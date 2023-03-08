СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

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Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

▪️ комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;

▪️ банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

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Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.













