СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.
Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.
Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.
У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.
Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:
▪️ комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
▪️ банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.
Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
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ютуб тоже. перестанешь ютуб смотреть?
в ютубе есть теневой бан. накруты просмотров лайков. и очень много зетанутых каналов. и ботов. которые искажают картину
я где на цензоре читал что 60% Украинцев доверяют инфе из телег каналов))
Да ну?А це тоді що? https://t.me/JustDudeChannel
Моє життя, як хочу, так ним і розпоряджаюсь.
Де реклама збройний сил та військової служби?
Я вже не питаю, де вона була всі передвоєнні роки, але ж бляха, вже рік війни пройшов, а людей тупо ловлять та женуть на забій як скот.
А потім "ай-ай-ай, 400 тис. підписників-зрадників!"
Та и не слушают радива те, кто на остановках стоят, как ниже лишенец пишет, разве шо в маршрутке какой-нить шансон.
Живуть люди, працюють, а не так як ти - на проперженому дивані сидиш слюні пускаєш.
Тай зазвичай для таких "дороге авто" починається десь з 15 тисяч, а по факту відро відром.
Точніше, десь є стара довідка, коли ще не все так погано було.
А в тцк я манав йти, ці лєпіли зараз хіба що безногих придатними не роблять.
Хто завгодно може купити однострій та робити що душі заманеться.
Змістовнісиь чи беззмістовніст інформації визначають самі підписники.
Який нормативно-правовий акт України визначає, що особа не може бути підписником телеграм каналу та отримувати інформацію про незаконні дії працівників ТЦК?
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Джерело:
Бойовику, що вбивав українців світить 12 років.
Засновникам телеграм каналів -- 10.
Чому так мало реальному вбивці, і чому так багато блогерам?
Але інформування про протиправні дії працівників ТЦК є протидією законній діяльності??
Бо власне "законна" діяльність ТЦК не передбачає виписування неуповноваженими особам в заздалегідь заповнені бланки нових даних, як і не передбачає спроби викрадення громадян.
Правова аргументація, як завжди на висоті.
На Закон як завжди наклали з 10 поверху.
- Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 - жодної згадки про наявність у ТЦК та СП повноважень роздавати повістки на вулицях, перевіряти документи та затримувати осіб.
- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 173 - Дрібне ***********, тобто... чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують...спокій громадян.
- Конституція України. Стаття 55 - Кожен має право будь-якими... засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Стаття 34 - Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію... на свій вибір.
- Закон України "Про службу безпеки України". Стаття 2 - На Службу безпеки України покладається... захист... прав громадян від... посягань з боку окремих організацій, груп та осіб...
Тож виникає питання, як дії громадян, що повністю вкладаються у вимоги Конституції України можуть перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а невиконання представниками цих формувань та дія всупереч Конституції і законам може визнаватися "законною діяльністю"? І чи саме тих, хто перешкоджає законній діяльності затримала СБУ?