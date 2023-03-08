УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6506 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 655 86

СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж

сбу

Кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають мобілізації

Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:
▪️ комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
▪️ банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Також читайте: Мобілізаційний план, оголошений на початку воєнного стану, ще не завершений, - Резніков

Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 01
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 02
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 03
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 04
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 05
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 06
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації 07

Автор: 

СБУ (12969) мобілізація (3117) ЗСУ (7666) Telegram (285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Пост же не о телеграме. Пост о том, что оказывается написать "ребята, на проспекте за углом раздают повестки" - криминал, ТЦК==ЗСУ, а СБУ как всегда молодцы, ликвидировали опаснейшую угрозу государству и вооруженным силам.
показати весь коментар
08.03.2023 15:14 Відповісти
+23
Тобто ділитися інфою де роздають повістки - це кримінал на 10 років? Шось не туди ми звернули...
показати весь коментар
08.03.2023 15:29 Відповісти
+19
А якщо десь виникне канал "Куди не треба ходити, щоб не отримати по голові", його теж треба закрити? Методи роботи цих так званих "тцк-шників" порою не дуже відрізняються від методів гопоти.
показати весь коментар
08.03.2023 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Телеграм загалом це кацапська помийка. Ви не знайдете там жодного американського чи європейського каналу, не знайдете там англомовних чатів із англомовними чи іспаномовними користувачами. Це суто російсько-індійська помийка під патронатом ФСБ.
показати весь коментар
08.03.2023 15:07 Відповісти
Пост же не о телеграме. Пост о том, что оказывается написать "ребята, на проспекте за углом раздают повестки" - криминал, ТЦК==ЗСУ, а СБУ как всегда молодцы, ликвидировали опаснейшую угрозу государству и вооруженным силам.
показати весь коментар
08.03.2023 15:14 Відповісти
Я ж написав "загалом". Стаття ж про конкретні прояви.
показати весь коментар
08.03.2023 15:22 Відповісти
І це не "про аказивается напейсать" а про створення агрегатору інформаціі із мережею агентів. Ця інформація не потрібна українцю, який не є злочинцем - ухилянтом.
показати весь коментар
08.03.2023 15:26 Відповісти
чмоня, а що це за кастомна сегрегація?))) хто тобі такі права надав, бот-балабол??)
показати весь коментар
08.03.2023 17:26 Відповісти
А інформація про незаконні дії держорганів також нікому не потрібна? Її на вашу думку оприлюднювати не потрібно?
показати весь коментар
08.03.2023 18:09 Відповісти
и что?
ютуб тоже. перестанешь ютуб смотреть?
в ютубе есть теневой бан. накруты просмотров лайков. и очень много зетанутых каналов. и ботов. которые искажают картину
показати весь коментар
08.03.2023 15:25 Відповісти
Нічого, справа не у наявністі ботів, а у відсутністі цивілізованого світу у москальскому телеграмі.
показати весь коментар
08.03.2023 15:28 Відповісти

