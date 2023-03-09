Собака на уламках зруйнованого будинку на Львівщині - власників вбила російська ракета. ФОТО

Власники собаки загинули, а їхній будинок зруйнований ракетою, випущеною з РФ. Тварина відмовляється йти з місця, яке ще минулої ночі було її домівкою.

Фото тварини на уламках дому опублікувало Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, російська ракета вбила щонайменше п’ятьох людей у селі Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Читайте: Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область