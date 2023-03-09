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Собака на уламках зруйнованого будинку на Львівщині - власників вбила російська ракета. ФОТО

Власники собаки загинули, а їхній будинок зруйнований ракетою, випущеною з РФ. Тварина відмовляється йти з місця, яке ще минулої ночі було її домівкою.

Фото тварини на уламках дому опублікувало Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Собака на уламках зруйнованого будинку на Львівщині - власників вбила російська ракета 01

Як повідомлялося раніше, російська ракета вбила щонайменше п’ятьох людей у селі Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Читайте: Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область

Автор: 

обстріл (29234) руйнування (258) Львівська область (2463)


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Топ коментарі
+71
Ціль номер 1 для ГУР це ліквідація вищого керівництва росії, а не знімання відосиків про деокупацію Криму за 2-3 місяці.
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09.03.2023 14:00 Відповісти
+38
Осиротів, неборака. І водою залили. Напевне до хазяїв рвався, доки гасили пожежу. 🥺 Сподіваюся, природа теж кацапам відплатить. Для збереження рівноваги і природрого балансу.
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09.03.2023 14:03 Відповісти
+36
Ермака потрібно відсторонити від перемовин з западом
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09.03.2023 14:04 Відповісти
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09.03.2023 13:58 Відповісти
Ціль номер 1 для ГУР це ліквідація вищого керівництва росії, а не знімання відосиків про деокупацію Криму за 2-3 місяці.
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09.03.2023 14:00 Відповісти
Підтримую
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09.03.2023 14:03 Відповісти
Підтримую!Бо оця зайва бравада зовсім недоречна..
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09.03.2023 14:44 Відповісти
Зараз знову доведуть, що це сталося через нашу ППО.
"Бєрєгітє жізні своіх сограждан, нє сбівайтє російскіє ракети".
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09.03.2023 14:00 Відповісти
Доки в нас не буде ПРО, а її і НЕ було, то так і буде ракетний дощ..Це дуже якось не те..Якщо чесно, ганьба! Вже можна було б і купити.., хоча б на ті гроші, що крали десятиріччями!!
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09.03.2023 14:46 Відповісти
Можна було б і купити, а можна було з 2019 року закінчили свою "Кільчень", але людина Асфальт зробила свою справу. Не кивайте на якісь десятиліття, тоді не було війни і це якось не сприймалося. А з 2019 року, маючи монобілтьшість і класних спеціалістів в оборонній галузі, потрібно було робити свою систему ППО і ПРО, захистити Україну і навіть продавати за кордон. Але то мали робити державники, а не малороси, останні були раді, що дорвалися до народної казни, а краще всього красти на будівництві. Доля собаки точно така, як була у Дніпрі собаки Крим. І там і тут мирних людей вбила російська ракета, якою керували і яку випустили терористи, ті, які ще недавно кричали про якесь братерство.
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09.03.2023 15:23 Відповісти
Іще при пороху підірвали основні термінали із бєприпасами хоч вже йшла війна і потрібно було вохру замінить на військових для охорони.
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09.03.2023 16:15 Відповісти
Слышь ты, соловей, хватит кивать на взорванные склады. 24,02,2022 эти склады взлетели бы на воздух в два счета и никакая охрана их не устерегла.
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09.03.2023 17:24 Відповісти
Основні термінали із ************, заводи, аеродроми та інше підірвали вночі 24.02.2022 року, не чув?
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09.03.2023 17:30 Відповісти
з початку березня забагато поганих новин..., хоч би щось не таке погане та сумне, а то вже серце не витримує...
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09.03.2023 14:02 Відповісти
Ермака потрібно відсторонити від перемовин з западом
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09.03.2023 14:04 Відповісти
його від існування треба відсторонити
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09.03.2023 15:11 Відповісти
Рашистські тролі в кожній темі Єрмака та Зеленського згадають. Як свого часу Порошенка ) Значить все добре роблять )
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09.03.2023 15:31 Відповісти
Я не рашистський троль, а українська працююча пенсіонерка. І хоча, більш за все, мене турбує сім'я : доля дітей і онуків, причину і наслідок таки можу пов'зати. Зеленський привів Єрмака, а той підгріб під себе всі повноваження, котрі йому а ні за Конституцією, а ні за законодавством не належать. Отже, відповідати, в першу чергу, цим двом. А за ними - тим кого вони поставили на ключові посади в країні.
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09.03.2023 16:46 Відповісти
Хер ти вгадало. На рашистських скотопабліках про Ерьмака ні слова ніколи не говорять. Тому що Козирь.
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09.03.2023 16:49 Відповісти
Осиротів, неборака. І водою залили. Напевне до хазяїв рвався, доки гасили пожежу. 🥺 Сподіваюся, природа теж кацапам відплатить. Для збереження рівноваги і природрого балансу.
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09.03.2023 14:03 Відповісти
просто хавати хоче. це ж тваринка просто примітивна, я от знаю шо планеті 7000 років, а мене атеїсти ображають, я би їх розстріляв, Яхве так робив і навіть більше!
(це сарказм, мені теж шкода людей і тварину - спали собі, а тут .... як би назвати цих істот.... обірвали життя, але кажуть шо "ми братья і нє ваюєм с мірняком")
мерзота тай по всьому. може совість зажере та застреляться.
угу, завтра мля(
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09.03.2023 16:19 Відповісти
Там был стратегический объект для свинособак..... Или сама упала,неудачно сбили....Объяснений ноль.
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09.03.2023 14:08 Відповісти
Объяснєніє, що вони кошмарять населення, щоб витиснути якомога більше людей з України. Це і є частина геноциду. Всі ми бачимо, що люди мирно спали вдома і от, мить, і їх нема. Звісно після цього хтось виїде, хтось не повернеться, населення України зменшиться. Ворогам від цього радість, бо це їхня мета.
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09.03.2023 14:15 Відповісти
Называя рашистких ******* свино и собаками, вы обижает этих животных, как вот это нес частное животное, собака, по отношению к людям, она ничем не виновата, наоборот жертва, почему просто рашистких пидоров, не назвать просто гандоны штопаные.
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09.03.2023 14:34 Відповісти
****** російські виродки.
Всі 140 млн. т.зв. росіян мусять померти в страшних муках.
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09.03.2023 14:12 Відповісти
І шо з того, що Мусять??Але і не збираються..
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09.03.2023 14:47 Відповісти
что вы ! вон словения сегодня не признала россию страной террористом, чтобы не обижать невинных простых русских
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09.03.2023 21:46 Відповісти
Отаке "возмєздіє"... Хату зруйнували, господарів повбивали...

