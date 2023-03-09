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Новини Фото Війна
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Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній масований обстріл України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.
На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.

Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.

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Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 01
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 02
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 03
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 04
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 05
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 06
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 07
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 08
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 09
Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики 10

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234)


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Топ коментарі
+17
Коли ж ти курва, визнаєш, що це твоя провина? Твоя і тієї дерьмаківської шобли, яку ти привів. Це - наслідки вашого "відвести війська", просто пєрєстать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "ми могли б вдвічі збільшити армія, але як тоді будувати дороги", "західні ЗМІ нагнєтають", "Байден хуже скабєєвой", "готуємось до травневих шашликів" і ще багато чого!

Нажерлися шашликів під мівіну? Не вдавило?
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09.03.2023 10:31 Відповісти
+13
Коли ми вже дочекаємось таких фото з бєлгородсько, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:23 Відповісти
+13
А уявіть, аби кремль погодився на капітуляцію ЗЕ навесні 2022:
- Крим з Донбасом за дужками на 15 (!) років,
- нейтралітет без НАТО
- слуги змінили б Конституцію,
- санкції з рф зняли би,
- ніяких репарацій
- очікування чергової агресії та повної окупації.
Це все пропонував зеленський.
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09.03.2023 10:28 Відповісти
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Коли ми вже дочекаємось таких фото з бєлгородсько, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:23 Відповісти
скоро, претула зі стерененком починають сотий збір))
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09.03.2023 10:25 Відповісти
Пора давно пора і нам наносити по території агресора жалюгідні удари по їх інфраструктурі.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
когда ты нарожаешь таких же ракет какими бьют кацапы
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09.03.2023 13:15 Відповісти
А чого я іх должьєн рАжать?
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09.03.2023 14:36 Відповісти
Коли ми вже дочекаємось таких фото з московської, ростовської, бєлгородської, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:26 Відповісти
Не пишуть скотиняки - шо ж ти, ****, міни зняв? Відволікають.
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09.03.2023 10:39 Відповісти
А уявіть, аби кремль погодився на капітуляцію ЗЕ навесні 2022:
- Крим з Донбасом за дужками на 15 (!) років,
- нейтралітет без НАТО
- слуги змінили б Конституцію,
- санкції з рф зняли би,
- ніяких репарацій
- очікування чергової агресії та повної окупації.
Це все пропонував зеленський.
показати весь коментар
09.03.2023 10:28 Відповісти
Нажаль пам'ятають тільки про мінські домовленості.
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09.03.2023 20:15 Відповісти
Коли ж ти курва, визнаєш, що це твоя провина? Твоя і тієї дерьмаківської шобли, яку ти привів. Це - наслідки вашого "відвести війська", просто пєрєстать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "ми могли б вдвічі збільшити армія, але як тоді будувати дороги", "західні ЗМІ нагнєтають", "Байден хуже скабєєвой", "готуємось до травневих шашликів" і ще багато чого!

Нажерлися шашликів під мівіну? Не вдавило?
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09.03.2023 10:31 Відповісти
Ніколи ця гнида не визнає. Тільки як з чаушеску.
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09.03.2023 10:34 Відповісти
Чаушеску до кінця не розумів, що сталося, бо його ж так любили...
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09.03.2023 12:16 Відповісти
А у відповідь ''чергове гундосіння''!
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09.03.2023 10:31 Відповісти
Це його основна роль
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09.03.2023 10:35 Відповісти
Відповідь проста і єдино вірна. Бог сказав ОКО ЗА ОКО.
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09.03.2023 10:33 Відповісти
Чому твій завгосп вчора обговорював оборону Бахмута з Салліваном і Мілі? А ти де був, сидів на горшку?
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09.03.2023 10:36 Відповісти
Мабуть знову обдовбалося. Та і хто він такий? дЄрмак все порішає, заодно і в мацкву передасть те, що порішали.
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09.03.2023 12:19 Відповісти
Воно сиділо в бункері і балділо.
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09.03.2023 12:22 Відповісти
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09.03.2023 10:43 Відповісти
Сьогодні у Тараса Григоровича День народження - кацапи решили нагадити
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09.03.2023 10:45 Відповісти
Год войны, где собственное массовое производство своих , пусть примитивных , но своих дронов типа ШАХЕД? Мы что тупее иранцев , которые заканчивали наш КПИ? Нужно не болтовней президенту заниматься , а контролем и созданием всех условий для производства и наращивание своего , пусть самого простого оружия.
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09.03.2023 10:44 Відповісти
Поки ми почнемо власне виробництво і ворожі Шахеди вже закінчаться. Все менше і менше їх випускають
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09.03.2023 11:01 Відповісти
Краще б він робив кар'єру коментатора новин на Г+Г.
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09.03.2023 10:45 Відповісти
жалюгідною, примітивна зе-лупо, була твоя тактика, починаю з 19 року: не закуповувати ********** для війська, припинити ракетні програми, штрафувати вояків за відкриття вогню по кацапах, преміювати вояків за НЕ відкриття вогню по кацапах, тримати на посаді демченка, зірвати операцію по захопленню вагнерівців, а потім рік брехати, що це не ти, розмінувати чонгар й вихвалятися цим... гадаю, досить. а зараз, зелене мудило, ми з твоїми недалекими виборцями просто жеремо й давимося юшкою, яку ти, зелений непотріб, зі своїм дєрьмачилом, зварганило...
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09.03.2023 10:48 Відповісти
Краще б в тебе була така " жалюгідна тактика", відносно ПаРаші, сопля зелена. Ти за рік війни, падлюка, не відповів на ракетний террор ні разу! Соплі зелені - вони й є зелені соплі.
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09.03.2023 10:58 Відповісти
Це прилетіли подарунки на 8 березня всім тим хто далі продовжує тримати на плаву і святкувати разом з русньою це совкове свято.
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09.03.2023 11:03 Відповісти
когда будут реальные наказания информаторам и корректировщикам ?
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09.03.2023 11:12 Відповісти
Расіяне тоже люди ,ани не нападут(с) Що значить Повертається ....під@ри коZломорді ,нікуди не уходили з 2014 р.

Боневтік забув мабуть
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09.03.2023 11:14 Відповісти
Жалюгідний хайпожер ти, Вова.
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09.03.2023 11:35 Відповісти
Та ні#уя собі жалюгідна тактика Це ти, гівно зелене, жалюгідний - "кручу-верчу, запутать хачу"
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09.03.2023 11:38 Відповісти
Дії пуйла та його орків то наслідки політики зюзі Завжди є причина та наслідки
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09.03.2023 12:58 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2180 Юрій Бірюков , телеграм-канал https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить! *

Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.

Нам це під силу.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400

ДЛЯ ІНШИХ БАНКІВ
5375 4115 0177 8331

PayPal: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
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09.03.2023 15:37 Відповісти
Так значит могут терроризировать ракетами Украинцев Байден не зря нагнетал с отменой шашлыков и ракеты не заканчиваются у русских а все таки есть и производятся, интересно какими таблетками его пичкает ларечник Ермак
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09.03.2023 20:36 Відповісти
Импичмент зеленскому и всем его слугам!!!
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09.03.2023 21:25 Відповісти
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10.03.2023 01:24 Відповісти
 
 