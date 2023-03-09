Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збитих сьогодні силами ППО. ФОТО
Повітряні сили ЗСУ показали уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, які були збити 9 березня протиповітряною обороною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил у фейсбуці.
Нагадуємо, у ніч проти 9 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, зокрема крилатих ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-31П і X-59, керованих ракет С-300, а також 6 ракет типу Х-47 "Кинджал". Крім того, було здійснено 8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.
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Олег Fix
показати весь коментар09.03.2023 21:50 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вячеслав Шатров
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