Ну і, звісно, це українська ППО ракету збила, а вони тут ні до чого...
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09.03.2023 14:13 Відповісти
Слухайте, не треба ба про ппо. У Харкові вони з перших днів гатили по житлових кварталах,щоб вигнати людей з України, планували очистити територію для себе. Тут теж саме, їхня мета, щоб ніхто в Україні не почував себе в безпеці.
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09.03.2023 14:18 Відповісти
Я навіть не можу придумали кару, гідну кацапського бидла. Хіба що б уся їх недонація згнила до єдиного заживо від самих жахливих хвороб, які були за всю історію людства, і знала, за що згниває.
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09.03.2023 14:16 Відповісти
Як ця манюнька вижила?
Боже! Це неможливо більше терпіти
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09.03.2023 14:20 Відповісти
не кричи до боха бо її нема!
Ну не існує Гери, чи до кого ти там кричиш?
хоча.... якщо так легше, то я теж скажу - Боше, чо ти дозволив Рузвельту озброювати совок? Сралін, боше, хотів завоювати весь світ, а тИ - то давав, то взявав...
тьху, тупі віропітеки
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09.03.2023 16:22 Відповісти
яке ти дурне та нiкчемне...
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10.03.2023 08:18 Відповісти
ну так, буває, кричиш ти собі, а люди аж звертають увагу
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16.03.2023 18:54 Відповісти
Цікаво богуцька вже задоволена бомбардуваннями західної України
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09.03.2023 14:48 Відповісти
💔💔💔
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09.03.2023 15:03 Відповісти
Хатіко
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09.03.2023 15:08 Відповісти
Візьміть хто-небудь цю собаку!
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09.03.2023 15:22 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2180 Юрій Бірюков , телеграм-канал https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить! *

Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.

Нам це під силу.

