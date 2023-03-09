Зранку окупанти обстріляли Херсон, влучили в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні. Три людини загинули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОДА повідомили, що на зупинці загинули двоє людей. Уламки боєприпасу влучили у крамницю - у приміщенні загинула жінка.
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Чайка Київ
показати весь коментар09.03.2023 11:13 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар09.03.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Микола Шафран #548677
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