я где на цензоре читал что 60% Украинцев доверяют инфе из телег каналов))
показати весь коментар
08.03.2023 16:23 Відповісти
Шановний, а ви так жваво виправдовуєте, складається враження що ви або бот або пришелепкувата бабця. Наскільки зрозуміло по кількості ваших коментарів то вільного часу у вас навіть дуже багато, країну чому не захищаєте, якщо такий крутий патріот? До речі завдяки таким як ви у свій час ввели розстрільну трійцю тим паче доводжу до вашого відома тг заборонений для використання тільки в деяких родах військ зсу, і на протиправну діяльність тцк чому протидія уже протизаконна, через таких як ви шановний нашу країну тільки заочно (напоказ) асоціюють з демократією.
показати весь коментар
08.03.2023 16:07 Відповісти
ботяра, очень аргументировано чешешь!))))) ты врешь банально))) и руки не из плечей у тебя, бот?!)
показати весь коментар
08.03.2023 16:33 Відповісти
Ви не знайдете там жодного американського чи європейського каналу, не знайдете там англомовних чатів із англомовними чи іспаномовними користувачами.
Да ну?А це тоді що? https://t.me/JustDudeChannel
показати весь коментар
08.03.2023 20:30 Відповісти
у контрозвідку їх-в них вже й досвід є
показати весь коментар
08.03.2023 15:07 Відповісти
Є прекрасний досвід, набутий кров"ю як мобілізувати суспільство Жиди. Де немає обраних, заброньованих всі міністри в 73 пішли на фронт, двоє загинуло. Для Успішної мобілізації потрібно одне - справедливість.
показати весь коментар
08.03.2023 15:12 Відповісти
Вме одно знайдеться чим обгрунтувати своє бажання уникнути мобілізації. Хоча я тільки за щоб усі чиновники які мають бронь служили.
показати весь коментар
08.03.2023 15:16 Відповісти
Набуя я взагалі повинен щось "обгрунтовувати"? Та ще й перед ким, перед тобою?
Моє життя, як хочу, так ним і розпоряджаюсь.
показати весь коментар
08.03.2023 15:38 Відповісти
Так навіщо тоді обгрунтовуєш в коментарях нижче? Ссилаєшся на відсутність реклами( яка насправді була і є)? Щось ти буйний трішки, оце твоє" набуя" це що таке сцикливе прикриття матюків?
показати весь коментар
08.03.2023 16:31 Відповісти
То може вже пора на законодавчому рівні врегулювати процедуру вручення повістки у ''воєнний час''! Щоб не було скандалів , та порушень-перевищень повноважень!
показати весь коментар
08.03.2023 15:14 Відповісти
Вона і так врегульована на законодавчому рівні. Епізоди порушень тому і називаються порушеннями, бо суперечать цьому законодавчому регулюванню.
показати весь коментар
08.03.2023 15:43 Відповісти
ботяра, так ЗАКОНОМ, а не "постановой КБ")) ботяра, продолжай позоритбся дальше))
показати весь коментар
08.03.2023 16:34 Відповісти
А законодавча процедура передбачає викрадення громадян чи вписування неуповноваженими особами нових даних в документ, який не передбачає виправлень?
показати весь коментар
08.03.2023 18:13 Відповісти
"яка перевищила 400 тис. підписників " --- ось вам і патріоти, і це тільки ті хто підписався,а ще скільки таких є по всій Україні
показати весь коментар
08.03.2023 15:17 Відповісти
можливо це тому, що воювати повинні навчені та озброєні патріоти-професіонали, що свідомо зробили свій вибір
показати весь коментар
08.03.2023 15:24 Відповісти
Не в цій війні.
показати весь коментар
08.03.2023 15:31 Відповісти
Війна завжди однакова.
Де реклама збройний сил та військової служби?
Я вже не питаю, де вона була всі передвоєнні роки, але ж бляха, вже рік війни пройшов, а людей тупо ловлять та женуть на забій як скот.
А потім "ай-ай-ай, 400 тис. підписників-зрадників!"
показати весь коментар
08.03.2023 15:36 Відповісти
Реклама есть - радио в ФМ диапазоне, Харьков, регулярно слышу
показати весь коментар
08.03.2023 15:43 Відповісти
