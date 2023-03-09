Окупанти минулої доби обстріляли низку населених пунктів Донеччини: пошкоджено житлові будинки, 2 людини загинули, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни продовжили масований обстріл населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Під російським обстрілом опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка, Соледарська та Торецькі громади.

"1 людина поранена у Бахмуті, відомо про щонайменше 3 пошкоджені будинки - місто фактично зруйновано вщент. У Часовому Яру є влучання по території підприємства та у житловий квартал — пошкоджено будинок, без жертв", - розповів Кириленко.

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Російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів на Лисичанському напрямку. У Званівській громаді пошкоджено 7 житлових будинків. 9 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили 2 людей на Донеччині, поранили ще 4", - додав Кириленко.









