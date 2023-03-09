СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів. ФОТОрепортаж
У Києві затримано російських інформаторів, які намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці лютого співробітники СБУ затримали шість зловмисників, наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ.
"Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин", - зазначили в спецслужбі.
Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. За легендою, він мав потрапити в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.
"Інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал", - додали в СБУ.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
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який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
"Защіщаєшь Родіну", сидячи в теплому офісі у москві. Нічим не ризикуєш, пиляєш гроші, які росія щедро виділяє для придбання "агентів" (самі "агенти" працюють за ідею, за "Вєлікую Русь, дарі которой стоіт жізнь положіть"), експериментуєш з тими "агентами" як хочеш. Якщо "агента" впіймають або вб'ють - нічого, легко знайдеш нового. Досвід, гроші, статус, винагороди, відчуття себе богом над "нізшімі народцамі" - все це дає професія "куратор" на росії.