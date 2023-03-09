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Новини Фото Війна
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8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб. ФОТО

8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, в Київській області загинули члени екіпажів гелікоптерів Мі-8 Гегечкорі Олег, Скляр Володимир, Мороз Ігор та гелікоптера Мі-24 Мариняк Олександр і Беззуб Іван.

Про це повідомляє MilitaryAviation.in.UA, передає Цензор.НЕТ.

"birdie_uaa про той день:

"Ввечері 7 березня ми розібрали ціль і маршрут. До мене підійшов мій командир і сказав, що Ваня хоче полетіти замість мене, бо йому бабця сказала, що він буде жити до старості.

Я тоді не міг повірити, що хтось захотів ризикнути своїм життям замість мене. Я запитав :"А як же я?" Тоді він сказав фразу, яку я запам'ятав на все життя :"Поки є можливість – відпочивай".

Наступного ранку 08.03.2022 група з чотирьох вертольотів відправилася працювати. Звичайний день, здавалося, бо вже звикли до ризику.

Десь приблизно о 9 годині мій найкращий друг пише в робочу групу:"Бачу русню", і навіть встиг скинути координати. Наш командир відповів :"Працюйте по ним".

Це була остання звістка про них, останні слова і останні координати. Вони встигли відпрацювати по окупантах, але потім їх збили. З чотирьох вертольотів на базу повернувся лише один і то – весь у пробоїнах від куль, пощастило.

Екіпаж Мі-24 з боєм забрали наші. Уявіть різницю, як цінують людей у нас і у них. Екіпажі двох Мі-8 не могли забрати із-за важких бойових дій. До бортів дійшли лише через місяць.

Мій командир і льотчик-штурман дивом вижили і пройшли через полон. Всі інші, на жаль, загинули...

Вони загинули, щоб жили ми. Пам’ятайте кожного дня, яка ціна нашої свободи. Вічна слава героям України8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 01"

Біографії Героїв:

8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 02

Гегечкорі Олег


8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 03

Мороз Ігор

8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 04

Скляр Володимир


8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 05

Мариняк Олександр

8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб 06

Беззуб Іван

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жертви (1817) втрати (4452) вертоліт (883)


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