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Новини Фото Війна
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Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збитих сьогодні силами ППО. ФОТО

Повітряні сили ЗСУ показали уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, які були збити 9 березня протиповітряною обороною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил у фейсбуці.

Уламки російських крилатих ракет Калібр та Х-101, збитих сьогодні силами ППО 01
Уламки російських крилатих ракет Калібр та Х-101, збитих сьогодні силами ППО 02
Уламки російських крилатих ракет Калібр та Х-101, збитих сьогодні силами ППО 03
Уламки російських крилатих ракет Калібр та Х-101, збитих сьогодні силами ППО 04

Дивіться також: "Російська ракета пару хвилин була у повітряному просторі Румунії. Я це бачив. Навіть номер цілі пам’ятаю - 9733", - командир ракетного дивізіону С-300 Олександр. ВIДЕО

Уламки російських крилатих ракет Калібр та Х-101, збитих сьогодні силами ППО 05

Нагадуємо, у ніч проти 9 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, зокрема крилатих ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-31П і X-59, керованих ракет С-300, а також 6 ракет типу Х-47 "Кинджал". Крім того, було здійснено 8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

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крилаті ракети (1081) ППО (3285) Повітряні сили (2771)


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09.03.2023 21:50 Відповісти
как кацап не атакуй, все равно получишь ***
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09.03.2023 21:50 Відповісти
Мені кажется,що ці іржаві корита котрі плавають як гімно в ополонці по нашому Чорному морі,пора вже перелаштувати їх на підводний флот.
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10.03.2023 10:06 Відповісти
 
 