14 260 50
У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко. ФОТО
Намагаючись приховати свої злочини, рашисти знесли в окупованому Маріуполі чергову багатоповерхівку. У її підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка.
"Вулиця Новоросійська 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше - в будівельне сміття. Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 shokolad
показати весь коментар08.03.2023 13:05 Відповісти Посилання
+16 Чайка Київ
показати весь коментар08.03.2023 13:13 Відповісти Посилання
+11 neverlok lok
показати весь коментар08.03.2023 13:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На месте рашистов я бы давно от тел избавился...
А Мариуполь теперь вообще можно сносить весь... Это уже не город, а памятник.
Зараз по-перше, вже нічого не каже про те, яка раїся гарна.
По-друге, він сам багато чого переосмислив в поглядах. І сам в свою чергу розругався зі своїми родичами-росіянами, бо вони ще більші дятли.
Короче, зараз він бандеровець-початківець.
Думаю, такий він не один - думаю, багато хто з нашої вати щось докумекав.
Є в нашого населення проблема - воно не розбирається в політиці, але не треба через це перекладати вину із росіян на їх жертву - українців.
Сам "обляпався" - "Не треба муйню писати - ті міста де до влади прийшли слуги залишились кацапами майже не зруйнованими як на Півночі Україні, це факт. Маріупіль це місто Ахметова і опзж, так там було давно, тому місто зрівняли з землею, бо це ще конкурент Кацапії по випуску металопрокату і портовим перевезенням на Азові".
А я не писав що Чернігів не бомбили - просто порівняно з Маріуполем центр міста постраждав менше - кацапи хотіли його взять цілим - бо там вузол залізничний і мости (автомобільний та залізничний) ще цілими залишалися А це ще один шлях на Київ Розбили найсильніше передмістя Подусівку та Новоселівку з Киїнкою - бо там лінія оборони ішла І саме звідти тримали під обстрілом об"їзну дорогу з півночі на Київ - не давали кацапам спокійно техніку пересувать в бік Кєва
Дякую дядя, підтвердив мої слова.
Значить, Атрощенко, по-твоєму - це "слуга" Він буде "дуже радий" твоїй "класифікації"!
https://kanaldim.tv/chernigiv-pislya-rosijskyh-bombarduvan-700-zagyblyh-zhyteliv-10-tysyach-vtratyly-zhytlo-foto/ Чернігів після російських бомбардувань: 700 загиблих жителів, 10 тисяч - втратили житло (ФОТО)
Щось на особисте вас дуже тягне
Про що галіма дитяча суперечка.
Зе влада це пркремлівська політична сила, була, є і буде, тільки наївні цього не розуміють.
Кажу ще раз - ті міста на Півночі де були підприємства Фірташа і підпорядковувалися Зе владі були цілими і не зруйнованими при наступі кацапів.
Фіврташ це газовий агент впливу кремля повязаний через газпром і інщі цікаві проекти кремля.
головою не думаючи - а зараз крутишся як в"юн!
Бон вояж.
Та ви батюшка пушкін
Думаю майже в кожного в місті є цвинтар який за часів ссср знесли, а кістки викинули на мусор.
Земля пухом загиблим Маріупольцям.
З ким, *****?