*****, надо посчитать, сколько лет назад я вообще где-нибудь слышал радио. Так то я его вообще в жизни не слушал.
Та и не слушают радива те, кто на остановках стоят, как ниже лишенец пишет, разве шо в маршрутке какой-нить шансон.
показати весь коментар
08.03.2023 15:46 Відповісти
"Де реклама збройний сил та військової служби?" --- для того щоб розуміти що доля країни зараз висить на волосині тобі реклама збройних сил потрібна? Може тебе ще хлібом сіллю запрошувати,щоб ти йшов захищати свою ж сімю в першу чергу? А потім у нас ще говорят що у нас патріотична країна, у нас ось таких індивідуумів котрі шукают причину лиш би сидіти і дальше вдома на дивані поки 20 річні пацани штабелями гинуть на фронті пів країни.
показати весь коментар
08.03.2023 15:53 Відповісти
навечні озброєні патроти-професіонали закінчуються,а особливо у війні яка йде зараз яка є найбільшою у Європі після 2 світової війни, де за сутки по наших позиціях випускається близько 20 тисяч снарядів, і від цього втрати величезні, якщо не добирати через мобілізацію то хто воювати буде, бойові комарі чи голуби?
показати весь коментар
08.03.2023 15:50 Відповісти
Навчені-озброєні патріоти професіонали ще в основному не починалися Андрію, не треба брехати. Бо у нас не було повноцінної професійної армії. Бо минулі керманичі, окрім Порошенко, розкрадали та розвалювали армію, обманюючи нарід лицемірним миролюбством. І тепер продовжують красти до речі з одного боку, а з іншого намагаються якось виїхати на патріотизмі свідомої частини народу та допомозі Заходу.
показати весь коментар
08.03.2023 17:52 Відповісти
А що тут дивного? Це в пропагандистському кіно у разі війни всі в єдиному патріотичному пориві стають на захист країни. В реальності справжніх патріотів, які готові йти на реальні жертви заради своєї країни, не так вже й багато (особливо в країнах, де не займаються патріотичним вихованням).
показати весь коментар
08.03.2023 15:46 Відповісти
"патріотизм-останній прихисток негідників"(С.Джонсон)..про який патріотизм може бути мова,коли в державі таке бл..дство твориться під час війни...коли харя другана в телевізор не влазить,а на війні гине простий дядько з Волині..і таких прикладів безліч..
показати весь коментар
08.03.2023 19:07 Відповісти
браво фсбУ!!!! вони би так своіх кротів, зрадників і корегувальників ловили!!!!! а цього разу обшук теж в шкарпеточках був, чи - "нє тот центыр тяжєсті"????
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
Нещодавно журналісти перевіряли, як працюють такі канали, просто скинувши назву вулиці, де нібито роздають повістки і там за секунди це опублікували неперевірену інфу. Пацани просікли, як швидко розкрутити канали та трохи на цьому підзаробити. Тепер матимуть проблеми.
показати весь коментар
08.03.2023 15:24 Відповісти
Взагалі-то у мене по місту гасають табуни дорогих авто і за кермом не жінки. Куди вони цілими днями гасають - не можу зрозуміти. Чи то праця така є? Якщо так потрібні бійці - ось вам, один патруль наловить за день батальйон.
показати весь коментар
08.03.2023 15:25 Відповісти
що попередня влада була імпотентною в цьом плані що ця геть зрадницько-оманська. Розмні люди кажуть, що цю війну перетворюють в ато-2 ну і завдяки сраним телемарафонам і іншим оптимістичним підспівувачам.
показати весь коментар
08.03.2023 15:30 Відповісти
Зрозуміло - заздрісний ніщєброд. "Дороге авто" - це вже як маркер такої ось худоби.
Живуть люди, працюють, а не так як ти - на проперженому дивані сидиш слюні пускаєш.
Тай зазвичай для таких "дороге авто" починається десь з 15 тисяч, а по факту відро відром.
показати весь коментар
08.03.2023 15:31 Відповісти
Якщо у хлопця на зупинці все в порядку із військовим квитком - ніхто його не відловлюватиме. Якщо ти ухилянт і квитка нема, або є із спеціальністю, на який є попит - то чому б і не прокатитись до тцк?
