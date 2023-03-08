У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко. ФОТО

Намагаючись приховати свої злочини, рашисти знесли в окупованому Маріуполі чергову багатоповерхівку. У її підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка.

"Вулиця Новоросійська 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше - в будівельне сміття. Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - йдеться в повідомленні.

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