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09.03.2023 15:39 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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09.03.2023 15:42 Відповісти
ну знову хвора голова кричить.
раку тобі, подивитись хочу на крики до лікарів - чо так мало таблеток
примітив, одне й те ж волає, реально типу совків, але у них хоч ідея, а тут - воплівідострясова
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09.03.2023 16:25 Відповісти
Тобі за пазуху, прицопане.
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09.03.2023 16:27 Відповісти
а тепер скажи у чому я неправий.
в тому шо не вірю як ти шо Всесвіту 7000 років?
ну так це "віра" для психічно хворих. ну-ну, далі, в то шо ти кричиш з такою ж користю як я скажу - Мікі Маус, вИрости мені лимон в вазоні на 2метри?
Ну так - ти просто жалюгідний крикун набридливий. Ти послухай напр. пранки Вольнова з мусульманами - ну ти таке ж саме. просто з двома паличками на шиї, а якщо би треба було пробити ще й ніс, то ти б зістрибнуло зі словами - Я шо, дурак?
так само й за рак - в тебе буде він і ти побіжиш до лікаря, а не до попа в капище, запам.ятай це і вбийся до стіни, бо ти вже задрав своїми криками тупими, омінЪ!
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09.03.2023 16:37 Відповісти
Вгомонися, чоловіче! Знайшов місце, де срач влаштовувати. У нас законодавчо передбачена свобода віросповідання, чи атеїзму. Чув?
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09.03.2023 16:55 Відповісти
слиш, мужик, то якраз я нагадую тактично шо НЄХЕР кричати про свого Алаха, чи про шо воно там кричить під Вімєнєм "хоспотібоще" - бо у нас світська країна.
давай кожен дурак буде тут волати - ииии, спасі нас Тварог, або - ПамілуЦ пАМЄЛА, ЧИ - пасабі Пасасілій Святочмучєнік, або - Давайсакешнікобогащає - дає саке, правда не тобі
чо ти тупо заступаєшся за печерну хрінь?
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Юра, меня тоже раздражает аргумент попов "*** сказано" и их брюха, шо даже в пост на пол метра хрестом выпирают, алэ... В пройденной человечеством истории ни одна нация не выжила без религии, которая консолидирует и объединяет общество. Смирись!
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09.03.2023 19:23 Відповісти
Мужик, а нічо шо "виживша" релігія..... ну, так, між іншим мля, найкривавіша була і є?
змирись - давай я прокричу - славімо Яхве над останками 99.99999999999% викопних, бо це ж мля, історія, змирись, бо це ж мля - потрібно всіх практично вчених закопать - змирись, бо сотона ж кістки динозаврів ***** підброшує - змирись ***** і будь нарешті тим ким ти пропонуєш мені бути - печерним підаром і дикуном - змирись, а я тобі кажу - колесо існує. змирись.
****, буде він(вона?) мені щось доводити, з погляду на віру у ..... мля, ребят, ви чуєте, чувак вірить шо мужички з крильцями.... літають..... мля, Ейнштейн, був би добрим - ану нах такого "пана"
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09.03.2023 19:50 Відповісти
Юра, не драматизируй ты так тему Бога. Твои аргументы милитари-атеиста выглят жалко по сравнению с сарказмом Лео Таксиля. Согласись. И кстати, я не убеждала тебя ни в чём, а посоветовала смииться с существованием окружения ВЕРУЮЩИХ избравших контроль и анализ свох поступков согласно религиозных постулатам. Это их выбор. Критерий только один - не вреди и не принуждай других
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09.03.2023 23:43 Відповісти
Просто плачу.. добрі люди, заберіть собаку в добру сім'ю, воно настраждалося бідне. Кацапи - для українців життя собаки, зайця, миші в сто разів дорожче ніж ваше, ви цього хотіли? Вітаю, саме цього ви і досягли.
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09.03.2023 15:42 Відповісти
Хотілось би адекватної відплати, але у нас тільки від влади срач і відео.
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09.03.2023 15:52 Відповісти
Не можна бабміть расісю, а то путєн нападьот дєнєг зеленій жидві нєдадут.
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09.03.2023 16:38 Відповісти
Бідолашний цуцик....
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09.03.2023 16:48 Відповісти
Щоб московських убивць і земля сира в Україні не прийняла! Амінь!!
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09.03.2023 17:48 Відповісти
.

горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !
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10.03.2023 08:21 Відповісти
 
 