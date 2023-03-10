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Новини Фото Війна
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Через ворожий обстріл у Антонівці на Херсонщині горів житловий будинок, - ДСНС. ФОТО

Ворог не припиняє терор жителів Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі 9 березня внаслідок ворожого обстрілу виникло загорання житлового будинку в селищі Антонівка Херсонської області. Пожежу вдалось ліквідувати на площі 200 кв.м.

На місці події працювало 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Через ворожий обстріл у Антонівці на Херсонщині горів житловий будинок, - ДСНС 01
Через ворожий обстріл у Антонівці на Херсонщині горів житловий будинок, - ДСНС 02
Через ворожий обстріл у Антонівці на Херсонщині горів житловий будинок, - ДСНС 03

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Автор: 

обстріл (29234) пожежа (4358) ДСНС (5166) Херсонська область (5887)


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