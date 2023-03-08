Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам на фронті потрібні рації, тепловізори та приціли.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Люди, на фронті тривають жахливі, кровопролитні бої. Кожного дня гинуть найкращі воїни ЗСУ. Потрібна допомога нашим воїнам.
Рації Моторола та тепловізори чекали майже місяць, нарешті прийшла поставка. Треба викупити 12 рацій, рахунок на 325 тис. грн. Два тепловізори - 140 тис. Чотири приціли - 107 тис. грн
Треба допомогати, бо дрони, тепліки та інше рятують життя нашим воїнам, зрозумійте це! Кожна гривня, репост, це величезна допомога. Вчора викупила квадрокоптери Мавік 3 Комбо - 231 тис., приціл - 23 тис. та ліки - 17 тис.", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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