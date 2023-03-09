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Новини Фото Війна
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У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня маленькій Емілії Фурник мало виповнитись 8 місяців, але дитина не дожила до цього дня. Її разом з батьками - Камілою та Іллею - вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок. Квартира, де мешкало подружжя з дитиною, знаходилась в третьому під’їзді (вулиця Незалежної України, 67) на другому поверсі. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Всі вони були на одному ліжку.

"2 березня десь о 6-й ранку ми були біля будинку. Все впало на їхню квартиру. Ми чекали дві доби, все сподівались, а раптом їх живими знайдуть", - каже односельчанка та шкільна вчителька Іллі пані Людмила, пише 061.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона називає хлопця "людина-живчик". Говорить вчився добре, школу закінчив з відзнакою, завжди допомагав друзям. Ілля родом з села Жеребянки, що у Василівському районі. Воно нині перебуває в окупації. Каміла з села Вербове, Пологівського району. Цей населений пункт також окупований.

"Діти познайомились у Запоріжжі, разом вчились в авіаційному коледжі, а потім працювали на "Мотор Січ", але в різних цехах", - говорить тітка Каміли Тетяна.

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Як розповіли колеги Каміли, які називають її не інакше, як донечка, спочатку вона пішла у тарифну відпустку, а потім одразу в декрет. Говорять, що родина дуже чекала на дитинку. Каміла та Ілля поїхали провідати рідних, де їх і застала велика війна. Вагітна дівчина ховалась від обстрілів у підвалі. Тоді їм вдалося вирватися та виїхати до Запоріжжя. Деякий час вони жили в Західній Україні, але повернулись додому.

"Жили в квартирі батька Іллі. Мали її переоформити, батьки хотіли дітям подарувати, але через війну не встигли", - говорить тітка Каміли.

Вона отримала від міської влади акти про руйнування житла, а от допомогу оформити не може, бо це має робити … власник житла.

"Я намагаюсь пояснити, що власник в тимчасовій окупації і не може приїхати. Мерія сказала, що нічого не знає. Кажуть шукайте юриста і вирішуйте. Після похорону вже цим будемо займатися. На поховання гроші дала агрофірма, де батько працював, "Мотор Січ" та небайдужі люди", - розповідає Тетяна.

На похорон прийшли батьки Каміли, друзі, колеги. Рідні Іллі не змогли виїхати з окупації. Поховали родину на запорізькому кладовищі Святого Миколая.

У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 01
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 02
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 03
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 04
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 05
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 06
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 07
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 08
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 09
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 10
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 11
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 12
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 13
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 14
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 15
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 16
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 17
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 18
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 19
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 20
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 21
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 22
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 23
У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 24

Автор: 

Запоріжжя (2297) похорон (1289) жертви (1817)


