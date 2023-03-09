Зеленський про сьогоднішній обстріл: Ворог повертається до своєї жалюгідної тактики. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній масований обстріл України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.



Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.

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