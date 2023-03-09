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Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО

Вранці ворог трьома ракетами атакував м. Шостка на Сумщині. Наслідки обстрілів документують прокурори.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 9 березня 2023 року окупанти випустили по території м. Шостка, за попередньою інформацією, три крилаті ракети.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено авто та приватні будинки – уламками вибито шибки, посічено стіни, фасади будівель. Через обстріл на одному з місцевих підприємств виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці події працює оперативна слідча група за участі прокурорів та поліцейських. Після належної фіксації наслідків обстрілів та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Також читайте: Вранці окупанти завдали ракетного удару по Шостці, пошкоджено підприємство та житлові будинки, - Сумська ОВА

Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві 01
Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві 02
Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві 03
Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві 04
Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві 05

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889) Шостка (60) Офіс Генпрокурора (3282)


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Москвич постраждав яке нахабство
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09.03.2023 13:49 Відповісти
Прилетілло від "братів". У Шостці вати та ждунів рюсського міра дуже багато.
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09.03.2023 13:53 Відповісти
Більше половини, значно більше. Так що вата отримує очікуване. Добре знаю про Шостку, є там близькі (не дуже, що правда).... падлюк там вдосталь ще з часів янека....
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09.03.2023 15:52 Відповісти
це акція вАзмездія пА вАенной і енергетІческАй сферам
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09.03.2023 14:02 Відповісти
победили один сарай...ущерба на пупельон
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09.03.2023 14:30 Відповісти
Ну, майно постаждало..... заводи там давно стоять мертвими, гадаю, що ракета не окупила й сотої частини вартості.... ідіоти.
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09.03.2023 15:53 Відповісти
Ще в часи І Світової війни кимсь з її учасників було сказано: "На війні бомба чи снаряд не бачать різниці в політичних поглядах та не питають про національність тих, на чиї голови падають...."
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10.03.2023 05:27 Відповісти
 
 