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Топ коментарі
+24
Горіти в пеклі плєшиваму з усіма його байстрюками...
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09.03.2023 19:22 Відповісти
+18
Нічого в цьому світі так просто не минеться ні для кого. Вбивці і всі причетні до війни понесуть покарання. Просто смерть це досить легке покарання для них. Ні, вони виживуть і будуть бачити як гинуть від нещасних випадків їх рідні, як будуть хворіти на рак і інші невиліковні хвороби їх діти. Вони будуть бачити страждання своїх рідних і будуть волати "за що". Прокляття буде йти по роду до 7 покоління їх нащадків. Не все в цьому світі купується за гроші.
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09.03.2023 19:34 Відповісти
+18
Навіть священник не може стримати сліз! Але де ж сльози "доброго" бога? Маськовська с-ка живе, жиріе, і з розуму сходить від жиру, а невинні люди - ДІТИ! - гинуть ! Де ж любов і доброта того, хто наче над нами? До кого він добрий?!
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09.03.2023 19:43 Відповісти
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Горіти в пеклі плєшиваму з усіма його байстрюками...
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09.03.2023 19:22 Відповісти
Пекла нема, горіти прийдеться тут!
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10.03.2023 11:25 Відповісти
Нічого в цьому світі так просто не минеться ні для кого. Вбивці і всі причетні до війни понесуть покарання. Просто смерть це досить легке покарання для них. Ні, вони виживуть і будуть бачити як гинуть від нещасних випадків їх рідні, як будуть хворіти на рак і інші невиліковні хвороби їх діти. Вони будуть бачити страждання своїх рідних і будуть волати "за що". Прокляття буде йти по роду до 7 покоління їх нащадків. Не все в цьому світі купується за гроші.
показати весь коментар
09.03.2023 19:34 Відповісти
Ага! Доки товстий схудне, худий помре! Що, коли прийде відплата, ті, що загинули невинно встануть?
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09.03.2023 20:26 Відповісти
Хороші слова для самозаспокоєння, які нам вбивають в голову з самого малечку. Але, нажаль, світ так не працює. Треба схопити винних і посадити в тюрму довічно. Хай живуть один-на-один зі своїми думками в смердючих камерах! Хай жруть тюремне лайно! Хай до кінця життя знають, що виходу немає і вони там і подохнуть!
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10.03.2023 11:29 Відповісти
Скажу страшну річ: справжні винні нічого не понесуть, ніякої відплати не буде. Бо у цьому світі немає справедливості... А навіть якби ця відплата була, то вона не поверне цю сім'ю...
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10.03.2023 11:35 Відповісти
Навіть священник не може стримати сліз! Але де ж сльози "доброго" бога? Маськовська с-ка живе, жиріе, і з розуму сходить від жиру, а невинні люди - ДІТИ! - гинуть ! Де ж любов і доброта того, хто наче над нами? До кого він добрий?!
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09.03.2023 19:43 Відповісти
Бога не существует. А если и есть, то нам такой не нужен.
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09.03.2023 20:17 Відповісти
я дійшла таких висновків: і ми і кацапи - діти Богові (але особисто я схиляюсь до думки, що косаби все ж таки породження сатани), тож, і Господь всіх людей вважає своїми дітьми. Це як мати в якої її два сини сваряться між собою, і вона не може одного з них назвати гарним, а іншого поганим і покарати. (( Не варто провокувати Господа. Ми ж молимо його про допомогу! Кожному по вірі його.
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09.03.2023 21:48 Відповісти
Если бы бог существовал, с его безграничными якобы возможностями и мудростью он бы нашел вариант, как сделать все мирно. Разве нет? А если бог настолько тупой и смотрит на все эти злодеяния ничего не предпринимая, то он такой же злодей.
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10.03.2023 00:22 Відповісти
не розраховуйте на дискусію. Вірити чи не вірити - то вибір кожної людини, особистий. Сподіваюсь ця теза не обговорюється, так же ж?. І іноді він (вибір) на чомусь заснований. Ви такий самий фанат, як і віруюча людина, різниця полягає лише в тому, що ви фанатично НЕ вірете в те, у що вірить інша людина.
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10.03.2023 10:08 Відповісти
🙏🙏🙏
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10.03.2023 11:44 Відповісти
100 процентів!!! Де ж той Бог?!?!
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10.03.2023 15:10 Відповісти
Все дети Бога, даже злодеи. Суть может в том, какой путь хочет человек выбрать в своем земном пути. А тогда Бог решает. Там видно будет.
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10.03.2023 19:56 Відповісти
расскажи это младенцам убитым русней. Они тоже "выбирали свой путь?"
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10.03.2023 21:47 Відповісти
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09.03.2023 19:52 Відповісти
🙏🙏🙏 😢
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10.03.2023 11:45 Відповісти
Будь ПРОКЛЯТА *********** бесовская раССея с ее недонаселением скотобесов козлищь - стада сатаны. питарраССея - филиал ада на Земле. Будь проклято ********** БЕСпутин антихрист люциферович и лжепатриарх ******* Негодяев. Аминь!
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09.03.2023 19:59 Відповісти
Отправьте эти фотки в ООН, пусть хоть минутой молчания почтят память погибших в Украине, пока они там яйца чешут
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09.03.2023 20:16 Відповісти
Для них це "конфлікт, в якому не все так однозначно", так що хвилина мовчання - це для темношкірих жертв расизму, для померлих в 95 років селебріті та політиків, для жертв землетрусів... Але не для жертв цієї війни.
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10.03.2023 11:38 Відповісти
8 лет бамбас, да твари?!!! Нам пора восстанавливать ракетную программу, чтобы через 10 лет превратить жизнь русских фашистов в ад. После победы, независимо от власти в рф нужно начинать системно работать над уничтожением россии.
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09.03.2023 20:18 Відповісти
Я за все життя так не плакала і так не ненавиділа, як за останній рік. Мабуть пора до психолога бо аж серце заходиться від ненависті до нелюдів російських
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09.03.2023 20:24 Відповісти
Ось і називайте цю субстанцію "расійська" -- вони це сутто московитська субстанція й нема в неї іншої уатентичної назви !
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09.03.2023 21:05 Відповісти
також розревілась((((. Важко заспокоїтися, коли бачиш таких красивих, молодих, фактично дітей, ту дитинку і вбитими. Прокляті косаби. Немає і ніколи не буде прощення тварюкам, нелюдям, потворам.
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09.03.2023 21:43 Відповісти
Берегите себя, нас всех накроет психоз от этих переживаний.
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10.03.2023 00:19 Відповісти
,,отэта,, тебя ******* занесло..
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09.03.2023 21:55 Відповісти
біда яка! Красиві такі молодята, зовсім юні. ((( Господи, допоможи нам знищити цю кацапську мерзоту, цю гидомерну плісняву, благаю Тебе, Боже!
Спочивайте з миром, дітки.. Царство Небесне!
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09.03.2023 21:35 Відповісти
Будьте ви прокляті, москалі і ті хто їх сюди покликав
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10.03.2023 00:46 Відповісти
Гореть в аду извергам, они не боги, чтобы жизнь отнять, которую они не дали.
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10.03.2023 19:52 Відповісти
 
 