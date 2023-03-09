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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів. ФОТОрепортаж

У Києві затримано російських інформаторів, які намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці лютого співробітники СБУ затримали шість зловмисників, наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ.

"Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин", - зазначили в спецслужбі.

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Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. За легендою, він мав потрапити в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

"Інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал", - додали в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.

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СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів 01
СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів 02
СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів 03
СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів 04
СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів 05

Автор: 

Київ (19672) СБУ (12984) шпигунство (1016) військкомат (432)


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Топ коментарі
+5
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова,

який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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09.03.2023 11:23 Відповісти
+3
А як там ОПівський кріт, добре почувається?!
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09.03.2023 11:21 Відповісти
+3
Скажіть що роблять під час війни з ворогами колоборантами ? правильно розстрілюють і іншим наука буде ,може вже хватить в демократію гратись.
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09.03.2023 11:30 Відповісти
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Gnydy 👿 zenyt´ ih za porebrik do moskaliv
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09.03.2023 11:16 Відповісти
Лепше вбити
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09.03.2023 11:19 Відповісти
точно, от так взяти і просто погнати-відпустити їх? ні, нехай краще довічно гниють у в'язниці
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09.03.2023 11:26 Відповісти
Їм мабудь ще платили через мобильни телефони . Мені розповідали, що Козломорді так вербують агентів - ГРОШИМА. А гроши мабудь знаходяться на материковий Україні у пророссійських підприємствах
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09.03.2023 11:17 Відповісти
Пропоную замість телефонів забирати у колаборантів очі. Надійніше.
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09.03.2023 11:18 Відповісти
і очі теж
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09.03.2023 11:19 Відповісти
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова,

який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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09.03.2023 11:23 Відповісти
затримала громадян України, які були російськими інформаторами.
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09.03.2023 11:18 Відповісти
А як там ОПівський кріт, добре почувається?!
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09.03.2023 11:21 Відповісти
Ця солодка професія "куратор".
"Защіщаєшь Родіну", сидячи в теплому офісі у москві. Нічим не ризикуєш, пиляєш гроші, які росія щедро виділяє для придбання "агентів" (самі "агенти" працюють за ідею, за "Вєлікую Русь, дарі которой стоіт жізнь положіть"), експериментуєш з тими "агентами" як хочеш. Якщо "агента" впіймають або вб'ють - нічого, легко знайдеш нового. Досвід, гроші, статус, винагороди, відчуття себе богом над "нізшімі народцамі" - все це дає професія "куратор" на росії.
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09.03.2023 11:21 Відповісти
Не кінчаються .
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09.03.2023 11:26 Відповісти
Скажіть що роблять під час війни з ворогами колоборантами ? правильно розстрілюють і іншим наука буде ,може вже хватить в демократію гратись.
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09.03.2023 11:30 Відповісти
Війскови частини-це ТСК ?
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09.03.2023 11:30 Відповісти
Третя фотка зачьот. Вихопили з темряви. Якби ще ібло було видно.
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09.03.2023 11:35 Відповісти
...сподіваймося, що морди виродків заблюрені через те, що там поломані носи та щелепи, а в очах застигла кров та жах
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09.03.2023 12:09 Відповісти
а шо ніяк таких при затриманні при спробі втечі або при наданні опору пристрелити як собак? нахіба вони нам потрібні? одні розтрати на їхнє утримання.
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09.03.2023 12:55 Відповісти
И снова любители русского мира,каждый день их вылавливают.Бывшие избиратели партии регионов,опзж,коммунистов или партии шария.Много же тварей живёт вокруг нас.
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09.03.2023 14:44 Відповісти
 
 