показати весь коментар
08.03.2023 15:41 Відповісти
ботяра, а титак смішно копійки відпрацьовуєш)))) півень, давай активніше вилизуй ТЦК дупу)
показати весь коментар
08.03.2023 16:15 Відповісти
Перевіряти чи у хлопця на зупинці все в порядку з документами має право уповноважена особа, за наявності відповідних правових передумов, а не всі в кого таке бажання спонтанно виникне.
показати весь коментар
08.03.2023 18:17 Відповісти
А ти не стій, як худоба, стій із військовим квитком, в якому прописаний військомат міста, на зупинці якого ти стоїш.
показати весь коментар
08.03.2023 15:45 Відповісти
Я непридатний.
показати весь коментар
08.03.2023 15:59 Відповісти
І за скільки купив непридатність "багатій"?
показати весь коментар
08.03.2023 16:14 Відповісти
Я тобі наврядше зможу порахувати, скільки я витратив на пиво за все життя, через яке в мене цироз.
показати весь коментар
08.03.2023 16:16 Відповісти
Та ні, скільки витратив на підробку довідки, що ти непридатний, ухилянт?
показати весь коментар
08.03.2023 16:20 Відповісти
Знаєш, буває так - хвороба є, а довідки немає?
Точніше, десь є стара довідка, коли ще не все так погано було.
А в тцк я манав йти, ці лєпіли зараз хіба що безногих придатними не роблять.
показати весь коментар
08.03.2023 16:28 Відповісти
А якщо десь виникне канал "Куди не треба ходити, щоб не отримати по голові", його теж треба закрити? Методи роботи цих так званих "тцк-шників" порою не дуже відрізняються від методів гопоти.
показати весь коментар
08.03.2023 15:27 Відповісти
Нефік інформацію про дії ЗСУ/ТЦК під час війни збирати.
показати весь коментар
08.03.2023 15:48 Відповісти
Нефік шаройобитися де попало та людей терирозувати.
показати весь коментар
08.03.2023 15:51 Відповісти
І нема в ТЦК ніяких ЗСУ, братів-дегенератів Шонія забув?
Хто завгодно може купити однострій та робити що душі заманеться.
показати весь коментар
08.03.2023 15:52 Відповісти
Доведено лисим довбойобом Шевченко та Мертвечуком.
показати весь коментар
08.03.2023 15:53 Відповісти
а шо ти таке, щоб класифікувати ці дії?))) бот, голос!)
показати весь коментар
08.03.2023 16:17 Відповісти
ботяра, а яким ЗАКОНОМ оформлено ТЦК?))) гавкай голосніше, ботику!
показати весь коментар
08.03.2023 16:21 Відповісти
Тобто ділитися інфою де роздають повістки - це кримінал на 10 років? Шось не туди ми звернули...
показати весь коментар
08.03.2023 15:29 Відповісти
Вже 4 роки як не туди.
показати весь коментар
08.03.2023 15:33 Відповісти
можна подумати до цього ми йшли туди
показати весь коментар
08.03.2023 15:38 Відповісти
По-перше, вони збирали цю інфу за допомогою агентурної мережі підписників , це вже можна кваліфикувати, як шпигунство. По-друге - а нащо ділитися беззмістовною для вас інформацією? Чи може ви ухилянт і ця інформація для вас критична?
показати весь коментар
08.03.2023 15:38 Відповісти
ботяра, та що ти таке огидне?!))) ти тут сериш прям аж почервонів))
показати весь коментар
08.03.2023 16:20 Відповісти
То за вашої логікою, підписники будь-якого каналу, де вказують про якісь події є агентурною мережею.
Змістовнісиь чи беззмістовніст інформації визначають самі підписники.
Який нормативно-правовий акт України визначає, що особа не може бути підписником телеграм каналу та отримувати інформацію про незаконні дії працівників ТЦК?
показати весь коментар
08.03.2023 17:53 Відповісти
По-друге, Berrimor Cute, ви читали, що передбачає диспозиція статті ККУ, яка передбачає відповідальність за шпигунство? Чи це ваше вільне трактування цієї норми?
показати весь коментар
08.03.2023 18:06 Відповісти
Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 12 років за ґратами Джерело:

СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Джерело:

Бойовику, що вбивав українців світить 12 років.

Засновникам телеграм каналів -- 10.

Чому так мало реальному вбивці, і чому так багато блогерам?
показати весь коментар
08.03.2023 15:37 Відповісти
Залякати. Щоб іншим не кортіло таким займатись
показати весь коментар
08.03.2023 16:18 Відповісти
Сини Данілова також ухилянти? Напевно ні, ухилянти це ті хто чати читав. За то що ТЦК людей викрадає з вулиці, так їм в найгіршому випадку дисциплінарне покарання, а адміну чату 10 років
показати весь коментар
08.03.2023 16:02 Відповісти
ось так трактують закон "рибаки в пікселі"))) з них 95% навіть на нулі жодного разу не були. це все родичі чиїсь, котрі дуже не бажають самі на війну.
показати весь коментар
08.03.2023 16:18 Відповісти
Це називається "закручування гайок по повній". Ми точно вільна країна, яка бореться за всі можливі свободи цивілізованого суспільства? Чи ж скочуємося до рівня рашки?
показати весь коментар
08.03.2023 16:16 Відповісти
Зупинку рашка пропускаємо, і одразу до кінечної - Народно-Демократична Республіка
показати весь коментар
08.03.2023 23:52 Відповісти
Вже вкотре переконуюсь, що весь трешак який пишуть про рф у нас в новинах (вилавлювання на вулицях, пакування у мiкробуси, всi здоровi на ВЛК, безлiч тупих наказiв), потiм через певний час так само у нас виникає. За логiкою далi слiд очiкувати роздачу в лiкарнях...
показати весь коментар
08.03.2023 16:32 Відповісти
Щось мені підказує, що наступним кроком буде закон об "інагентах", як у рашці та Грузії.
показати весь коментар
08.03.2023 16:33 Відповісти
Давайте ещё силовика в президенты и счастье будет по полной.
показати весь коментар
08.03.2023 16:44 Відповісти
Саме так зелені тварі все просрали, спочатку від черг у військоматів, і зараз, коли всі ховаються. Тому що зеленим тварям все мало красти, треба ще, і ще і ще.
показати весь коментар
08.03.2023 16:50 Відповісти
ооооо!!! приповзли нарешті порохоботи!))) тут вже весь цензор під порохоботами)
показати весь коментар
08.03.2023 17:28 Відповісти
Краще бути порохоботом, ніж зеленським лайном.
показати весь коментар
08.03.2023 23:09 Відповісти
добро пожаловать в рсфср с нквдэшниками и воронками
показати весь коментар
08.03.2023 17:41 Відповісти
Тобто, спроби викрадення громадян працівниками ТЦК не є кримінально караним діянням, за що вказані особини жодної відповідальності не несуть, як і в більшості випадків, грубе порушення Закону працівниками ТЦК, що регламентує порядок вручення повісток.
Але інформування про протиправні дії працівників ТЦК є протидією законній діяльності??
Бо власне "законна" діяльність ТЦК не передбачає виписування неуповноваженими особам в заздалегідь заповнені бланки нових даних, як і не передбачає спроби викрадення громадян.
Правова аргументація, як завжди на висоті.
На Закон як завжди наклали з 10 поверху.
показати весь коментар
08.03.2023 17:48 Відповісти
та тут і не пахне правом)))) чинуші на закон клали, а людей ганяють)) нічого не змінюється.
показати весь коментар
08.03.2023 17:49 Відповісти
Це 100%. З таким ходом подій, коли право є інструментом, а не головним принципом, який необхідно дотримуватись, демократична держава буде далекою, недосяжною ілюзією.
показати весь коментар
08.03.2023 17:59 Відповісти
Громадяни завважають будувати Гулаг та сталінській режим
показати весь коментар
08.03.2023 18:47 Відповісти
Може чучхе?
показати весь коментар
08.03.2023 23:53 Відповісти
- Конституція України. Стаття 19 - Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
- Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 - жодної згадки про наявність у ТЦК та СП повноважень роздавати повістки на вулицях, перевіряти документи та затримувати осіб.
- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 173 - Дрібне ***********, тобто... чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують...спокій громадян.
- Конституція України. Стаття 55 - Кожен має право будь-якими... засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Стаття 34 - Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію... на свій вибір.
- Закон України "Про службу безпеки України". Стаття 2 - На Службу безпеки України покладається... захист... прав громадян від... посягань з боку окремих організацій, груп та осіб...

Тож виникає питання, як дії громадян, що повністю вкладаються у вимоги Конституції України можуть перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а невиконання представниками цих формувань та дія всупереч Конституції і законам може визнаватися "законною діяльністю"? І чи саме тих, хто перешкоджає законній діяльності затримала СБУ?
показати весь коментар
09.03.2023 03:49 Відповісти
Добрий день. Канали зачинили я думаю тому що на цьому вони почали будувати бізнес + перешкоджання роботі військових. Якби хтось зустрівся з друзями чи знайомими і поділився тим що бачив де видають повістки то це одне. Але коли судячи з кількості підписників цим ділиться приблизно 400тис людей це вже інша справа і тому втрутилось СБУ. А коли стоїть акцентом на " дайте грошей і ми вам допоможемо уникнути вручення повістки" то для цього безліч є варіантів як це розглянути з боку закону. Давайте ще створим канали з розміщення ППО і скажем що ми маємо право розповсюджувати інфу про це і ділитись на всю країни а коли візьмуть за м'яке місце кричати на весь світ що несправедливо чіпають . Що незрозуміло в тому коли всім пояснюю не перешкоджати роботі військовим ? Я сумніваюсь що ті хто лазять по новинам " не знають" про таке прохання і свідомо йдуть на порушення а потім кричать що я не знав. Я до всіх порушень ще б долучив зумисне порушеня законів. З максимальним терміном покарання.
показати весь коментар
22.03.2023 18:46 Відповісти
 
 