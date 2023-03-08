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Новини Фото Війна
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Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на фронті потрібні рації, тепловізори та приціли.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, на фронті тривають жахливі, кровопролитні бої. Кожного дня гинуть найкращі воїни ЗСУ. Потрібна допомога нашим воїнам.

Рації Моторола та тепловізори чекали майже місяць, нарешті прийшла поставка. Треба викупити 12 рацій, рахунок на 325 тис. грн. Два тепловізори - 140 тис. Чотири приціли - 107 тис. грн

Треба допомогати, бо дрони, тепліки та інше рятують життя нашим воїнам, зрозумійте це! Кожна гривня, репост, це величезна допомога. Вчора викупила квадрокоптери Мавік 3 Комбо - 231 тис., приціл - 23 тис. та ліки - 17 тис.", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 01
Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 02
Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 03
Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 04
Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 05
Воїнам на передовій треба 12 рацій, 2 тепловізори та 4 приціли, вони рятують життя військовим, - волонтерка Юсупова 06

Автор: 

допомога (8446) волонтери (1339) ЗСУ (7666) Юсупова Наталія (198)


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Топ коментарі
+11
Донатил. Доначу. И буду донатить на сколько з/п позволяет
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08.03.2023 16:21 Відповісти
+5
А що робить МО, якщо волонтерка Юсупова постійно просить про допомогу🤔 Може їй варто піти на роботу в МО та очолити який-небудь департамент матеріально-технічного забезпечення чи як 🤔
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08.03.2023 16:13 Відповісти
+5
Яйця по 17грн, фляги по 8 долярів-оце робота МО. Все інше де не можна ''урвати'' їх не цікавить!
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08.03.2023 16:23 Відповісти
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А що робить МО, якщо волонтерка Юсупова постійно просить про допомогу🤔 Може їй варто піти на роботу в МО та очолити який-небудь департамент матеріально-технічного забезпечення чи як 🤔
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08.03.2023 16:13 Відповісти
Яйця по 17грн, фляги по 8 долярів-оце робота МО. Все інше де не можна ''урвати'' їх не цікавить!
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08.03.2023 16:23 Відповісти
і зекономлені 100 лярдів про які, як писав цензор, відзвітував міністр оборони...
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08.03.2023 18:04 Відповісти
+++
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Донатил. Доначу. И буду донатить на сколько з/п позволяет
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08.03.2023 16:21 Відповісти
Дай Боже тобі, побільше грошей і, головне, здоров'я , буде здоров'я,- гроші заробиш 🤗
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08.03.2023 16:25 Відповісти
+
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08.03.2023 16:28 Відповісти
+
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08.03.2023 16:49 Відповісти
Закрыли волонтеров по полному тарифу...теперь все поставки только через дЕрмака и Татарова...
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08.03.2023 17:00 Відповісти
+500 грн
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08.03.2023 17:31 Відповісти
+
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08.03.2023 18:03 Відповісти
Мое мнение - ЭТО мы виноваты !!! 73 % выбрали себе такое счастье ( как всегда ) МО покупает золотые яйца , а на прицелы денег не хватает !!! И все ЗАШИБИСЬ - все при погонах !!!
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08.03.2023 18:27 Відповісти
Не владею инфо, но выглядит странно. Многочисленные фонды, сборы. Почему она туда не пойдёт и не расскажет, что ей отказали? Пиарят Юсупову? Вроде нет смысла. Не понимаю эту тему с этим человеком, но ни в коем случае не хочу очернить её.
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08.03.2023 21:33 Відповісти
+500
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08.03.2023 21:40 Відповісти
+2000
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09.03.2023 13:58 Відповісти
Це є тільки на один підрозділ. Тепер порахуйте скільки підрозділів є.. до цього списку можна додати ще акумулятори до рацій, цих дронів, станції EcoFlow, генератори, starlink, зовнішні антени до цих дронів, системи керування, моноокуляри, приціли з нічним та тепловізійним баченням і сума відразу вилетить в 5-6 разів більша. Багато з цього хлопці купують за свій кошт щоб зберегти життя собі і побратиму.
І все що використовується в повсякденному житті. Багато втрачають на позиціях.
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09.03.2023 15:37 Відповісти
 
 