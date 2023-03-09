8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб. ФОТО

8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, в Київській області загинули члени екіпажів гелікоптерів Мі-8 Гегечкорі Олег, Скляр Володимир, Мороз Ігор та гелікоптера Мі-24 Мариняк Олександр і Беззуб Іван.

Про це повідомляє MilitaryAviation.in.UA, передає Цензор.НЕТ.

"birdie_uaa про той день:

"Ввечері 7 березня ми розібрали ціль і маршрут. До мене підійшов мій командир і сказав, що Ваня хоче полетіти замість мене, бо йому бабця сказала, що він буде жити до старості.

Я тоді не міг повірити, що хтось захотів ризикнути своїм життям замість мене. Я запитав :"А як же я?" Тоді він сказав фразу, яку я запам'ятав на все життя :"Поки є можливість – відпочивай".

Наступного ранку 08.03.2022 група з чотирьох вертольотів відправилася працювати. Звичайний день, здавалося, бо вже звикли до ризику.

Десь приблизно о 9 годині мій найкращий друг пише в робочу групу:"Бачу русню", і навіть встиг скинути координати. Наш командир відповів :"Працюйте по ним".

Це була остання звістка про них, останні слова і останні координати. Вони встигли відпрацювати по окупантах, але потім їх збили. З чотирьох вертольотів на базу повернувся лише один і то – весь у пробоїнах від куль, пощастило.

Екіпаж Мі-24 з боєм забрали наші. Уявіть різницю, як цінують людей у нас і у них. Екіпажі двох Мі-8 не могли забрати із-за важких бойових дій. До бортів дійшли лише через місяць.

Мій командир і льотчик-штурман дивом вижили і пройшли через полон. Всі інші, на жаль, загинули...

Вони загинули, щоб жили ми. Пам’ятайте кожного дня, яка ціна нашої свободи. Вічна слава героям України "

Біографії Героїв:

Гегечкорі Олег





Мороз Ігор

Скляр Володимир





Мариняк Олександр

Беззуб Іван