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Зранку окупанти обстріляли Херсон, влучили в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні. Три людини загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОДА повідомили, що на зупинці загинули двоє людей. Уламки боєприпасу влучили у крамницю - у приміщенні загинула жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину 86 разів, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, - ОВА

Зранку окупанти обстріляли Херсон, влучили в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули, - ОВА 01
Зранку окупанти обстріляли Херсон, влучили в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули, - ОВА 02

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обстріл (29234) смерть (6779) Херсон (3444)


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09.03.2023 11:13 Відповісти
Жодного дня без обстрілів і жертв на Херсонщині ,може вже пора давати відповідь ворогу що б земля під ногами горіла ,та і пора вже по тих терористичних лднр нанести удари ,хватить гратись "наші люди"вони воюють проти нас це вороги.
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09.03.2023 11:35 Відповісти
е ще тут такі кто призивае к гуманності до терористів.
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09.03.2023 14:16 Відповісти
 
 