:07 Відповісти
Фірташ - "слуга"? Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Богданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заліщицький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільщина ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8 український проросійський олігарх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C бізнесмен https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвестор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] , співвласник збанкрутілого та ліквідованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA Надра Банку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) проросійського телеканалу «Інтер» (2006-2021)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE меценат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] , голова Ради директорів https://uk.wikipedia.org/wiki/Group_DF Group DF https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] . З 18 червня 2021 року перебуває під санкціями, запровадженими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-28 [
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30.03.2023 16:15 Відповісти
Шановний Зе влада працює з агентами впливу кремля рука об руку як то кажуть, це не таємниця.
Фіврташ це газовий агент впливу кремля повязаний через газпром і інщі цікаві проекти кремля.
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30.03.2023 16:37 Відповісти
РНБО зараз у чиїх руках? Ти мені ще "поспівай" про "операцію прикриття" "Обхезався",
головою не думаючи - а зараз крутишся як в"юн!
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30.03.2023 16:40 Відповісти
Повторюю ще раз для тих хто щось не зрозумів чи не дочув - ті міста де при владі була прокремлівська Зе влада або інщі російські агенти впливу залишились цілими при вторгненні кацапів. Як що у вас проблеми з фактами, то це ващі проблеми, всього найкращого.
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30.03.2023 16:48 Відповісти
Попутного вітру! Наступного разу (перед тим, як щось писать) упевнись, що у тебе ШР, який мозок з пальцями зв"язує, не роз"єднався!
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30.03.2023 16:51 Відповісти
Вже казав - не піщіть про свої звички і бажання, це нікому не цікаво.
Бон вояж.
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30.03.2023 16:56 Відповісти
Ясно! "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!" "Валера" "перднув" - а тепер ображається, що його висміяли Молодець!
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30.03.2023 16:58 Відповісти
Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!" "перднув"

Та ви батюшка пушкін
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30.03.2023 17:00 Відповісти
Ну не все ж тобі "вумнічать" ! На відміну від тебе, я знаю ідіоматику багатьох народів (це було вірменське прислів"я) А ти її не знаєш Тільки плюваться навчився - коли з тебе, за дурість, сміються
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30.03.2023 17:12 Відповісти
Пане Богатир-так там напевне 24,7% були тих що не хотіли "поржати",а їх не відділяли.З ними як?Їх то напевне жалко?
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09.03.2023 10:43 Відповісти
безперечно.
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09.03.2023 11:21 Відповісти
Нічого нового.

Думаю майже в кожного в місті є цвинтар який за часів ссср знесли, а кістки викинули на мусор.
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08.03.2023 15:55 Відповісти
Це повний PZDC
Земля пухом загиблим Маріупольцям.
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08.03.2023 16:20 Відповісти
наприклад, охтирка - практично ціла й неушкоджена...
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08.03.2023 22:25 Відповісти
То ж якісь суки пропонують почати перемовини...
З ким, *****?
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10.08.2023 12:18 Відповісти
 
 