У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня маленькій Емілії Фурник мало виповнитись 8 місяців, але дитина не дожила до цього дня. Її разом з батьками - Камілою та Іллею - вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок. Квартира, де мешкало подружжя з дитиною, знаходилась в третьому під’їзді (вулиця Незалежної України, 67) на другому поверсі. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Всі вони були на одному ліжку.

"2 березня десь о 6-й ранку ми були біля будинку. Все впало на їхню квартиру. Ми чекали дві доби, все сподівались, а раптом їх живими знайдуть", - каже односельчанка та шкільна вчителька Іллі пані Людмила, пише 061.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона називає хлопця "людина-живчик". Говорить вчився добре, школу закінчив з відзнакою, завжди допомагав друзям. Ілля родом з села Жеребянки, що у Василівському районі. Воно нині перебуває в окупації. Каміла з села Вербове, Пологівського району. Цей населений пункт також окупований.

"Діти познайомились у Запоріжжі, разом вчились в авіаційному коледжі, а потім працювали на "Мотор Січ", але в різних цехах", - говорить тітка Каміли Тетяна.

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Як розповіли колеги Каміли, які називають її не інакше, як донечка, спочатку вона пішла у тарифну відпустку, а потім одразу в декрет. Говорять, що родина дуже чекала на дитинку. Каміла та Ілля поїхали провідати рідних, де їх і застала велика війна. Вагітна дівчина ховалась від обстрілів у підвалі. Тоді їм вдалося вирватися та виїхати до Запоріжжя. Деякий час вони жили в Західній Україні, але повернулись додому.

"Жили в квартирі батька Іллі. Мали її переоформити, батьки хотіли дітям подарувати, але через війну не встигли", - говорить тітка Каміли.

Вона отримала від міської влади акти про руйнування житла, а от допомогу оформити не може, бо це має робити … власник житла.

"Я намагаюсь пояснити, що власник в тимчасовій окупації і не може приїхати. Мерія сказала, що нічого не знає. Кажуть шукайте юриста і вирішуйте. Після похорону вже цим будемо займатися. На поховання гроші дала агрофірма, де батько працював, "Мотор Січ" та небайдужі люди", - розповідає Тетяна.

На похорон прийшли батьки Каміли, друзі, колеги. Рідні Іллі не змогли виїхати з окупації. Поховали родину на запорізькому кладовищі Святого Миколая.















































