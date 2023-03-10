Через ворожий обстріл у Антонівці на Херсонщині горів житловий будинок, - ДСНС. ФОТО
Ворог не припиняє терор жителів Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вночі 9 березня внаслідок ворожого обстрілу виникло загорання житлового будинку в селищі Антонівка Херсонської області. Пожежу вдалось ліквідувати на площі 200 кв.м.
На місці події працювало 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
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