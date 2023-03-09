Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО

Вранці ворог трьома ракетами атакував м. Шостка на Сумщині. Наслідки обстрілів документують прокурори.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 9 березня 2023 року окупанти випустили по території м. Шостка, за попередньою інформацією, три крилаті ракети.



Внаслідок ворожої атаки пошкоджено авто та приватні будинки – уламками вибито шибки, посічено стіни, фасади будівель. Через обстріл на одному з місцевих підприємств виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



На місці події працює оперативна слідча група за участі прокурорів та поліцейських. Після належної фіксації наслідків обстрілів та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

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